سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان

- شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية عنيفة على جنوب لبنان، مستهدفاً مواقع زعم أنها تابعة لحزب الله، بما في ذلك مناطق بين كفرفيلا وعين قانا وجبل الريحان. - ادعى الجيش الإسرائيلي اغتيال علاء حوراني، مشغل طائرات درون لحزب الله، في منطقة زيتا، وسط مزاعم بوجود بنى تحتية عسكرية لحزب الله في الجنوب. - رغم إعلان الجيش اللبناني تقدمه في نزع سلاح حزب الله، تواصل إسرائيل التشكيك في فعالية هذه الجهود، مهددة بشن حرب جديدة على لبنان.

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، سلسلة غارات جوية عنيفة على مناطق وبلدات في جنوب لبنان، زاعماً أنها استهدفت مواقع لحزب الله. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن عند قرابة الثانية عشرة والثلث من بعد ظهر اليوم سلسلة غارات جوية عنيفة، مستهدفاً المنطقة الواقعة بين بلدتي كفرفيلا وعين قانا في منطقة إقليم التفاح". كذلك أشارت الوكالة إلى أن غارتين استهدفتا جبل الريحان ووادياً بين دير الزهراني وحومين الفوقا جنوبي لبنان.

من جانبه، ادّعى جيش الاحتلال الإسرائيلي على "إكس" أنه شن "هجمات على أهداف تابعة لحزب الله في عدة مناطق في لبنان". وفي وقت سابق خلال الليل، أعلن جيش الاحتلال أنه اغتال في منطقة زيتا بجنوب لبنان، علاء حوراني، بزعم أنه "عمل مشغلاً لمسيرات درون في حزب الله، وكان يهم بمحاولات إعادة إعمار بنى تحتية عسكرية في هذه المنطقة".

في الأثناء، نقلت هيئة البث العبرية عن مصادر عسكرية إسرائيلية زعمها أن حزب الله لا يزال يمتلك وسائل قتالية في جنوب لبنان وحتى إلى الجنوب من نهر الليطاني. وكررت المصادر المزاعم بأن حزب الله يواصل مساعيه لترميم بناه في هذه المنطقة، مشيرةً إلى أن وتيرة النشاط الذي يقوم به الجيش اللبناني "كانت ولا تزال بطيئة وجزئية ومحدودة". وبيّنت هذه المصادر أن إسرائيل نقلت إلى لبنان قائمةً بحوالي ألف ومئة موقع يشتمل على بنى لحزب الله، إلا أن الجيش اللبناني لم يتعامل إلا مع ستمائة منها. وتأتي هذه المزاعم فيما يهدد جيش الاحتلال بشن حرب جديدة على لبنان.

وتصرّ إسرائيل على رفض إعلان الجيش اللبناني نجاحه في نزع سلاح حزب الله جنوبي نهر الليطاني، زاعمةً أنه قام بتخزين سلاح حزب الله بدلاً من نزعه وتدميره، بخلاف ما تريده دولة الاحتلال. وفيما أعلن الجيش اللبناني، في بيان أمس الخميس، أنّ خطته لحصر السلاح دخلت مرحلة متقدّمة "بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعّال وملموس على الأرض"، مؤكداً التزامه الكامل بـ"تولي المسؤولية الحصرية وممارستها عن حفظ الأمن والاستقرار في لبنان، ولا سيما في منطقة جنوب نهر الليطاني"، زعم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن جهود لبنان لنزع السلاح "مشجعة، لكنها غير كافية بتاتاً".