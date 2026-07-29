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سفارة قطر في دمشق تنفي مزاعم رعايتها زيارة وفد إيراني إلى سورية

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دمشق

عبد الله البشير

عبد الله البشير
عبد الله البشير
صحافي سوري، مراسل "العربي الجديد" في سورية.
مباشر
29 يوليو 2026
مبنى السفارة القطرية في دمشق، 21 ديسمبر 2024 (عمر حاج خضور/ فرانس برس)
مبنى السفارة القطرية في دمشق، 21 ديسمبر 2024 (عمر حاج خضور/ فرانس برس)
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نفت سفارة دولة قطر في دمشق، في بيان اليوم الأربعاء، المزاعم المتداولة إعلاميا بشأن وجود وفد إيراني على أراضي سورية برعاية قطرية، أو استضافته داخل مقر السفارة في دمشق. 

وشدد البيان على أن المزاعم عارية عن الصحة تماما ولا تستند إلى أي واقع أو معلومات موثوقة، مؤكدة أن مقر البعثة الدبلوماسية لا يُستخدم لاستضافة أي وفود من هذا النوع أو رعاية لقاءات غير معلنة. وأوضح البيان أن دولة قطر تلتزم في تحركاتها الدبلوماسية في سورية بالشفافية والتنسيق مع الجهات الرسمية، وبما يخدم جهود الاستقرار والحوار، بعيداً عن أي ترتيبات غير رسمية أو قنوات موازية، داعياً إلى تحري الدقة وعدم تداول معلومات غير موثوقة لما لذلك من أثر سلبي على الاستقرار الإقليمي والعلاقات بين الدول.

بيان توضيحي -سفارة دولة قطر في دمشق pic.twitter.com/Brjp9lHiqN

— سفارة دولة قطر - دمشق (@QatarEmb_Syria) July 29, 2026

وجاء نفي السفارة القطرية في دمشق، رداً على مزاعم تحدثت عن زيارة إيرانية حساسة لدمشق برعاية قطرية منذ أربعة أيام، من قبل وفد إيراني برئاسة جواد غفاري، القائد السابق للقوات الإيرانية في سورية.

وزعمت وسائل إعلام وصفحات مواقع تواصل اجتماعي، أن الزيارة جاءت بعد لقاء ضم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والسفير الإيراني في بيروت محمد رضا شيباني، الذي أعلنته بيروت منذ أشهر شخصاً غير مرغوب فيه. وتشير الشائعات إلى لقاء الوفد بوزير العدل السوري مظهر الويس، وادعت أيضاً أن الزيارة تندرج في إطار بحث الرئيس السوري أحمد الشرع

عن مخرج من الضغوط الأميركية للقيام بعمل عسكري ضد حزب الله في لبنان، إلى جانب محاولة التوصل لتفاهمات حول ملف العقارات الإيرانية المصادرة في سورية.
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