سلام الستين يوماً

- أعلن ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب، عن مشروع سلام بين الجزائر والمغرب خلال 60 يوماً، مستخدماً مصطلح "السلام" بشكل يوحي بوجود نزاع، مما يثير تساؤلات حول جدوى هذا السلام المفروض بالقوة. - أي خطوة لخفض التوتر بين الجزائر والمغرب مرحب بها، نظراً للكلفة الكبيرة للقطيعة المستمرة بين البلدين، حيث عبّر الرئيس الجزائري تبون عن مرارة إغلاق الحدود لأكثر من 45 سنة. - الجزائر ترفض أن تكون جزءاً من وساطة أميركية لا تهدف لبناء سلام حقيقي، وتفضل حواراً إقليمياً يأخذ بعين الاعتبار تعقيدات المشاكل التاريخية.

كان لافتاً إعلان مبعوث الرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف (في حوار تلفزيوني)، عن مشروع سلام بين الجزائر والمغرب متوقع في غضون 60 يوماً. استخدم ويتكوف مصطلح السلام على نحو يوحي بوجود حرب قائمة، بغض النظر عما كان يقصد بذلك. وويتكوف ملياردير أميركي ومستثمر ومطوّر عقارات، مثل ترامب تماماً، ولا يغيب ذلك عن تصوراته للأشياء، عندما يعتقد أن بناء السلام يتماثل مع بناء العقارات، وتطوير حالة سياسية في منطقة ما، هو نفسه تطوير مساحة عقارية، بالاستناد إلى شعار يرفعه ترامب "سلام القوة"، وهو نوع من السلام الذي يجري فرضه بعوامل الإكراه التي تتجاوز الحقائق السياسية والتاريخية، لكنه يحمل بذلك في حقيقته كل بذور الضعف والهشاشة.

من المؤكد أن أي خطوة أو مقترح لخفض التوتر السياسي بين الجزائر والمغرب، ويساهم في استعادة تدريجية لنسق العلاقات بين البلدين وقد وصلت مأزقاً غير مسبوق، محل ترحيب، ويستدعي قبوله من حيث المبدأ والتفاعل إيجاباً على صعيد الموقف، ذلك أنه لا يشكك أحد في الكلفة الكبيرة لهذه القطيعة المستمرة بين البلدين، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وقد نشأ جيل كامل في البلدين ضمن مناخ هذه القطيعة. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عبّر عن ذلك بوضوح وبكثير من المرارة، قبل أسبوع، حين قال إنه في "غضون 63 سنة من الاستقلال، حدودنا مغلقة لمدة أكثر 45 سنة".

لا يصرف ذلك عن طرح هذا السؤال في علاقة بالمحتوى الأميركي لسلام الستين يوماً، هل جدير بالجزائر أن تكون ضمن سلام أميركي يأخذ المسائل في اتجاه واحد، ويتعامل مع الأوضاع بمنطق "باقة سلام"، تشبه الباقات التي تقدمها شركات الاتصالات؟ ليس كذلك، ولا يجب أن يسجل التاريخ على الجزائر التي تملك رصيداً مشرفاً وناصعاً في الوساطات الدبلوماسية المعقدة، وهي تدرك بذلك التكتيكات الضرورية لذلك، أن تكون جزءاً من تصورات وساطة أميركية، ليس بناء السلام غاية بالنسبة لها، ولا يمكن لها أن تدعي ذلك، بقدر ما تضع كل ذلك ضمن مسارات مؤدية إلى تجسيد تخيلات إكليروس سياسي وديني يمثله ترامب، ويضع كل العالم في سلة واحدة.

في أحد الحوارات التلفزيونية، طرح على تبون سؤال حول شروط محددة للمصالحة مع المغرب، لم يطرح شرطاً بعينه، لكنه أجاب بعد فترة عن ذلك بنفسه "إذا كنت (يقصد المغرب) تريد فتح الحدود، يجب أن نتحدث مع بعض بمعقولية". مثل هذا التصريح يفيد بأن الجزائر لا تغلق باب النقاش في مأزق العلاقة، بل يمكن وضعه في مقابل تصريح الملك المغربي محمد السادس "اليد الممدودة ولا غالب ومغلوب"، أساساً لحوار جزائري مغربي يناقش المسألة بأكثر جرأة ومسؤولية. وإذا كانت هناك ضرورة لوساطة تدفع في هذا الاتجاه، فلتكن ضمن إطار إقليمي وعربي بالدرجة الأولى، تأخذ بعين الاعتبار حاجة المنطقة واستحقاقات الجزائر كما المغرب، وتضع إطاراً لمعالجة المشاكل التاريخية، وهي أعقد بكثير مما يتصوّره مطور العقارات ويتكوف.