سحب قوات من قواعد أميركية في المنطقة وسط التصعيد ضد إيران

- بدأت الولايات المتحدة بسحب قواتها من قواعدها في الشرق الأوسط كإجراء احترازي مع تصاعد التوترات، بعد تحذير إيران للدول المجاورة من استهداف القواعد الأميركية إذا تعرضت لهجوم. - تم نصح بعض الأفراد بمغادرة قاعدة العديد الجوية في قطر، حيث أكدت قطر اتخاذ كافة الإجراءات لحماية مواطنيها والمقيمين، مع الإشارة إلى أن التغييرات ليست إجلاءً منظماً. - تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث علقت إيران التواصل مع المبعوث الأميركي، واتهمت واشنطن باختلاق ذرائع للتدخل العسكري، وسط احتجاجات في إيران وتصريحات حادة من ترامب.

نقلت "رويترز" عن مسؤول أميركي، اشترط عدم نشر اسمه، قوله إن الولايات المتحدة بدأت بسحب قوات من قواعدها الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، في إطار إجراء احترازي مع تصاعد التوتر في المنطقة. ويأتي الإعلان بعدما قال مسؤول إيراني رفيع المستوى لـ"رويترز" في وقت سابق من اليوم إن طهران حذرت الدول المجاورة التي تستضيف قواعد عسكرية أميركية من أنها ستضرب هذه القواعد إذا هاجمتها الولايات المتحدة.

وقال ثلاثة دبلوماسيين لـ"رويترز" إنه جرى نصح بعض الأفراد بمغادرة قاعدة العديد الجوية التابعة للجيش الأميركي في قطر بحلول مساء اليوم الأربعاء. وقال أحد الدبلوماسيين لـ"رويترز إن ما يجري "تغير في الموقف وليس إجلاء منظماً". وأضاف أنه لا يعلم بأي سبب تم تحديده لهذا التغيير. وجرى إجلاء بعض الأفراد وعائلاتهم من القواعد الأميركية في المنطقة العام الماضي قبل أكثر من أسبوع من شن الولايات المتحدة غارات جوية على إيران. وردّاً على ذلك، شنّت إيران هجوماً صاروخياً على القاعدة الأميركية في قطر.

من جهته، قال مكتب الإعلام الدولي في قطر إن إجراءات مغادرة الأفراد من قاعدة العديد تأتي في ظل التوتر الحالي في المنطقة، مشدداً على أن دولة قطر تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها باعتبارها أولوية قصوى. ونوه المكتب أنه في حال توافر أي مستجدات سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية المعتمدة. وقاعدة العديد تضم نحو 10 آلاف جندي.

وعلّقت إيران خط التواصل بين وزير خارجيتها عباس عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في ضوء تصاعد التوتر وتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرب الجمهورية الإسلامية، محذرة دول المنطقة من أنها ستضرب القواعد الأميركية المقامة على أراضيها في حال تعرضها لهجوم من واشنطن، وفق ما نقلته وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، عن مسؤول إيراني كبير. واتهمت الحكومة الإيرانية الثلاثاء الولايات المتحدة باختلاق ذريعة للقيام بتدخل عسكري. وكتبت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على منصة إكس "أوهام الولايات المتحدة وسياستها تجاه إيران تقوم على أساس تغيير النظام، بحيث تستخدم العقوبات والتهديدات والاضطرابات المدبرة والفوضى أسلوبَ عمل لتصنيع ذريعة لتدخل عسكري"، قائلة إنّ "قواعد اللعبة" التي تتبعها واشنطن "ستفشل مجدداً".

وعلى وقع احتجاجات وتظاهرات تشهدها إيران، يواصل ترامب تصريحاته شديدة اللهجة ضد طهران، محرضاً الإيرانيين على مواصلة التظاهر والسيطرة على مؤسسات الدولة، مؤكداً أن "المساعدة في الطريق إليكم". كذلك دعا ترامب الأميركيين وحلفاءهم الموجودين في إيران إلى مغادرة البلاد. وتعهّد الرئيس الأميركي باتّخاذ "إجراء قوي للغاية" إذا أقدمت السلطات الإيرانية على إعدام أشخاص أوقفوا في التظاهرات.