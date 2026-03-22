سقوط مروحية قطرية في المياه الإقليمية بسبب عطل فني

- أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن سقوط مروحية في المياه الإقليمية بسبب عطل فني، مع استمرار عمليات البحث عن الطاقم والركاب بمشاركة فرق الإنقاذ المختصة. - تشارك وزارة الداخلية القطرية في عمليات البحث والإنقاذ، بالتعاون مع فرق البحث والإنقاذ البحري والإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، وفريق البحث والإنقاذ القطري الدولي. - تتعرض قطر ودول المنطقة لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والمسيّرات، مستهدفة منشآت حيوية مثل منشأة رأس لفان، مما يثير قلقاً إقليمياً ودعوات لاتخاذ إجراءات دولية لوقف التصعيد.

قالت وزارة الدفاع القطرية في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، إن طائرة مروحية قطرية سقطت في مياهها الإقليمية بعد تعرضها لعطل فني أثناء تأدية واجب روتيني. وأضافت الوزارة في منشور على منصة إكس، أن عمليات البحث جارية عن أفراد الطاقم والركاب.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن فرقها المختصة تباشر عمليات البحث والإنقاذ في المياه الإقليمية للدولة، إثر سقوط الطائرة. وأوضحت أن عمليات البحث تُنفذ بمشاركة فريق البحث والإنقاذ البحري التابع للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، إلى جانب مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي "لخويا".

يأتي ذلك في وقت تتعرض دول المنطقة، بما في ذلك قطر، لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والمسيّرات تطاول منشآت مدنية وحيوية في دول المنطقة، ومنها منشأة رأس لفان لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر التي تعرضت لهجوم إيراني الأسبوع الماضي. وتدين دول المنطقة مراراً الاعتداءات الإيرانية، مؤكدة أنها انتهاك صارخ للسيادة الوطنية وتهديد مباشر لأمنها وسلامة أراضيها. وفي حين تحتفظ دول المنطقة بحقها في الرد، تطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لوقف التصعيد وحماية المنشآت الحيوية.