- ألغى ائتلاف مدني جزائري مؤتمراً لدعم فلسطين بسبب عدم الحصول على ترخيص، حيث كان من المتوقع مشاركة 800 جمعية لتشكيل ائتلاف لدعم فلسطين وإعمار غزة، مما أثار تساؤلات حول موقف السلطات الجزائرية. - شهدت الجزائر إلغاء فعاليات متعلقة بفلسطين، مثل مهرجان خيري ومؤتمر حول القدس، بسبب عدم منح التراخيص، مما يثير تساؤلات حول نية السلطات في احتكار الفعل المتعلق بفلسطين وتجنب الحراك المدني المستقل. - لم تصدر السلطات تعليقاً رسمياً حول الإلغاءات، ويُعتقد أن الحكومة تسعى لضبط الفضاء العام، بينما يواصل المجتمع المدني الجزائري دعم فلسطين عبر الحملات الإلكترونية وجمع التبرعات.

ألغى ائتلاف مدني أهلي جزائري، اليوم الجمعة، مؤتمراً كان من المقرر أن يجمع عشرات الجمعيات والنقابات ضمن مبادرة لدعم فلسطين، في ثالث فعالية من نوعها تُلغى بسبب عدم حصولها على ترخيص من السلطات في الجزائر. وأبلغت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وهي من أقدم الجمعيات والمرجعيات الدينية في البلاد، الجمعيات والهيئات المشاركة في الندوة الوطنية الكبرى حول فلسطين، التي كان من المقرر عقدها، غداً السبت، في العاصمة الجزائرية، بقرار التأجيل المؤقت.

وكان من المنتظر أن تشارك في الندوة نحو 800 جمعية لتشكيل ائتلاف مدني لدعم فلسطين وإعمار قطاع غزة، ووضع تصور مشترك لتوحيد الجهود الشعبية في هذا الإطار. وجاء في بيان الجمعية، بصفتها منسقة المبادرة الوطنية لدعم غزة وتوحيد الجهود الشعبية لنصرة فلسطين: "يؤسفنا أن نعلن، نظراً لأسباب خارجة عن نطاقنا، أنه تقرر تأجيل موعد انعقاد الندوة".

وكان من المقرر أن تُنظم الندوة بالتنسيق مع المجلس الشعبي الولائي للعاصمة الجزائرية، وأن يتضمن برنامجها تكريم الرئيس عبد المجيد تبون تقديراً لمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية. ويُعد هذا النشاط الثالث الذي يُمنع تنظيمه في الجزائر خلال أقل من أسبوعين والمتعلق بفلسطين وقطاع غزة.

فقد أعلنت جمعية البركة، وهي من كبرى الجمعيات الإغاثية الجزائرية العاملة في غزة، إلغاء مهرجان خيري كان سيُقام بمناسبة ذكرى ثورة نوفمبر، ويشمل عرضاً للسيارات القديمة والنادرة، تُوجَّه عائداته لدعم جهود الإغاثة في القطاع. وأوضحت الجمعية أن قرار الإلغاء جاء "لأسباب خارجة عن إرادتنا".

كما اضطرت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الأسبوع الماضي، إلى إلغاء المؤتمر الدولي الثاني حول القدس، بعد رفض السلطات منحه الترخيص اللازم. وكان من المقرر عقد المؤتمر في مدينة سطيف شرقي البلاد، بمشاركة شخصيات وعلماء من العالمين العربي والإسلامي، من بينهم رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي، ورئيس هيئة علماء فلسطين مروان أبو راس، والدكتور نواف التكروري، وعبد المجيد النجار من تونس، وسالم جابر من ليبيا، وقد وصل بعضهم بالفعل إلى الجزائر قبل إعلان الإلغاء.

وتثير سلسلة الإلغاءات المتلاحقة لهذه الأنشطة أسئلة حول خلفيات موقف السلطات الجزائرية، خصوصاً أن هذه الفعاليات تتماشى مع الموقف الرسمي والشعبي المؤيد لفلسطين، وتُقام داخل قاعات مغلقة وتُنظمها هيئات قريبة من الحكومة أو متعاونة معها، وليست ذات توجهات معارضة أو نقدية. ويرى مراقبون أن السلطات تسعى إلى احتكار الفعل المتعلق بفلسطين داخل الإطار الرسمي، وتجنب أي حراك مدني مستقل قد يُفسر بوصفه نوعاً من التعبئة الشعبية خارج السيطرة الحكومية، خاصة منذ توقّف تظاهرات الحراك الشعبي عام 2021، ومنع السلطات لأي تظاهرات سياسية أو مطلبية في الشارع.

وكانت الحكومة قد رفضت في أغسطس/ آب الماضي طلباً من 12 حزباً سياسياً لتنظيم تظاهرة شعبية داعمة لفلسطين، في سابقة فسّرها البعض بأنها تعبير عن رغبة في حصر التعبير التضامني ضمن قنوات رسمية فقط. وفي المقابل، انتقدت قوى سياسية هذا النهج، إذ قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني، خلال اجتماع الهيئة الانتخابية للحركة، الجمعة، إنّ "من غير المقبول عدم السماح لفعاليات المجتمع المدني بالقيام بأنشطتها في إطار القانون الذي يكفل ذلك".

وأضاف: "لقد تفهمنا منع السلطات التظاهر في الشارع، لكن أن يصل الأمر إلى منع الأنشطة داخل القاعات، فهذا أمر غير مقبول". وأكد حساني أن هذه الممارسات الرسمية "تعطي إشارات سلبية ولا تشجع المجتمع على الانخراط الإيجابي في الحياة العامة"، معتبراً أن "هذا الأسلوب في تسيير الشأن العام لا يخدم صورة الدولة ولا ينسجم مع وعودها بدعم حرية العمل الجمعوي".

وبينما لم تصدر السلطات الجزائرية أي تعليق رسمي حول أسباب إلغاء هذه الفعاليات، يربط متابعون الأمر بمسعى الحكومة إلى ضبط الفضاء العام ومنع أي نشاط ذي طابع سياسي أو تعبوي، حتى وإن كان في سياق تضامني إنساني، خشية تحوله إلى منبر للتعبير عن قضايا أخرى تمس الشأن الداخلي. في المقابل، يواصل المجتمع المدني الجزائري التعبير عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني عبر الحملات الإلكترونية وجمع التبرعات، مؤكداً تمسكه بمواقفه الثابتة تجاه فلسطين، رغم القيود المفروضة على تنظيم الفعاليات الجماهيرية.