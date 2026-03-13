سقوط مسيّرة إيرانية اعترضتها إسرائيل قرب مبنى محافظة القنيطرة

دمشق

محمد كركص

محمد كركص صحافي سوري (العربي الجديد)
محمد كركص
صحافي سوري
13 مارس 2026   |  آخر تحديث: 08:54 (توقيت القدس)
آثار الدمار بعد سقوط شظايا صاروخ على مبنى مدني في ريف دمشق، 1 مارس 2026 (Getty)
- شهد الجنوب السوري تحليقاً مكثفاً للطائرات الحربية الإسرائيلية، حيث أسقطت طائرة مسيّرة إيرانية بين مدينة السلام وقرية الحميدية، وتوجهت فرق الدفاع المدني للتحقق من الأضرار.
- تعرضت ممتلكات قرب جسر الكباس في دمشق لأضرار مادية نتيجة شظايا صاروخ إيراني اعترضته الدفاعات الجوية الإسرائيلية، بالتزامن مع إسقاط طائرة مسيّرة إيرانية في ريف القنيطرة.
- اندلعت اشتباكات في السويداء بين قوى الأمن الداخلي ومجموعات "الحرس الوطني"، مع اتهامات بخرق وقف إطلاق النار واستهداف قرية المنصورة.

قالت مصادر محلية لـ "العربي الجديد" إن طائرة مسيّرة إيرانية سقطت فجر اليوم الجمعة، بعدما اعترضتها طائرات حربية إسرائيلية بين مدينة السلام وقرية الحميدية، بالقرب من مبنى محافظة القنيطرة القديم في ريف القنيطرة الشمالي جنوبي سورية.

وشهد الجنوب السوري، بحسب المصادر، ليل الخميس-الجمعة، تحليقاً مكثفاً للطائرات الحربية الإسرائيلية، بالتزامن مع تحليق عدة طائرات استطلاع إسرائيلية في أجواء المنطقة الجنوبية، ولا سيما العاصمة السورية دمشق. وقالت المصادر، إن فرق الدفاع المدني السوري توجهت إلى مكان سقوط المسيّرة للتأكد من عدم وجود أضرار بشرية أو مادية.

وكانت أضرار مادية قد وقعت في ممتلكات الأهالي بالقرب من جسر الكباس في العاصمة دمشق ليل الأربعاء، على طريق مطار دمشق الدولي، وذلك نتيجة سقوط شظايا صاروخ إيراني جرى اعتراضه بواسطة الدفاعات الجوية الإسرائيلية. وتزامن ذلك حينها مع إسقاط جيش الاحتلال الإسرائيلي طائرة مسيّرة إيرانية في أجواء بلدة قرقس بريف محافظة القنيطرة جنوبي سورية، في إطار عمليات التصدي للمسيّرات التي حلّقت في المنطقة.

جندي أميركي بريف الحسكة، 3 سبتمبر 2024 (دليل سليمان/فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

إسقاط مُسيّرة إيرانية قرب قاعدة للتحالف الدولي في سورية

على صعيد آخر، شهدت أطراف محافظة السويداء اشتباكات متقطعة بين قوى الأمن الداخلي التابعة للحكومة السورية من جهة، وما يُسمى مجموعات "الحرس الوطني" المُشكّل من الزعيم الديني الدرزي حكمت الهجري من جهة أخرى، من دون ورود معلومات عن حجم الخسائر الناجمة عن الاشتباكات.

وقالت مديرية إعلام السويداء إن "الحرس الوطني يخرق وقف إطلاق النار ويستهدف بالرشاشات قرية المنصورة الواقعة تحت سيطرة الحكومة"، مؤكدة أن "قوى الأمن الداخلي تتصدى أيضاً لمحاولة تسلل من المليشيا نفسها إلى قرية ريمة حازم".

من جانبها، أوضحت ما تُسمى مجموعات "الحرس الوطني"، مساء الخميس، أنها أسقطت طائرتين مسيّرتين أطلقتهما الحكومة السورية في بلدة المزرعة المحتلّة، حسب وصفها.

