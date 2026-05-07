سفينة حربية تركية إلى اللاذقية الاثنين بمهمة تدريب الجيش السوري

- تزور السفينة الحربية التركية "تي سي جي ملتم" ميناء اللاذقية لأول مرة في مايو لتعزيز التعاون العسكري وإعادة هيكلة الجيش السوري، مع زيارة وفد من القوات البحرية لمؤسسات التدريب العسكري. - تدعو تركيا إلى استقرار المنطقة عبر دعم وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، وتحث المجتمع الدولي على التصدي للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والأزمة في غزة. - أحرزت تركيا تقدماً في تطوير منظومة صواريخ "يلدريم هان" ومحرك "غوج هان" النفاث، مما يعزز الاستقلال التكنولوجي ويقلل الاعتماد على الدول الأجنبية.

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إن سفينة حربية تركية تزور ميناء اللاذقية في سورية خلال الشهر الجاري ضمن إطار التعاون العسكري بغرض التدريب وإعادة هيكلة الجيش السوري. وقال زكي أكتورك المتحدث باسم الوزارة في المؤتمر الصحافي الأسبوعي، إن السفينة الحربية "تي سي جي ملتم" تزور ميناء اللاذقية لأول مرة في 11 مايو/ أيار الجاري.

وأضاف أن الزيارة تأتي بهدف تطوير التعاون العسكري بين تركيا وسورية، وضمن إطار إعادة هيكلة القوات المسلحة السورية، مشيراً إلى أن وفداً من قيادة القوات البحرية سيزور مؤسسات التدريب العسكري في اللاذقية، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.

وتطرق المتحدث إلى التطورات في المنطقة قائلاً "نأمل أن تتصرف إيران والولايات المتحدة بحكمة بناءة لجعل وقف إطلاق النار المؤقت دائماً ومواصلة عملية التفاوض، وستواصل تركيا تقديم كل أنواع الدعم للجهود المبذولة لضمان الاستقرار والسلام في المنطقة". وأضاف "من جهة أخرى نؤكد مجدداً ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، والتي تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي رغم عملية التفاوض، وتجاه الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة".

وفي سياق آخر، تطرق المتحدث إلى معرض الأسلحة الدفاعية في إسطنبول "ساها 2026"، مبيناً أن وزارة الدفاع تنظر إلى "صناعة الدفاع ليس فقط من منظور الاستخدام، بل أيضاً برؤية تطور التكنولوجيا، وتوجه وتسرع من نمو القطاع، وتنتج مفاهيم على المستوى الاستراتيجي". وأضاف "هذه الرؤية ثمرة نهج استراتيجي يشجع جميع الجهات المعنية في القطاع، ويعزز الاستقلال التكنولوجي، ويسرع من تطوير القدرات المحلية في المجالات الحيوية".

أخبار مذكرة تفاهم للتدريب والاستشارات العسكرية بين سورية وتركيا

وأعلن أكتورك تحقيق تقدم في منظومة صاروخ "يلدريم هان" بعيد المدى، مؤكداً "نجاح الإنتاج المحلي للوقود السائل المشتق من (ثنائي ميثيل هيدرازين غير المتماثل) و(رباعي أكسيد النيتروجين)". وأوضح أن هذه التقنية تمنح الأنظمة الصاروخية قدرة عالية على الحركة، نظراً إلى ميزاتها في التخزين طويل الأمد، وكفاءة التشغيل في درجات الحرارة المنخفضة، فضلاً عن قدرتها الفائقة على توليد الطاقة. وأضاف أُنجزت بنجاح عمليات الاختبارات المعملية لمنظومة صواريخ "يلدريم هان"، التي تحمل رأساً حربياً يزن 3 أطنان، وتستمر دراسات الاختبارات الميدانية وفقاً للجدول الزمني المخطط له.

كما أفاد أن وزارة الدفاع بدأت العمل في مجال محركات الصواريخ ومحركات الطائرات التي تعمل بالوقود السائل منذ سنوات عديدة، ومنها محرك "غوج هان" النفاث التوربيني المروحي هو محرك نفاث وطني عالي الدفع، طورت جميع مكوناته في مركز البحوث والتطوير التابع لوزارة الدفاع الوطني، وأُنتج بالكامل بموارد محلية. وأوضح أن نظام المحرك صمم بحلول هندسية مبتكرة تلبي احتياجات البلاد، وأنه طوّر بهدف تقليل الاعتماد على الدول الأجنبية في التقنيات الحيوية، وبناء قدرات محلية مستدامة.