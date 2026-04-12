سفينة تجارية تفرّ من مسلحين حاصروها قبالة الحديدة غربي اليمن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، اليوم الأحد، تلقيها بلاغاً بشأن وقوع حادثة أمنية ونشاط مشبوه في البحر الأحمر، على بعد 54 ميلاً بحرياً جنوب غربي مدينة الحديدة الساحلية الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن. وقالت الهيئة، في بلاغها الرسمي، إن قبطان سفينة تجارية أبلغ عن اقتراب قارب صغير (Skiff) من السفينة، وعلى متنه ما يتراوح بين 10 و12 شخصاً، مشيرة إلى رصد أسلحة آلية بحوزة نحو 5 أفراد منهم.

وبحسب البلاغ، حاول المسلحون الصعود إلى متن السفينة، إلّا أن القبطان اتخذ إجراءات احترازية وأطلق شعلة تحذيرية، ما دفع القارب إلى التراجع والفرار باتجاه الجنوب الشرقي، مؤكدة أن السفينة وطاقمها في حالة جيّدة وواصلت طريقها إلى وجهتها التالية. ولم يصدر حتى الساعة أي تعليق رسمي من جماعة الحوثيين في صنعاء حول هذه الحادثة.

وكان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي قد صعّد، الخميس الماضي، من لهجته إزاء التطورات الإقليمية، مؤكداً أن عمليات جماعته العسكرية في مسار تصاعدي بالمفاجآت والخيارات المؤثرة، مشدداً على أن أي تهدئة مشروطة بوقف كامل للهجمات الإسرائيلية على مختلف الجبهات، بما فيها لبنان وغزة.

وقال الحوثي، في خطاب متلفز، إنّ العمليات العسكرية التي تنفذها جماعته تأتي ضمن خطة مدروسة تأخذ في الاعتبار المدى الزمني لأي عدوان، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد خيارات كبيرة ومؤثرة وفق تطورات التصعيد في المنطقة. وشدّد الحوثي على أن جهود التهدئة لن تنجح ما لم تلتزم إسرائيل بوقف هجماتها على جميع جبهات ما يسميه "محور المقاومة"، بما في ذلك لبنان، إضافة إلى وقف ما وصفها بالخروق، مثل اختراق الأجواء وإرسال الطائرات المسيّرة، مضيفاً أن أي مساعٍ لخفض التصعيد ستبقى مهددة بالفشل في ظل استمرار تلك العمليات. وأكد الحوثي رفض جماعته لما سماه "فرض معادلة الاستباحة"، معتبراً أن إسرائيل لن تنجح أبداً في تكريسها، وأن جماعته وبقية حلفائها لن يقبلوا بتفرد أي جبهة بالاستهداف.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد مستمر للتوترات في الممر الملاحي الدولي، إذ تنفذ جماعة الحوثي هجمات متواصلة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إليها، قبل أن تتوسع الهجمات لتشمل السفن الأميركية والبريطانية رداً على الضربات الجوية التي يشنها التحالف بقيادة واشنطن على مواقع داخل اليمن. وتعد المنطقة الواقعة قبالة الحديدة من أكثر النقاط سخونة، نظراً لإشراف المحافظة على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وقربها من مضيق باب المندب الاستراتيجي.