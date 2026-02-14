سعد الحريري يلمح لعودة تياره إلى الحياة السياسية اللبنانية

- سعد الحريري يلمح إلى عودته للساحة السياسية عبر الانتخابات النيابية المقبلة، مؤكدًا على مشاركة تيار المستقبل وأهمية سماع أصواتهم. - الحريري يدعو لبناء لبنان كدولة طبيعية بدستور وجيش وسلاح واحد، مشددًا على مشروع "لبنان أولاً" لتعزيز الوحدة العربية والعلاقات الجيدة مع الدول العربية. - السفارة الأميركية في بيروت تكرم ذكرى رفيق الحريري وتؤكد على أهمية إرثه، مشددة على ضرورة تحقيق العدالة في قضية اغتياله.

بعد نحو أربع سنوات من تعليق عمله السياسي ونشاط تياره "تيار المستقبل" في الحياة السياسية اللبنانية، لمّح رئيس الحكومة اللبناني السابق سعد الحريري، خلال إحياء الذكرى السنوية الـ21 لاغتيال والده رفيق الحريري في بيروت، اليوم السبت، إلى العودة إلى النشاط السياسي من بوابة الانتخابات النيابية المتوقعة في مايو/أيار المقبل، في حال لم تؤجَّل، وفق ما يتردد في لبنان. وكان الحريري قد تنحى عن العمل السياسي عام 2022 ومنع تيار المستقبل من خوض الانتخابات البرلمانية، ليبقى خارج لبنان طيلة تلك الفترة مع عودته لإحياء ذكرى اغتيال والده (اغتيل في 14 فبراير/شباط 2005).

وفي كلمته اليوم في بيروت أمام حشد شعبي كبير، تطرق سعد الحريري إلى الانتخابات النيابية المقبلة قائلاً إن "كل البلد الآن لديه سؤالان: هل ستجرى الانتخابات؟ وماذا سيفعل تيار المستقبل؟ وأنا لدي جواب واحد: قولوا لي متى الانتخابات لأقول لكم ماذا سيفعل المستقبل، لكني أعدكم، متى حصلت الانتخابات، أعدكم: سيسمعون أصواتنا، وسيعدون أصواتنا"، في إشارة فُسرت على أن التيار يتجه للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي.

واعتبر الحريري، في كلمته، أن اللبنانيين "تعبوا، وصار من حقهم بعد سنوات طويلة من الحروب والانقسامات والمحاور والمغاور، أن يكون لدينا بلد طبيعي. بلد فيه دستور واحد، وجيش واحد، وسلاح واحد،". وتابع: "نعم مشروعنا لبنان أولاً. لبنان واحد، عربي، سيد حر مستقل. ومشروعنا موقف عربي واحد، وتيار المستقبل لا يمكن إلا أن يكون كما كان رفيق الحريري، باني جسور بين الدول العربية وبين الإخوة العرب... الحريرية كانت دائماً وستبقى داعمة لكل تقارب عربي، وطاردة لكل خلاف عربي، ومن يخيط بمسلة (يراهن على) الخلافات الخليجية والعربية، رح تطلع سلّته فاضية (بمعنى سيخيب أمله)، وسيحرق يديه ورصيده".

وأكد الحريري: "إننا نريد أفضل العلاقات مع كل الدول العربية، بدءاً من الجارة الأقرب سورية، سورية الجديدة، سورية الحرة التي تخلصت من نظام التشبيح والإجرام الذي فتك فيها وفي لبنان ومد سمومه على العالم العربي. سورية الجديدة التي نوجه التحية لشعبها"، متمنياً "التوفيق لكل جهود التوحيد والاستقرار وإعادة الإعمار التي يقودها الرئيس السوري أحمد الشرع، ونشدّ على يده ليكمل بنهج التوافق ولم الشمل، لأن سورية تتسع للجميع، ولا تسير إلا بالجميع".

في غضون ذلك، أفادت السفارة الأميركية في بيروت عبر منصة إكس، اليوم السبت، بأن "السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى وضع إكليلاً على قبر رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري (في بيروت)". وتابعت السفارة: "في ظلّ وقوف لبنان على مفترق طرق حاسم، لا يزال إرث رفيق الحريري في بناء السلام والازدهار يتردد صداه بعد سنوا، مكتسباً أهمية متجددة. كما تؤكد مراسم إحياء الذكرى ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة جميع من استُهدفوا من قِبل جهات فاعلة غير حكومية دفاعاً عن سيادة لبنان".

وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد أصدرت خمسة أحكام بالسجن مدى الحياة على سليم عياش، العضو في حزب الله، بتهمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، وذلك في 11 ديسمبر/كانون الأول 2020. وقال قضاة في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي، هولندا، إن عياش لعب دوراً مركزياً في التفجير الذي وقع في بيروت عام 2005 وأودى بحياة رفيق الحريري.