سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان

- شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على جنوب لبنان، مستهدفًا مناطق في جبل الريحان وقضاء النبطية، مع تفعيل صفارات الإنذار في كيبوتس برعام، ونفي حزب الله أي صلة له بالواقعة. - تعرضت قوات "يونيفيل" لإطلاق نار قرب كفرشوبا، دون إصابات، ويُرجح أن جيش الاحتلال هو المصدر، مع طلب أممي لوقف إطلاق النار. - قررت الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله تحت ضغوط أمريكية وإسرائيلية، لكن الحزب رفض، مطالبًا بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وسط استمرار الخروقات الإسرائيلية.

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، بسلسلة من الغارات عدة مناطق جنوبي لبنان. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الطيران الإسرائيلي "نفذ اعتبارا من الثانية عشرة والربع من بعد ظهر اليوم عدوانا جويا، حيث شن سلسلة غارات جوية عنيفة مستهدفة سهل عقماتة وأطراف الريحان في منطقة جبل الريحان".

وأضافت الوكالة أن الاحتلال شن غارات أخرى مستهدفا المنطقة الواقعة بين بلدتي أنصار والزرارية ملقيا عدداً من الصواريخ من نوع جو-أرض. كما تعرضت منطقة الوادي الواقعة بين بلدتي كفروة وعزة في قضاء النبطية لـ3 غارات جوية معادية، حسب الوكالة. وفي وقت سابق صباح اليوم، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي صاروخ اعتراض "باتجاه هدف وهمي" على الحدود مع لبنان، وذلك بعدما دوّت صفارات الإنذارات في منطقة كيبوتس برعام.

وجاء ذلك فيما نفى مصدر مقرب من حزب الله اللبناني أي صلة له بالواقعة. وأفاد جيش الاحتلال أنه "في أعقاب الإنذار الذي فُعّل في منطقة برعام قبل وقت قصير، أُطلق صاروخ اعتراض باتجاه هدف وهمي. تم تفعيل الإنذارات وفقاً للسياسة المتّبعة".

وهذه هي المرة الأولى التي تنطلق فيها صفارات الإنذار منذ اتفاق وقف إطلاق النار قبل نحو عام. وذكر جيش الاحتلال، في بيان أولي، أن سبب انطلاق صفارات الإنذار على "الحدود الشمالية" وتفاصيلها قيد الفحص، قبل أن يعلن لاحقاً عن إطلاق صاروخ اعتراض باتجاه هدف جوي مشبوه، وأن "نتائج الاعتراض قيد الفحص".

من جانبها، أفادت وسائل إعلام عبرية بأنه لا توجد إصابات أو أضرار، ويتم التحقق مما إذا كان الحديث يدور عن مُسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي، أو مُسيّرة مدنية إسرائيلية، أو مسيّرة اخترقت الأجواء من لبنان.

بدوره، قال مصدر مقرب من حزب الله لوكالة رويترز إن لا صلة لحزب الله بواقعةٍ على الحدود تسببت في إطلاق صفارات الإنذار في إسرائيل. وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن الاحتلال الإسرائيلي يرفع استعداداته تحسباً لاحتمالية مهاجمة "حزب الله" اللبناني. وأشارت إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب منح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإذن بالهجوم "إذا لزم الأمر". وقالت صحيفة "معاريف"، مساء الأربعاء، إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ترى أن التحركات في لبنان لنزع سلاح "حزب الله" لا تفي بشروط وقف إطلاق النار.

جنود "يونيفيل" يتعرضون لإطلاق نار

في سياق متصل، أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، اليوم، تعرض جنودها لإطلاق نار بالجنوب، من دون وقوع إصابات، مرجحة أن يكون مصدره جيش الاحتلال الإسرائيلي. وقالت يونيفيل، في بيان، إن جنودها تعرضوا في وقت سابق من اليوم لإطلاق 15 طلقة من أسلحة خفيفة على مسافة لا تتجاوز 50 متراً، وذلك في أثناء قيامهم بدورية قرب بلدة كفرشوبا في قضاء حاصبيا جنوبي لبنان.

وأضافت أنه بعد أقل من 20 دقيقة، أفاد جنود حفظ السلام في دورية ثانية بالمنطقة نفسها "بتعرّضهم لإطلاق نحو 100 طلقة من رشاشات على مسافة 50 متراً تقريباً". ولم ينتج عن الحالتين أي أضرار أو إصابات، بحسب البيان.

ورجح جنود يونيفيل، أن إطلاق النار جاء من موقع تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق في كلتا الحالتين. وأفاد البيان، أن القوة الأممية أرسلت طلباً لوقف الرمي بالنار عبر قنوات الاتصال الخاصة بها. ولأكثر من مرة تعرضت دوريات ليونيفيل لهجمات إسرائيلية بإطلاق نيران، في حوادث وصفها متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في تصريح سابق، بـ"الخطيرة للغاية".

وعلى وقع ضغوط أميركية إسرائيلية، قررت الحكومة اللبنانية في أغسطس/ آب الماضي تجريد "حزب الله" من سلاحه، ووضع الجيش خطة من خمس مراحل لسحب السلاح. لكن الحزب سارع إلى رفض الخطة، ووصف القرار بأنه "خطيئة"، وشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، ارتكبت الأخيرة آلاف الخروق، ما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات اللبنانيين، إلى جانب دمار مادي.

وكان يُفترص أن ينهي الاتفاق عدواناً شنته إسرائيل على لبنان في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب شاملة في سبتمبر/ أيلول 2024، خلّفت أكثر من أربعة آلاف شهيد وما يزيد على 17 ألف جريح. وتتحدى إسرائيل الاتفاق بمواصلة احتلالها خمس تلال لبنانية في الجنوب استولت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.