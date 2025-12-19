سفير واشنطن بإسرائيل: انهيار اتفاق غزة مستبعد وعنف المستوطنين إرهاب

- أكد السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، على استقرار وقف إطلاق النار في غزة، مشيدًا بالتزام "حماس" بإعادة الرهائن، رغم التحديات المتعلقة بجثمان الرهينة الأخير. - شدد هاكابي على متانة العلاقات الأميركية-الإسرائيلية، مشيرًا إلى بدء مناقشات حول اتفاقية مساعدات عسكرية جديدة بعد انتهاء مذكرة التفاهم الحالية في 2028. - وصف هاكابي هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بالإرهاب، مؤكدًا ضرورة محاسبة الجناة، وأشار إلى تقدم إيجابي في المحادثات الأمنية بين سوريا وإسرائيل.

استبعد السفير الأميركي لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي مايك هاكابي، اليوم الجمعة، انهيارَ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر، فيما وصف هجمات المستوطنين الوحشية ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة بأنها "إرهاب". وقال هاكابي في تصريحات لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية (يمينية وسط): "لا أرى أي احتمال لانهيار وقف إطلاق النار، بل على العكس، أعتقد أن صموده لأكثر من شهرين أمر لافت للنظر".

ومتحدثاً عن التزام "حماس"، أضاف: "عاد جميع الرهائن (الأسرى الإسرائيليين من غزة) باستثناء واحد، ويجري العمل على وضع إطار عمل لتحقيق الاستقرار في غزة". واعتبر السفير الأميركي ذلك "مهمة ضخمة حقاً"، مؤكداً بالقول: "أعتقد أن معظم الناس يجب أن يُدهشوا من نجاحها بهذا الشكل"، وأضاف: "أعتقد أننا جميعاً نرغب بشدة في ضمان عودة الرهينة الأخير إلى الوطن، ولكن هناك أيضاً تقدم لا يتوقف، لأن حماس تواجه صعوبةً في إعادة جثمان الرهينة الأخير".

دعم أميركي لإسرائيل

ورداً على سؤال بشأن مذكرة التفاهم والمساعدات العسكرية الأميركية الموقعة عام 2016، والتي تنتهي صلاحيتها في 2028، كشف أن "المناقشات حول اتفاقية لاحقة بدأت بالفعل، وإسرائيل ستكون راضية عن النتيجة". ومتجنباً الحديث عن التفاصيل، شدّد هاكابي على متانة العلاقة بين بلاده وتل أبيب، وقال: "لا توجد دولة أخرى على وجه الأرض تربطنا بها شراكة مماثلة لشراكتنا مع إسرائيل".

إرهاب المستوطنين

ولم يتردّد هاكابي في التعبير عن رأيه بوضوح عندما سُئل عن إرهاب المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، وقال: "إنه إرهاب وعمل إجرامي، ولا يهم من يرتكبه"، وأكد "ضرورةَ محاسبة الجناة وفقاً للقانون". وتصاعدت مؤخراً موجة إرهاب المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم بالضفة الغربية، إذ قَتَلوا إلى جانب نيران الجيش 1094 فلسطينياً وأصابوا نحو 11 ألفاً آخرين، إضافة لاعتقال ما يزيد على 21 ألفاً منذ أكتوبر 2023.

تقدم محادثات سورية

وفي ما يتعلّق بسورية، قدّر السفير أن التقدم نحو التوصل إلى اتفاق أمني بين دمشق وتل أبيب "حقيقي، وإن كان هشاً"، وأضاف: "الأمور تسير على نحوٍ إيجابي للغاية، وأي اتفاق أمني يصبّ في مصلحة كل من إسرائيل وسورية، والجميع يعلم ذلك".

(الأناضول، العربي الجديد)