سلطنة عُمان تستنكر هجوماً على ميناء صلالة وبزشكيان يتعهد بفتح تحقيق

في أعقاب الهجوم الذي طاول مخازن النفط في ميناء صلالة العُماني، أجرى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

اتصالًا هاتفيًا مع سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد بحثا فيه هذا الهجوم والتطورات الأخيرة في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين. وأعلنت سلطنة عُمان، الأربعاء، أن طائرة مسيرة أصابت خزانات وقود في ميناء صلالة بمحافظة ظفار، جنوبي البلاد، فيما أسقطت الدفاعات عدة مسيّرات أخرى، دون تسجيل خسائر بشرية.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن مصدر أمني قوله إنه تم إسقاط عدة طائرات مسيّرة، بينما أصابت مسيّرة أخرى خزانات الوقود في ميناء صلالة. وأضاف المصدر أنه لم تُسجل أي خسائر بشرية، مشيرا إلى أن الأجهزة المختصة تواصل جهود الرصد والتصدي لهذه الهجمات حفاظا على أمن البلاد وسلامة المواطنين والمقيمين.

وبحسب وكالة الأنباء العُمانية، أكد السلطان هيثم خلال الاتصال مع بزشكيان على "حياد بلاده وعدم رضا السلطنة واستنكارها للاستهدافات المستمرة التي تطاول أراضيها"، مشددًا على أن عُمان "تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنها واستقرارها".

وأضافت الوكالة العُمانية أنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إلى جانب بحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع الراهنة والجهود المبذولة لخفض التصعيد. كما شدد الجانبان على ضرورة إيقاف التصعيد والعمل على تغليب لغة الحوار والدبلوماسية لتجنيب المنطقة تداعيات الحرب التي تمس أمن الدول واستقرارها.

في المقابل، نقل الموقع الإعلامي للحكومة الإيرانية أن الرئيس بزشكيان ثمّن "الدور الإيجابي والبنّاء" لعُمان في وساطاتها الإقليمية وجهودها الرامية إلى تخفيف التوتر، معلنًا أن التحقيقات الدقيقة والشاملة ستُجرى حول الحادث الذي استهدف ميناء صلالة، ومؤكدًا أن الأهداف العسكرية الإيرانية محصورة فقط في المناطق التي شاركت مباشرة في الهجوم على إيران.

وأضاف بزشكيان أن إرادة بلاده تقوم على تعزيز "التعاون الشامل" مع الجيران، وفي مقدّمتهم سلطنة عُمان، مذكّرًا بأن الحوار مع الولايات المتحدة كان يجري بالوساطة العُمانية "النشيطة والمؤثرة" قبل أن تتعرض إيران لـ"عدوان وحشي" من واشنطن وتل أبيب، قائلا إنه في بدايته أسفر عن استشهاد 168 طفلًا وتلميذًا في مدرسة بمدينة ميناب.

وأكد الرئيس الإيراني أن بلاده "تولي احتراما وأهمية خاصة" لجميع الدول المجاورة وتضع التعاون معها في صدارة سياستها الخارجية، لكنه شدد على أن أي هجوم ينطلق من قواعد أميركية في أراضي دول المنطقة ضد إيران "لن يكون مقبولاً".

من جانبه، أكد المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية العقيد إبراهيم ذوالفقاري أن الحادثة التي وقعت في ميناء صلالة العماني "مشكوك فيها"، قائلا إن "سيادة وأمن سلطنة عُمان محلّ احترام كامل لدى القوات المسلحة الإيرانية"، وفق ما أورد التلفزيون الإيراني.

وحتى مساء الثلاثاء، استهدفت إيران مواقع في سبع دول عربية بما لا يقل عن 3187 صاروخًا وطائرة مسيّرة وطائرتين مقاتلتين، وفق إحصاء وكالة الأناضول استنادًا لبيانات صادرة عن هذه الدول. وتعد الإمارات الأكثر تعرضًا للهجمات، تليها الكويت ثم البحرين وقطر والأردن والسعودية، فيما سلطنة عُمان الأقل استهدافًا حتى مساء الثلاثاء.