سلطات حفتر تستعد لمنع مرور "قافلة الصمود 2" إلى مصر

- تحركات دبلوماسية ومواقف رسمية: عقد وزير الخارجية الليبي اجتماعًا مع قناصل مصر وفلسطين والمغرب لمناقشة العلاقات الثنائية والقضية الفلسطينية، حيث أشاد القنصل الفلسطيني بموقف حفتر الداعم لفلسطين، وأكد القنصل المصري على ضرورة الالتزام بالإجراءات لإدخال المساعدات. - تحديات لوجستية وأمنية: وصلت "قافلة الصمود 2" إلى مشارف سرت، وتواجه تحديات أمنية بسبب سيطرة قوات حفتر، مع تأكيد الحكومة على احترام الإجراءات المصرية واقتصار العبور على الليبيين. - جهود إنسانية وتضامن دولي: تتألف القافلة من 500 ناشط وتهدف لإيصال مساعدات لغزة، لكن واجهت تضييقات أمنية واعتقالات، مما أدى إلى انسحابها نحو غرب ليبيا.

في خطوة تُوحي بعزم سلطات قيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر على منع مرور "قافلة الصمود 2" من أراضي شرق ليبيا نحو الأراضي المصرية في طريقها براً إلى قطاع غزة، عقد وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، عبد الهادي الحويج، أمس الأحد، لقاءً مع قناصل كل من مصر وفلسطين والمغرب في مدينة بنغازي.

وفيما أشار البيان الصادر عن وزارة الخارجية إلى أن اللقاء "ناقش سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وكل من مصر وفلسطين والمغرب"، ذكر أنه ناقش أيضًا "آخر مستجدات القضية الفلسطينية"، وكذلك "دعم المبادرات الإنسانية الرامية إلى التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وكسر الحصار المفروض عليه".

ونقل البيان عن القنصل الفلسطيني لدى ليبيا، عماد العتيلي، إشادته بموقف قيادة حفتر "وما تقدمه من دعم متواصل للشعب الفلسطيني عبر الإجراءات والمواقف الرسمية والقوافل الإنسانية"، وكذلك تثمينه "الموقف المصري الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني والداعم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة".

وبخصوص "قافلة الصمود 2"، نقل البيان عن القنصل المصري محمد عرفة، ترحيب بلاده "بأي مبادرات إنسانية تهدف إلى إيصال المساعدات للشعب الفلسطيني"، موضحًا أن "إدخال المساعدات يتم وفق الضوابط والإجراءات المنظمة، من خلال الشحن الإنساني دون مرافقة الأفراد، وبالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الليبي"، ومؤكدًا أن "العمل بالمنفذ البري يقتصر على المواطنين الليبيين والمصريين وفق الترتيبات والاتفاقيات المعمول بها بين البلدين".

وفي السياق ذاته، وصلت "قافلة الصمود 2"، مساء الأحد، إلى مشارف مدينة سرت، أولى المدن الخاضعة لسيطرة قوات حفتر، بحسب منسق القافلة عن الجانب الليبي، أحمد غنية. وفيما لم تشأ القافلة تحديد موقعها لدواعٍ أمنية، أوضح غنية في حديث لـ"العربي الجديد" أن القافلة مرت صباح الأحد بمدينة مصراتة وسط ترحيب شعبي واسع، وبدأت منذ ليل الأمس بالتواصل مع جمعية الهلال الأحمر الليبي لتحديد بقية مسارها، دون أي تفاصيل أخرى.

وكانت وزارة الخارجية التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب قد أعلنت الخميس الماضي أنها "لن تتمكن من السماح بمرور أي أشخاص غير مستوفين الضوابط والإجراءات" للعبور ضمن نطاق الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة باتجاه الأراضي المصرية، مؤكدة استعدادها للتنسيق مع الهيئات الإنسانية الليبية لاستلام المساعدات والعمل على إيصالها باسم القافلة. كما شددت الوزارة على احترام الإجراءات السيادية المصرية، مؤكدة أن الدخول عبر المنافذ البرية يقتصر على "حاملي الجنسية الليبية فقط"، ودعت الراغبين في الوصول إلى الأراضي المصرية إلى الالتزام بالإجراءات القانونية عبر استخدام المنافذ الجوية واستيفاء التأشيرات المطلوبة.

وفي اليوم التالي لبيان الحكومة، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي استعدادها لاستلام المساعدات الإنسانية الخاصة بـ"قافلة الصمود 2" والعمل على إيصالها إلى قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والجهات المختصة في ليبيا ومصر، وفق الأطر القانونية والإنسانية المعمول بها، مؤكدة التزامها بالمبادئ الأساسية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وبالقواعد المنظمة لعمليات الإغاثة والاستجابة الإنسانية الدولية.

وتتألف "قافلة الصمود 2"، بحسب تصريحات سابقة لمنسقها غنية، من نحو 500 ناشط ومشارك من جنسيات متعددة، من بينها تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وتركيا والولايات المتحدة وبريطانيا وإندونيسيا والصين، بهدف توصيل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة في ظل نقص حاد في الغذاء والدواء.

ووصل أعضاء القافلة إلى ليبيا منذ يوم الاثنين الماضي، واتخذوا من غابة جود دائم، الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترًا غرب طرابلس، نقطة تجمع أولى للمشاركين والمنظمات الليبية الداعمة، مؤكدين أن الهدف الأساسي هو إيصال مساعدات إنسانية لأهل غزة، وتخفيف المعاناة عنهم في ظل النقص الحاد في الغذاء والدواء.

وكان نشطاء ومتطوعون قد نظموا في يونيو/حزيران العام الماضي "قافلة الصمود 2"، التي انطلقت من تونس باتجاه ليبيا، بمشاركة مغاربية ودولية واسعة. وعبرت القافلة مناطق غرب البلاد وسط تفاعل شعبي كبير. إلا أنها توقفت عند البوابة الغربية لمدينة سرت، حيث أبلغت سلطات قيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر المشاركين بمنع مواصلة التقدم شرقًا نحو الأراضي المصرية، مشيرة إلى عدم امتلاك بعض المشاركين تأشيرات دخول رسمية.

ورغم قرار المنع، أقام المشاركون مخيمات مؤقتة بالقرب من البوابة الأمنية لسرت، وسط إجراءات أمنية مشددة وتضييق متصاعد، وتعرضت بعض قيادات القافلة للاعتقال على يد قوات حفتر، ما دفع المشاركين إلى الانسحاب نحو مناطق غرب ليبيا، لتنتهي بذلك محاولة المرور عبر ليبيا ومصر نحو غزة.