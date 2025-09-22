سفينة عمر المختار تبدأ رحلتها إلى غزة وعلى متنها 16 ناشطاً

- انطلقت سفينة عمر المختار من طرابلس ضمن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة، محملة بـ16 ناشطاً من دول متعددة، ومجهزة بوحدة طبية لدعم السفن الأخرى وتقديم المساعدات لأطفال غزة. - تأخرت السفينة عن الإبحار في "يوم الشهيد" بسبب ترتيبات لوجستية، لكنها الآن جاهزة بتمويل إضافي، وتحمل خياماً وأدوية وأطعمة للأطفال، بدعم شعبي ومعنوي قوي من ليبيا. - السفينة مجهزة كمستشفى مصغر لتقديم الرعاية الصحية والإسعافات الأولية، وتبحر ضمن ائتلاف دولي يضم آلاف الناشطين من 44 دولة، في ظل حصار إسرائيلي يمنع دخول المساعدات لغزة.

انطلقت، مساء أمس الأحد، سفينة عمر المختار من العاصمة الليبية طرابلس وسط حشود وحفاوة شعبية كبيرة، لتلتحق بأسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة بهدف كسر الحصار. وتحمل السفينة على متنها 16 ناشطاً من أميركا وكندا وانجلترا واسكتلندا وليبيا. وأعلنت اللجنة عن رابط لتتبع السفينة وتحديد موقعها أولاً بأول.

وكانت اللجنة المسيرة للسفينة قالت في بيان، صباح الأحد، أن السفينة ستنطلق "لتلتحق برفاقنا المبحرين في البحر المتوسط، وقد استكملنا تجهيز وحدة د. حسام أبو صفية للدعم الطبي والطوارئ، والتي قمنا بتجهيزها لتقدم الدعم والإسناد الطبي اللازم للسفن المبحرة في الأسطول، ولتكون هذه التجهيزات هديتنا لأطفال غزة عند الوصول".

سفينة عمر المختار الليبية تنضم إلى أسطول الصمود العالمي وتبحر من ميناء العاصمة الليبية طرابلس البحري نحو قطاع غزة #ليبيا #التلفزيون_العربي pic.twitter.com/KUlStcGANy — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 21, 2025

وكان من المقرر أن تبحر السفينة، يوم الثلاثاء الماضي، الذي يوافق "يوم الشهيد" وتحتفل به ليبيا تخليداً لذكرى استشهاد عمر المختار (16 سبتمبر/ أيلول 1931) بعد حرب قادها ضد الإيطاليين لعشرين سنة، لكن تعذر ذلك لترتيبات لوجستية. وقال الناطق باسم السفينة نبيل السوكني لوكالة الأناضول: "حالياً نحن جاهزون بكل عتادنا، وقمنا بزيادة توفير التمويل لبعض القوارب التي لم يكن تمويلها في المستوى لصغر حجمها".

وأشار السوكني إلى أن "السفينة، تحمل على متنها خيماً لفلسطينيي غزة وأدوية وأطعمة خاصة بالأطفال حديثي الولادة وتموين متنوع لكافة الأعمار في القطاع"، مضيفاً أن: "الدعم الشعبي والمعنوي الذي حصلنا عليه من بعض الجهات في ليبيا كان رسالة قوية لنا لرفع معنويات الطاقم المتواجد على متن سفينة عمر المختار". ومن أبرز الشخصيات الموجودة على متن السفينة، رئيس الوزراء الأسبق عمر الحاسي، وناشطة حقوقية إسكتلندية، وأخرى كندية ومناضلين آخرين، وفق السوكني.

بدوره، قال عبد الرحمن حميد، المرافق الصحي لسفينة عمر المختار، للأناضول: "المشرفون على السفينة قدموا فكرة جيدة، وهي ضم مُرافق صحي للسفينة، وقسم عناية مركزة لتقديم الخدمات الصحية لأسطول الصمود الدولي". وأضاف حميد: "جهزنا السفينة بالمعدات اللازمة والأدوية وجهزناها بما تتطلبه العناية الفائقة".

وعن الوحدة الصحية قال قبطان السفينة، مصطفى فطيس، لـوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "هذه السفينة مثل المستشفى المصغر، ودورها تقديم الدعم والرعاية الصحية، فلدينا معدات طبية وأطباء جراحة وتخدير وطاقم تمريض، وهدفنا تقديم الإسعافات الأولية السريعة، هذا بالإضافة لحمولة من معدات الإغاثة السريعة كالحليب والفيتامينات من أجل عمليات الإنقاذ الأولي لمن تعرضوا للمجاعة".

وتبحر سفينة عمر المختار ضمن أسطول الصمود العالمي الذي يتكون من ائتلاف "أسطول الحرية" وحركة "غزة العالمية" و"قافلة الصمود" ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية، ويضم آلاف الناشطين من 44 دولة. وفي نهاية أغسطس/ آب الماضي، انطلقت قافلة من ميناء برشلونة الإسباني، تبعتها أخرى فجر الأول من سبتمبر/ أيلول من ميناء جنوة شمال غربي إيطاليا. ويغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى غزة، منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي، مانعاً دخول المواد الغذائية والأدوية والمساعدات الإنسانية، ما دفع القطاع إلى المجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.