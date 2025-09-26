سلام يلغي مواعيده احتجاجاً على إضاءة صخرة الروشة بصورة نصر الله

- ألغى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام مواعيده احتجاجاً على إضاءة حزب الله لصخرة الروشة، معتبراً ذلك انقلاباً على قرارات الدولة، وطالب بمحاسبة المسؤولين. - أثارت الفعالية استغراب الأوساط الحكومية، حيث شكر حزب الله الجيش وقوى الأمن على نجاحها، مؤكداً أنها لم تكن تحدياً للدولة بل إحياءً لذكرى شخصية استثنائية. - تلقى سلام دعماً من جهات سياسية، حيث دعا "تجمع العشائر العربية" إلى فرض هيبة الدولة، وطالب النائب فؤاد مخزومي الحكومة بالتحرك لاستعادة هيبة العاصمة.

ألغى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام

مواعيده لليوم الجمعة، في ظلّ أنباء تتحدّث عن اتجاهه إلى الاعتكاف احتجاجاً على ما حصل في بيروت، أمس الخميس، بعد إضاءة حزب الله صخرة الروشة وتحدّيه التعميم الصادر عن سلام وقرار محافظ بيروت، علماً أن معلومات "العربي الجديد" تؤكد أن سلام يسجل بذلك خطوة اعتراضية رفضاً لما وصفه بالانقلاب على الالتزامات الصريحة للجهة المنظمة.

وعلى الرغم من مرور الفعالية دون مشاكل أمنية أو مواجهات في الشارع أو صدام مع الجيش اللبناني، إلا أن علامات استفهام عدة تطرح الآن حول مرحلة ما بعد "إضاءة صخرة الروشة"، التي هي ليست مجرد إنارة بل رسالة من حزب الله للحكومة اللبنانية، ورئيسها بشكل خاص، بأن الحزب لا يزال صاحب قرار ولا يمكن تخطّيه وهو قادر على فعل ما يريد.

خطوة اعتراضية على إضاءة صخرة الروشة

وقالت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد" إن "سلام ألغى مساء أمس جميع المواعيد التي كانت مقرّرة اليوم الجمعة في السرايا الحكومية"، مضيفة "سلام يسجل حالة اعتراضية، فما حصل أمس انقلاب واضح على الدولة وعلى القرارات التي اتخذت، وهناك إصرار من سلام على محاسبة جميع المسؤولين وتوقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق، وقد بدأت السلطات القضائية المعنية عملها بهذا الاتجاه"، مؤكدة أن لا استقالة، وسلام ماضٍ في مهامه في هذه المرحلة الدقيقة، وهناك موقف قد يصدر اليوم، واتصالات تجري لبحث ما حصل.

ولفتت المصادر إلى أن "سلام طلب معرفة ما حصل أمس وكيف جرت هذه التجاوزات رغم التعميم الصادر وقرار محافظ بيروت، وهو طلب أمس من وزراء الداخلية والعدل والدفاع اتخاذ الإجراءات المناسبة بما فيه توقيف الفاعلين وإحالتهم إلى التحقيق لينالوا جزاءهم، فما حصل يجب ألا يمرّ مرور الكرام، لأنه يضرب هيبة الدولة وكل الخطوات التي قامت بها الحكومة في سبيل إرساء هذه الهيبة وتثبيت دولة القانون والمؤسسات، كما يضرب صورتها أمام المجتمع الدولي".

وأثار حديث مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، الذي شارك أمس في الفعالية، استغراباً كبيراً لدى الأوساط الحكومية والسياسية، حيث شكر قائد الجيش العماد رودولف هيكل وضباطه وأفراد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، الذين، وفق تعبيره، "ساهموا بنجاح هذه الفعالية"، كما شكر رئيس البرلمان نبيه بري

"الحاضر في الاستحقاقات، ولا سيما في هذه الفعالية". وبدأت تخرج دعوات من قبل ناشطين وسياسيين ونواب بضرورة التحقيق في ما حصل، خصوصاً مع الوزراء المعنيين والأجهزة الأمنية، لمعرفة الأسباب وراء عدم توقيف النشاط بشكل فوري بمجرد حصول المخالفات وعدم التحرّك لتوقيف المخالفين تطبيقاً للقانون.

وقال مصدر نيابي في حزب الله لـ"العربي الجديد" إنّ "ما حصل أمس ليس تحدياً لسلام ولا لقرارات الدولة التي نحترمها، لكن رئيس الحكومة هو الذي تحدّى الحزب وأثار غضب جمهوره، ويريد مواجهة الحزب بكل خطوة يقوم بها، في حين كان يمكن أن يسمح بإضاءة الصخرة من دون أي بلبلة وكانت ستمرّ الفعالية كما مرّت أمس بلا أي إشكال أمني، فالحزب لا يريد أي صدام في الشارع ولا مع الجيش، وكل ما كان يريده إحياء ذكرى شخصية استثنائية بالنسبة له ولبيئته وجمهوره".

