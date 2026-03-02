سقوط طائرات حربية أميركية في الكويت ونجاة أطقمها

- تحطمت طائرة أميركية من طراز إف-15 في سماء الكويت، ونجا طياروها بفضل القفز المظلي، حيث تلقوا مساعدة من قوات الأمن المحلية عند هبوطهم بسلام. - وفقًا لتقرير "كان"، أُسقطت الطائرة عن طريق الخطأ بنيران الجيش الأميركي وليس بسبب نيران إيرانية، مما أثار جدلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي. - أظهرت مقاطع فيديو محاولات لمساعدة الطيارين، حيث تم نقل أحدهم في صندوق سيارة لحمايته، بينما كان الآخر برفقة قوات الأمن، ولم تُسجل إصابات.

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الاثنين، سقوط عدد من الطائرات الحربية الأميركية ونجاة أطقمها بالكامل. ‏وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية في بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن الجهات المختصة باشرت فوراً إجراءات البحث والإنقاذ، حيث تم إخلاء الأطقم ونقلهم إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، مشيراً إلى أن حالتهم مستقرة. ‏وأضاف الناطق الرسمي أنه جرى التنسيق بشكل مباشر مع القوات الأميركية في شأن ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات الفنية المشتركة. ‏وأكد أن الجهات المعنية تتابع التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث، داعياً إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وأظهرت مقاطع مصوّرة تحطّم طائرة أميركية من طراز إف-15 في سماء الكويت ونجاة طياريها الذين نفذوا قفزاً مظلياً، بينما تلقوا مساعدة من قوات الأمن لدى هبوطهم على الأرض بسلام، على ما أفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان"، صباح اليوم الاثنين.

وفي الصدد، نقلت "كان" عن مسؤول أمني، لم تحدد ما إذا كان أميركياً أو إسرائيلياً، قوله إن الطائرة الأميركية أُسقطت عن طريق الخطأ بنيران الجيش الأميركي في الكويت، وليس بسبب نيران إيرانية.

דיווח: מטוס קרב אמריקני התרסק בכווית | תיעוד @anastasia___stu pic.twitter.com/YJYYEccX8X — כאן חדשות (@kann_news) March 2, 2026

وأظهر توثيق انتشر على نطاق واسع في الشبكات الاجتماعية قفز اثنين من الطيارين الأميركيين من الطائرة، حيث هبطا بالمظلات في أجواء الكويت. وبعد تحطّم الطائرة وهبوط الطيارين بسلام، وثّق أحد سكان الكويت وهو يحاول ضرب طيار مقاتلة أميركي؛ فيما أظهرت مقاطع متداولة على الشبكات مواطنين يُعتقد أنهم يساعدون أحد الطيارين الأميركيين اللذين قفزا من الطائرة، وينقلونه في صندوق سيارة لحمايته.

وفي صورة أخرى من الشبكة يظهر طيار أميركي ثانٍ قفز من الطائرة التي أُصيبت في أجواء الكويت، وهو برفقة عناصر من قوات الأمن المحلية. ولم يُبلّغ عن وقوع إصابات في الحادث، ولم يصدر بعد تعليق رسمي من الجيش الأميركي.