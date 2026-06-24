سلطات حفتر تشرع في إبعاد مشاركين بقافلة الصمود 2 إلى خارج ليبيا

- غادرت قافلة الصمود 2 ليبيا بعد اعتقال عشرة من أعضائها في بنغازي، حيث تم ترحيلهم إلى تركيا وتونس بسبب عدم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لدخول البلاد. - أُطلق سراح المعتقلين بعد ضغوط دبلوماسية، وتعرضوا لتحقيقات حول تمويل القافلة وعلاقتها بحماس، مما دفعهم للإضراب عن الطعام بسبب منعهم من الاتصال بذويهم. - قررت القافلة العودة إلى الزاوية، بينما أعلنت وزارة الخارجية الليبية استعدادها لاستلام المساعدات لغزة، مع استمرار منع سلطات شرق ليبيا عبور المشاركين.

قال منسق قافلة الصمود 2 عن الجانب الليبي أحمد غنية، إن أعضاء القافلة العشرة المعتقلين في بنغازي اكتملت مغادرتهم الأراضي الليبية اليوم، موضحاً أن ستة منهم وصلوا إلى مطار إسطنبول اليوم الأربعاء، بينما وصل الليلة الماضية الأربعة الآخرون إلى مطار قرطاج في تونس. وكانت وزارة الخارجية بحكومة مجلس النواب قد أعلنت "تنفيذ قرار إبعاد أعضاء قافلة ما يسمى الصمود 2 خارج الأراضي الليبية"، على حد تعبيرها، تنفيذاً لقرار المحامي العام في بنغازي.

وكانت سلطات الحكومة قد اعتقلت عشرة من أعضاء القافلة يوم 24 مايو/أيار الماضي أثناء مرورهم من بوابة مدينة سرت، وسط البلاد، وهي أولى بوابات الأراضي التي تسيطر عليها قيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وبينما كان أعضاء القافلة يحاولون المرور عبر البوابة لإكمال مسيرة القافلة القاصدة قطاع غزة رفقة مساعدات إنسانية، اعتقلوا على يد قوات الأمن التابعة لحفتر، فيما بررت حكومة مجلس النواب إجراءها بأن أعضاء القافلة دخلوا إلى ليبيا "دون استكمال الإجراءات القانونية والتصاريح المنظمة للدخول والتنقل"، وأنها تعاملت مع القضية "في إطار من المسؤولية القانونية والإنسانية، ووفقاً لما تقتضيه السيادة الوطنية والقوانين واللوائح المعمول بها داخل الدولة الليبية".

وفي توضيحات جديدة، قال غنية في تصريح لـ"العربي الجديد" إن إطلاق سراح المعتقلين العشرة جاء بعد ضغوط مارستها قنصليات دول المعتقلين، لا سيما إيطاليا وإسبانيا، مضيفاً أن من وصلوا اليوم إلى تركيا عبر مطار بنغازي هم ستة أعضاء من الجنسيات الأميركية والأرجنتينية والبولندية والبرتغالية والإسبانية، وكان في استقبالهم القنصلان البولندي والإسباني، فيما كان الأربعة الآخرون الذين وصلوا إلى تونس من الجنسية التونسية والإيطالية ومن أوروغواي، وكان في استقبالهم القنصل الإيطالي.

وفي وقت أكد فيه غنية أن جميع المفرج عنهم "في صحة جيدة"، أفاد بأنهم تعرضوا أثناء الاعتقال لتحقيقات حول الجهات التي تموّل القافلة وهدفها الحقيقي وعلاقتها بحماس. ونقل عن اثنين من النشطاء كانوا على متن سفن أسطول السلام العالمي، الذي اعتقل أفرادُه العام الماضي على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أن الأسئلة حول مصدر تمويل القافلة وعلاقتها بحماس تتطابق مع الأسئلة التي تعرضوا لها أثناء اعتقالهم في إسرائيل. وعلى الرغم من تأكيد الحكومة في بنغازي أن جميع أعضاء القافلة "يحظون بالرعاية اللازمة والمتابعة الصحية والإنسانية، في كنف احترام كامل للقانون" إثر اعتقالهم، إلا أنها منعتهم من الاتصال بذويهم، ما اضطرهم إلى الدخول في إضراب عن الطعام، وفقاً لتصريحات سابقة أدلى بها غنية لـ"العربي الجديد"، مما وفر معلومات محدودة عن تعرضهم لاتهامات أثناء التحقيق تتعلق بـ"الدخول غير القانوني للبلاد". ويضيف غنية أن "زملاءنا، بعد أن واجهوا الاتهامات بصحة التأشيرات لدخول البلاد، تحول الاتهام إلى إقامة تجمهر غير مشروع وغير مرخص، وهذا آخر ما نعلمه".

