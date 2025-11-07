سرايا القدس والقسام تسلمان الليلة جثة أحد أسرى الاحتلال

أخبار
غزة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
07 نوفمبر 2025
فلسطينيون يرممون بناءا مدمراً، خانيونس 6 نوفمبر 2025 (دعاء الباز/فرانس برس)
فلسطينيون يرممون بناء مدمراً، خانيونس 6 نوفمبر 2025 (دعاء الباز/فرانس برس)
+ الخط -

أعلنت سرايا القدس وكتائب القسام أنهما ستسلمان رفات أسير إسرائيلي إضافي، اليوم الجمعة، في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وقالت القسام في بيان على تطبيق تليغرام إنها ستقوم مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بتسليم "جثة أحد أسرى العدو" بعد العثور عليها، الجمعة، في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة. وسلمت حماس سلطات الاحتلال، وفق الاتفاق، حتى الآن 22 جثة (19 لإسرائيليين وجثة لتايلاندي وأخرى لنيبالي وثالثة لتنزاني) من أصل جثث 28 أسيراً.

وتأتي عملية البحث وتسليم جثث الأسرى الإسرائيليين في إطار ما يُعرَف بـ"المرحلة الثانية" من اتفاق التهدئة وتبادل الأسرى في قطاع غزة، الذي جرى التوصل إليه في شرم الشيخ، بالاتفاق مع حركة حماس وإسرائيل ووساطة مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة. وتنقسم هذه العملية إلى مراحل، إذ تركز "المرحلة الأولى" على إطلاق الأسرى الأحياء وتبادل الجثامين التي جرت استعادتها، مقابل تعهّد إسرائيل بإطلاق عدد من الفلسطينيين وإدخال مساعدات إنسانية.

وقال مصدر سياسي لإذاعة الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم الجمعة، إنّ رئيس الأركان إيال زامير أوصى بعدم الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق مع حماس قبل استعادة جميع جثث الأسرى الإسرائيليين في غزة. وأشار المصدر إلى أن التوصية تشمل أيضاً عدم السماح بأي عملية لإعادة إعمار القطاع قبل تنفيذ عملية نزع السلاح كلياً. وبعد أن كان زامير قد قال قبل يومين إنه مستعد لدراسة خروج مئتي مقاتل من حركة حماس "عالقين" في الأنفاق في رفح جنوبي قطاع غزة، مقابل استعادة الجندي هدار غولدين، الموجود في القطاع منذ عام 2014، عاد وأكد خلال اجتماع للمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، مساء أمس الخميس، أنه لا يطرح أي صفقة بشأنهم.

عناصر القسام حي الشجاعية جثث الأسرى 4/11/2025 (خميس الرفاعي/الأناضول)
أخبار
التحديثات الحية

"القسام" تسلم جثة أسير إسرائيلي عثرت عليها في حي الشجاعية

وأضاف زامير أنّ الـ200 عنصر، في الجيب العسكري الإسرائيلي في رفح، والذين تسعى حركة حماس إلى نقلهم إلى الجانب الواقع تحت السيطرة الفلسطينية من "الخط الأصفر"، لا يمثلون سوى جزء من مئات إلى آلاف السكان والمقاتلين الذين بقوا عالقين بين الحدود مع دولة الاحتلال وخط الانسحاب الخاص بالمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. ويحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي استغلال هذه الفرصة لتدمير الأنفاق الموجودة في هذه المناطق.

دلالات
المساهمون
المزيد في سياسة
مستوطنون متطرفون يعتدون على مزارع فلسطيني، الخليل 29 أكتوبر 2025 (زين جعفر/فرانس برس)
التحديثات الحية
رصد
مباشر

"همج التلال"... مجموعة من صلب إرهاب المستوطنين الأكثر تطرفاً

السفيرة الإسرائيلية لدى المكسيك (لقطة شاشة/إكس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

واشنطن تتهم طهران بالتخطيط لاغتيال سفيرة إسرائيل في المكسيك

الناشطة لينا الطبال (شمال الصورة) على متن أسطول الصمود (فيسبوك)
التحديثات الحية
مقابلات
مباشر

مقابلة | لينا الطبال: سأكرر تجربة أسطول الصمود رغم التعذيب