من جهته، قال وزير الدفاع ميشال منسى، رداً على منتقدي الجيش، إن "المهمة الوطنية الأساسية التي يضطلع بها الجيش اللبناني دائماً هي درء الفتنة ومنع انزلاق الوضع إلى مهاوي التصادم، وردع المتطاولين على السلم الأهلي وترسيخ دعائم الوحدة الوطنية". وفي موقف يتزامن مع الهجمة التي يتعرّض لها الجيش وقائده لعدم التدخل لتوقيف النشاط والمخالفين، قال منسى: "لقد بذل الجيش اللبناني الدماء والأرواح والإصابات والإعاقات في سبيل الأرض والعلم والكرامة وشرف الانتماء لهذا الوطن. ولم ينتظر شكوراً ولا زهوراً من أحد، لكن كرامة عسكرييه وضباطه الفخورين الجسورين الميامين تأبى نكران الجميل وتأنف التحامل الظالم وتأسف لإلقاء تبعات الشارع على حماة الشرعية والتلطي وراء تبريرات صغيرة للتنصل من المسؤوليات الكبيرة". وأكد منسى أن "للجيش اللبناني وطناً يصونه ورئيساً يرعاه وقائداً يسهر عليه وشعباً يحبه ويرى فيه الأمل الباقي بعد الله ولبنان".

وفيق صفا يسخر من سلام

وأضاء حزب الله، مساء أمس الخميس، صخرة الروشة في بيروت إحياءً لذكرى استشهاد أمينيه العامين السابقين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين بحضور آلاف من مناصريه، مخالفاً بذلك مضمون قرار محافظ بيروت والإذن الذي أُعطي لإحدى الجمعيات المتصلة به لإقامة نشاط رمزي من دون إنارة الصخرة لا من البر ولا من البحر أو من الجو، وعدم بث أي صور ضوئية عليها، على أن لا يتخطى عدد الحضور الـ500 شخص، وشروط أخرى، وذلك في مخرج تمّ التوصل إليه بعد اتصالات مكثفة حصلت قبيل الفعالية قادها رئيس البرلمان نبيه بري من أجل السماح بإقامة النشاط وتمرير هذه المناسبة من دون أي إشكالات.

ولم يكتفِ حزب الله بإنارة صخرة الروشة بصور الأمينين العامين السابقين، وكذلك بري، إنما أيضاً بوضع صور للرئيس الراحل رفيق الحريري ونجله رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، يتوسطهما نصر الله، في خطوة استفزّت مناصري تيار المستقبل، الذين عبّروا عن انزعاجهم الشديد من هذه الخطوة التي يستغلها حزب الله للظهور بمظهر الحريص على أهالي بيروت، والمتمسّك بوحدتها، بينما عناصره متهمون باغتيال الحريري، وسبق له أن اجتاح بيروت بالسلاح مرّات عدّة واعتدى على أهلها.

كما ظهر وفيق صفا، الذي كان قد تردّد أنه على خلاف مع الأمين العام نعيم قاسم، في أحد فيديوهات الإعلاميين التابعين لحزب الله، وهو يسخر من سلام بعد إضاءة الصخرة، وذلك على وقع ترداد الإعلامي المعروف أخيراً بنشره مقاطع مصوّرة يسخر فيها من سلام ويخوّنه وينتقده بشدة، قول "سلام، يوجّه لك صفا التحية، ويقول لك سنضيئها، وسنطفيك".

واعتبر سلام في بيان، أمس الخميس، أنّ ما حصل "يشكل انقلاباً على الالتزامات الصريحة للجهة المنظمة وداعميها ويعتبر سقطة جديدة لها تنعكس سلباً على مصداقيتها في التعاطي مع منطق الدولة ومؤسساتها"، مشدداً على أن "هذا التصرف المستنكر لن يثنينا عن قرار إعادة بناء دولة القانون والمؤسسات بل يزيدنا إصراراً على تحقيق هذا الواجب الوطني".

مواقف داعمة لسلام

وتوالت المواقف السياسية حول ما حصل أمس، وأكد "تجمع العشائر العربية في لبنان" دعمه رئيس الحكومة في فرض هيبة الدولة وتطبيق القوانين المرعية الإجراء، وتوقيف المعتدين المخلين بالاتفاق، داعياً إياه إلى الاعتكاف حتى تطبيق القوانين على الجميع من دون تمييز أو محاباة لأحد، وأن يقوم قادة الأجهزة الأمنية بواجباتهم في تطبيق القانون بعدما فشلوا في فرض هيبتهم في الروشة.

كذلك، قال النائب عن بيروت فؤاد مخزومي إن "بيروت أحذت رهينة بقرار من حزب الله، الذي لم يكتفِ بخطف الدولة والانقلاب على قراراتها، بل تمادى أيضاً إلى احتلال الرموز الوطنية، وتحويل العاصمة إلى منصة دعائية لمشروعه الخارج عن الإجماع اللبناني". وأضاف "ما حدث على صخرة الروشة يُشكّل انتهاكاً صارخاً لهوية بيروت، ومحاولة لفرض واقع دخيل عليها. نعم، مسؤولية الحكومة قائمة. فالسؤال اليوم: ماذا ستفعلون؟ هل سيبقى الصمت هو الردّ على هذا الانتهاك الفاضح؟ أم سنشهد تحرّكاً يعيد لبيروت هيبتها، وللدولة كرامتها؟".

وقال النائب مارك ضو: "ما قام به سلام هو رسم الخطوط الحمر، القرار للحكومة حصراً، لا للشارع والفوضى، والأجهزة الأمنية تنفذ الأوامر، ولا أمن بالتراضي، السيادة هي عبر تنفيذ قرارات المؤسسات لا عبر التسويات والمسايرات للديناصورات السياسية، والأجهزة التي تشتغل سياسة بدل الأمن عليكم أن تدركوا أنكم ترتكبون أكبر جريمة بحق الشعب اللبناني عبر محاولاتكم البائسة لتأجيل قيام الدولة"، مضيفاً "بوجود سلام زمن الدستور والدولة والمؤسسات وطاعة الأجهزة قد وصل".