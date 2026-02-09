- أمهلت السلطات البريطانية "البيت الفلسطيني" في لندن حتى الخميس لإزالة لافتة "أوقفوا الإبادة الجماعية"، مهددةً بملاحقة مؤسسه قضائياً. وُضعت اللافتة احتجاجاً على جرائم إسرائيل في غزة منذ أكتوبر 2023. - يقع البيت الفلسطيني في منطقة هولبورن المزدحمة، حيث يلتقط المارة صوراً للافتة. يضغط مجلس حي كامدن على مؤسس البيت، أسامة قشوع، لإزالتها، مهدداً بإجراءات قانونية لعدم الحصول على إذن مسبق. - انتقد قشوع موقف المجلس، مؤكداً أن اللافتة تعبير مشروع عن رفض العنف في غزة، واصفاً الضغوط بأنها قمع لحرية التعبير. المارة يؤيدون بقاء اللافتة، معتبرينها تعبيراً عن مشاعر الكثيرين.

أمهلت السلطات المحلية البريطانية "البيت الفلسطيني" في لندن حتى يوم الخميس القادم، لإزالة لافتة كُتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية"، مهددةً بإحالة مؤسس البيت إلى القضاء. وكان البيت الفلسطيني، الواقع في قلب العاصمة لندن، قد وضع اللافتة على واجهته تعبيراً عن رفض جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في حربها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ويقع البيت الفلسطيني، الذي تأسس قبل عام، في منطقة "هولبورن" المزدحمة التي يتردد عليها الآلاف يومياً، حيث دأب المارة على التقاط صور للافتة. ويمارس مجلس حي "كامدن"، الذي يقع البيت في نطاقه الإداري، ضغوطاً منذ شهور على أسامة قشوع، مؤسس البيت، لإزالة اللافتة منذ وضعها عقب اندلاع الحرب. ووفقاً لمراسلات اطلعت عليها "العربي الجديد"، هدد المجلس قشوع برفع دعوى قضائية جنائية ضده في حال عدم إزالة اللافتة.

وفي إحدى الرسائل، ذكرت أنجيلا راين، المسؤولة في إدارة التخطيط بالمجلس، أنه كان ينبغي على البيت الفلسطيني الحصول على إذن مسبق لوضع اللافتة، قائلة: "يجب أن أشدد على أن عرض إعلان مضيء دون الموافقة الضرورية يشكل مخالفة جنائية". وتضمنت الرسالة تهديداً صريحاً بمحاكمة قشوع، وأضافت: "إذا لم تُزل اللافتة في الموعد المحدد، فإن المجلس سينظر في اتخاذ إجراء إضافي"، مشيرة إلى أن هذا الإجراء "قد يشمل الشروع في إجراءات التقاضي".

وتشير معلومات "العربي الجديد" إلى أن راين تفقدت محيط البيت الفلسطيني يوم الجمعة الماضي للتأكد من إزالة اللافتة، فيما لم يتلقَّ "العربي الجديد" رداً منها على طلب الحصول على تعليق.

وفي تصريحات لـ"العربي الجديد"، انتقد قشوع موقف المجلس المحلي، مؤكداً أن لافتة "أوقفوا الإبادة الجماعية" لا تشكل خطراً على أحد، وأنها مجرد تعبير مشروع عن رفض قتل الأطفال والنساء والرجال في غزة. وقال: "بريطانيا تشهد منذ بدء الحرب على غزة مسيرات واحتجاجات رفضا لهذا العدوان"، مؤكداً أن البيت الفلسطيني لم يتلقَّ أي شكوى من المارة أو الجيران بشأن اللافتة، واصفاً الضغوط الممارسة بأنها "محاولة لقمع حرية التعبير المشروع".

وعبّر مارة تحدثوا لـ" العربي الجديد" عن تأييدهم لبقاء اللافتة، إذ قال توبي ماكدونالد إنه "لا يرى ضرورة لإزالتها لأنها تعبر عن مشاعر الكثيرين في بريطانيا". كما رأت دافينا بارنس أن هناك "ضغوطاً سياسية مغرضة" وراء الإصرار على ملاحقة البيت الفلسطيني، معتبرة أن تأييد موقفه هو "أقل ما يمكن فعله للاحتجاج على جرائم إسرائيل في فلسطين".