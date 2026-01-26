سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق جنوبي لبنان وشرقه

- شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق في جنوبي وشرقي لبنان، مستهدفًا بنى تحتية عسكرية لحزب الله، مما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة 6 آخرين، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. - الغارات شملت مرتفعات ميدون والجبور ووادي برغز وكسارة العروش، وتأتي ضمن تصعيد إسرائيلي بدأ في أكتوبر 2023 وتحول إلى حرب شاملة في سبتمبر 2024، أسفرت عن مقتل أكثر من 4 آلاف شخص. - تواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، ما أدى إلى مئات القتلى والجرحى واحتلال 5 تلال لبنانية.

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، سلسلة غارات على مروج عقماتا في مرتفعات اللويزة جنوبي لبنان. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد نفذ مساء الأحد 14 غارة على مناطق بجنوبي لبنان وشرقه، في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن مساء الأحد 14 غارة جوية" على عدة مناطق لبنانية.

وذكرت الوكالة أن الغارات شملت "مرتفعات ميدون (بالبقاع الغربي شرقي لبنان) والجبور (قضاء جزين محافظة الجنوب) ومنطقة وادي برغز (بمحافظة النبطية) وكسارة العروش (بمحافظة الجنوب) وبين مرتفعات الريحان واللويزة (بقضاء جزين محافظة الجنوب)".

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، إنه شن غارات على عدة مناطق داخل لبنان، مدعيا استهداف "بنى تحتية عسكرية" تابعة لحزب الله. ولم يذكر بيان الجيش تفاصيل إضافية، فيما لم يصدر تعقيب فوري من "حزب الله".

وفي وقت سابق الأحد، استشهد شخصان وأصيب 6، جراء غارات شنها الجيش الإسرائيلي على 3 بلدات في جنوب لبنان وشرقه، في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار. وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألف آخرين، خلال عدوان على لبنان بدأته في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم حولته في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة.

ويوميا تخرق تل أبيب اتفاق وقف إطلاق النار الساري مع "حزب الله" منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلا عن دمار واسع. كما تواصل إسرائيل احتلال 5 تلال لبنانية استولت عليها في الحرب الأخيرة، تُضاف إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.