وكان أعضاء القافلة قد قرروا يوم 24 مايو/أيار الماضي المرور باتجاه أراضي شرق ليبيا بعد امتناع حكومة مجلس النواب عن التواصل معهم لتنفيذ شروطها بشأن تسليم المساعدات الإنسانية التي تصطحبها القافلة في بنغازي لتتولى الحكومة إيصالها إلى أهالي غزة.

وإثر اعتقال أعضاء الجزء الأول من القافلة، قررت باقي القافلة الرجوع إلى أول نقطة تجمع لها بمدينة الزاوية، غرب العاصمة طرابلس، خوفاً على سلامة أعضائها، والبدء في تسهيل إجراءات عودة أفرادها إلى بلدانهم. وقبل وصول القافلة إلى مشارف مدينة سرت، أعلنت وزارة الخارجية بحكومة مجلس النواب عن عقد اجتماع ضم قناصل مصر وفلسطين والمغرب. ونقل بيان للوزارة عن القنصل المصري لدى ليبيا، محمد عرفة، تأكيده أن بلاده "ترحب بأي مبادرات إنسانية تهدف إلى إيصال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني"، موضحاً أن إدخال المساعدات يتم وفق الضوابط والإجراءات المنظمة، ومن خلال الشحن الإنساني دون مرافقة الأفراد، وبالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الليبي.

وقبلها أصدرت وزارة الخارجية نفسها بياناً، أكّدت فيه أنها "لن تتمكن من السماح بمرور أي أشخاص غير مستوفين للضوابط والإجراءات" الخاصة بالعبور إلى الأراضي المصرية، معربة عن استعدادها للتنسيق مع الهيئات الإنسانية الليبية لاستلام المساعدات وإيصالها باسم القافلة.

وعقب هذا البيان، أعلن الهلال الأحمر الليبي – فرع بنغازي – استعداده لاستلام المساعدات الإنسانية الخاصة بالقافلة والعمل على إيصالها إلى قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والجهات المختصة في ليبيا ومصر، وفق الأطر القانونية والإنسانية المعمول بها. وعقب هذه البيانات، أرسلت القافلة وفداً منها للتنسيق مع مسؤولي حكومة مجلس النواب للتفاوض حول آلية المرور، قبل أن يعود بنتائج أكدت تمسك سلطات شرق ليبيا بمنع عبور المشاركين، مع استعدادها لاستلام المساعدات الإنسانية وتأمين إيصالها إلى غزة، لكن الاتصالات من جانب الحكومة قُطعت مع الوفد منذ ذلك الحين، ما اضطر القافلة إلى محاولة مواصلة مسيرها باتجاه أراضي شرق البلاد.

وتعيد التطورات الحالية إلى الأذهان تجربة "قافلة الصمود" التي نظمها ناشطون ومتطوعون العام الماضي، وانطلقت من تونس باتجاه ليبيا في يونيو/حزيران بمشاركة مغاربية ودولية واسعة، حيث تمكنت من عبور مناطق غرب البلاد وسط تفاعل شعبي لافت، قبل أن تتوقف عند البوابة الغربية لمدينة سرت، بعد إبلاغ المشاركين بقرار منعهم من مواصلة التقدم شرقاً نحو الأراضي المصرية، بدعوى عدم امتلاك بعض المشاركين تأشيرات دخول رسمية.