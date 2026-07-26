سقوط مسيّرة قرب منزل بن غفير في مستوطنة "كريات أربع"

- سقطت طائرة مسيّرة قرب منزل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في مستوطنة "كريات أربع" بالخليل، مما دفع الجيش الإسرائيلي لفتح تحقيق في الحادثة، دون وقوع إصابات أو أضرار. - أكدت وسائل الإعلام العبرية أن الطائرة لم تكن تحمل مواد متفجرة، وأن الجيش الإسرائيلي والشاباك يحققان في ملابسات الحادثة والغرض منها. - تتزامن الحادثة مع تصاعد اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية، حيث نفذت قوات الاحتلال اعتقالات واسعة وأغلقت مداخل وطرق في مدن شمال الضفة.

سقطت طائرة مسيّرة، السبت، قرب منزل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف

إيتمار بن غفير في مستوطنة قريبة من مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، فيما فتح جيش الاحتلال الإسرائيلي تحقيقاً في ملابسات الحادثة، وفق وسائل إعلام عبرية. ويقع منزل بن غفير في مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي مدينة الخليل، في الضفة الغربية.

وذكرت "القناة 12"، مساء السبت، أن طائرة مسيّرة سقطت بالقرب من منزل بن غفير، وأن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقاً في الواقعة. من جهتها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مكتب بن غفير قوله، إن الوزير أبلغ المسؤولين الأمنيين الذين وصلوا إلى المكان وقاموا بتجميع الطائرة المسيّرة، وفتحوا تحقيقاً سريعاً في الواقعة. وأوضح المكتب أنه "لم تقع إصابات في محيط منزل بن غفير"، وأن "الوزير وأفراد عائلته بخير". كما ذكرت الصحيفة أن الطائرة المسيّرة لم تكن تحمل مواد متفجرة، وأن الجيش الإسرائيلي قام بجمعها.

أخبار بن غفير يشارك آلاف المستوطنين في اقتحام المسجد الأقصى

بدورها، أفادت صحيفة "معاريف" بأن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) يحققان في سقوط الطائرة المسيّرة قرب منزل بن غفير. وأضافت الصحيفة أنه "لم يتضح بعد من قام بتشغيل الطائرة المسيرة أو الغرض من ذلك، والجيش الإسرائيلي أعلن أنه ليس مطلعاً على الحادثة، وأن الأمر قيد التحقيق".

وتأتي هذه الحادثة في وقت تتصاعد فيه اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، حيث نفذت قوات الاحتلال السبت عملية اعتقالات واسعة في قرية تل جنوب غرب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، عقب ساعات من تشييع جثامين الشهداء الأربعة الذين ارتقوا الجمعة، برصاص قوات الاحتلال ومستوطنيه، في وقت عاود المستوطنون اقتحام المنطقة مجدداً. وشدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، إجراءاته بإغلاق عشرات المداخل والطرق والحواجز في مدن شمال الضفة، بينها نابلس وسلفيت وقلقيلية وطوباس.

(الأناضول، العربي الجديد)