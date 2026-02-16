سكرتير حكومة الاحتلال: 60 يوماً لنزع سلاح حماس أو استئناف الحرب

قال سكرتير الحكومة الإسرائيلية يوسي فوكس، الاثنين، إن حكومته ستمنح حركة حماس مهلة لمدة 60 يوماً لنزع سلاحها، مهدداً بالعودة إلى الحرب في حال عدم الاستجابة. ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن فوكس قوله، خلال مؤتمر في القدس، إنّ "إدارة دونالد ترامب

طلبت منح حماس مهلة 60 يوماً لنزع سلاحها، ونحن نحترم ذلك".

ولم يحدد المسؤول الإسرائيلي موعد بدء المهلة، لكنه أشار إلى احتمال انطلاقها بعد انعقاد مجلس السلام، برئاسة ترامب، في واشنطن الخميس المقبل. وأوضح أن المهلة تتضمن مطالبة "حماس" بالتخلي عن جميع أسلحتها، بما فيها الأسلحة الفردية، مضيفاً أنه في حال عدم تنفيذ ذلك "سيتعيّن على الجيش إتمام المهمة"، في إشارة إلى استئناف حرب الإبادة.

وتوقع سكرتير الحكومة الإسرائيلية أن تكون "حماس" قد تخلت عن أسلحتها قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في النصف الثاني من العام الجاري، أو أن يكون الجيش الإسرائيلي قد شن حملة عسكرية مكثفة في غزة، وأضاف أن "هناك العديد من الأنفاق التي يجب تدميرها أيضاً جزءاً من العملية".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن معارضته الشروع في إعادة إعمار غزة قبل نزع سلاح الحركة. ويأتي ملف نزع سلاح "حماس" ضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب، التي دخلت حيّز التنفيذ منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، وتشمل مزيداً من الانسحابات الإسرائيلية من غزة، والبدء بإعادة الإعمار، وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية، إضافة إلى بدء عمل اللجنة الإدارية لإدارة القطاع.

وفي 16 يناير الماضي، أعلنت واشنطن، في بيان صادر عن البيت الأبيض، اعتماد هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، وهي: مجلس السلام، ومجلس غزة التنفيذي، واللجنة الوطنية لإدارة غزة، وقوة الاستقرار الدولية.

وأمس الأحد، أعلن ترامب أن مجلس السلام سيعقد اجتماعاً جديداً لأعضائه في 19 فبراير/ شباط 2026 في واشنطن. وقال إنّ دولاً أعضاء في المجلس تعهدت بأكثر من 5 مليارات دولار لصالح الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، كما حثّ حركة حماس على التخلي عن سلاحها على نحوٍ "كامل وفوري" في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشال "ببالغ الأهمية، ينبغي على حماس أن تحترم التزامها بنزع سلاحها على نحوٍ كامل وفوري".

وقبل أيام نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن مسؤول في مجلس السلام، قوله إنّ العمل جارٍ على وضع اللمسات الأخيرة لخطة نزع سلاح حركة حماس، على أن تبدأ العملية على مراحل في مارس/ آذار المقبل. وأضاف أن "الهدنة لم تنهار، وقد تحققت المعايير الأساسية، بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن، وإعادة فتح معبر رفح وتشغيله، وتعيين لجنة إدارية تكنوقراطية (اللجنة الوطنية لإدارة غزة) التي من المتوقع أن تدخل غزة قريباً".

وبدأت اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة أعمالها من العاصمة المصرية القاهرة منتصف يناير الماضي، بعد يوم واحد من إعلان تشكيلها. غير أن دخول أعضائها إلى القطاع يتطلب تنسيقاً ميدانياً وأمنياً عبر المعابر الخاضعة لسيطرة إسرائيل، في ظل غياب توضيح رسمي لأسباب تأخّر دخولها، وعدم صدور تعليق إسرائيلي بهذا الشأن.

(الأناضول، العربي الجديد)