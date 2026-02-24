سقوط مروحية عسكرية إيرانية يسفر عن مقتل 4 أشخاص

- تحطمت مروحية تدريبية تابعة لطيران الجيش الإيراني في سوق الخضار والفواكه بمدينة دارتشي بمحافظة أصفهان، مما أدى إلى وفاة الطيار ومساعده واثنين من أصحاب الأكشاك. - هرعت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى موقع الحادث فور وقوعه، وتمكنت من إخماد الحريق وتأمين الموقع، لكن شدة الحادث حالت دون إنقاذ أي من الضحايا. - يأتي هذا الحادث بعد أربعة أيام من سقوط طائرة تدريبية في همدان، مما أسفر عن مقتل أحد الطيارين، بينما نجا الآخر.

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسقوط مروحية عسكرية صباح اليوم الثلاثاء، في مدينة دارتشي بمحافظة أصفهان وسط البلاد، ما خلف أربعة قتلى. ويأتي الحادث بعد أربعة أيام من سقوط طائرة تدريبية عسكرية في همدان، الجمعة الماضي، ما أدى إلى مقتل طياريها.

وذكر التلفزيون الإيراني أن المروحية سقطت داخل محيط مجمّع سوق الخضار والفواكه في مدينة درحه بقضاء خميني شهر في محافظة أصفهان، مشيرا إلى أن المروحية تدريبية وتعود إلى طيران الجيش التابع للقوات البرية للجيش الإيراني.

A helicopter from the Iranian Army's Aviation unit crashed Tuesday morning in the fruit and vegetable market area of Darcheh city in Khomeyni Shahr County, Isfahan Province, due to a technical malfunction, resulting in the deaths of the pilot, co-pilot, and two market vendors. pic.twitter.com/taiRD0FQSW — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) February 24, 2026

وأعلن المدير العام لمنظمة الإطفاء وخدمات السلامة في بلدية خميني‌ شهر حجت‌ الله كارغر، في تصريح لوكالة "مهر" الإيرانية، أن الحادث أسفر عن مصرع قائد المروحية، ومساعده، إضافة إلى اثنين من أصحاب الأكشاك الموجودين في موقع السقوط. وأوضح أنه فور وقوع الحادث، هرعت فرق الإطفاء إلى جانب فرق الإنقاذ والإسعاف إلى المكان، مشيراً إلى أن المروحية اشتعلت فيها النيران بعد سقوطها، إلا أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق وتأمين الموقع بسرعة.

وأكد كارغر أن شدة الحادث حالت دون إنقاذ أي من الضحايا، حيث فارق جميع الموجودين في الموقع الحياة، وتم تسليم الجثامين إلى الجهات المختصة بعد استكمال الإجراءات الأولية. وأضاف أن الجهات المعنية بدأت تحقيقاتها في أسباب الحادث، على أن يتم الإعلان عن النتيجة والتفاصيل لاحقا.

وفي حادث مماثل أيضا، سقطت طائرة تابعة للقوات الجوية للجيش الإيراني في قاعدة "نوجه" الجوية، الجمعة الماضي، أثناء تنفيذ مهمة تدريبية ليلية في محافظة همدان، ما أسفر عن مقتل أحد طياري الطائرة، فيما لم يُصب الطيار الآخر بأي أذى، وهو في حالة صحية مستقرة. وأشارت المصادر إلى أن الحادث وقع أثناء تنفيذ مهمة تدريبية اعتيادية، فيما لم تُعلن حتى الآن تفاصيل إضافية حول أسباب الحادث.