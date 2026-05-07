س/ج | ما هي نقاط الخلاف الكبرى في المفاوضات بين واشنطن وطهران؟

- تسعى واشنطن وطهران إلى مذكرة تفاهم مؤقتة لوقف الحرب والسماح بالملاحة عبر مضيق هرمز، مع تأجيل القضايا المعقدة مثل البرنامج النووي لمفاوضات لاحقة. يتضمن الاتفاق ثلاث مراحل: إنهاء الحرب، حل أزمة المضيق، وتحديد مهلة 30 يوماً لاتفاق أوسع. - التحديات تشمل الثقة المتبادلة، السيطرة على مضيق هرمز، وحل قضايا تخصيب اليورانيوم والصواريخ الباليستية والعقوبات الاقتصادية. - تلعب الدول الأوروبية دوراً مهماً في العقوبات والمفاوضات، بينما تظل إسرائيل ودول الخليج مترددة. قد تسعى إيران لإشراك الصين وروسيا كضامنين.

في ظل تفاقم الأزمة بشأن الحرب على إيران المعلقة مؤقتاً والتي تهدد بانهيار اقتصادي عالمي، تقلصت مساعي واشنطن وطهران نحو إبرام اتفاق سلام شامل، وتعملان حالياً على التوصل إلى اتفاق محدود يرجئ القضايا الأكثر جدلاً إلى فترة لاحقة. وفي ما يلي ما هو معروف عن المقترحات المطروحة للنقاش ونقاط الخلاف الرئيسية المتروكة لما بعد وقف الحرب:

- إلى أين وصلت المحادثات؟

قالت مصادر في كلا المعسكرين إن أحدث جهود للسلام تهدف إلى التوصل إلى مذكرة تفاهم مؤقتة لوقف الحرب والسماح بالملاحة عبر مضيق هرمز إلى حين مناقشة اتفاق أكثر شمولاً. ويشمل إطار العمل المقترح ثلاث مراحل: إنهاء الحرب رسمياً، وحل الأزمة في مضيق هرمز، وتحديد مهلة مدتها 30 يوماً للتفاوض على اتفاق أوسع نطاقاً.

وقالت المصادر إن هناك فجوات لا تزال قائمة حتى في هذه الخطة المحدودة، مشيرة إلى أن أي اتفاق أوسع نطاقاً يجب أن يشمل حلاً للخلافات الكبيرة مثل البرنامج النووي الإيراني. واستغرق الاتفاق الأخير بشأن البرنامج النووي، الذي تم التوصل إليه في عام 2015 وألغاه ترامب في عام 2018، سنوات من المفاوضات بين فرق كبيرة من الخبراء الفنيين. وتتمثل المشكلات الرئيسية في ما يلي:

- هل اقتربنا من إنهاء الحرب؟

يقول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الحرب تقترب من نهايتها ويمكن حلها بقبول إيران الشروط، أما إيران فهي لا تثق به أو برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ويشير المسؤولون الإيرانيون إلى قرارهما بالهجوم في فبراير/ شباط على الرغم من وقف إطلاق النار الذي أنهى حملة جوية أميركية إسرائيلية سابقة العام الماضي. ونشب كلا الصراعين دون سابق إنذار خلال الجهود الرامية إلى حل القضايا دبلوماسياً. كما تستشهد طهران بالهجمات الإسرائيلية خلال فترات وقف إطلاق النار في غزة ولبنان أسباباً للاعتقاد بأن الهدنة لن تصمد وتريد شكلاً من أشكال الضمانات الخارجية.

- ماذا عن مضيق هرمز وحصار الموانئ الإيرانية؟

ترى طهران أن سيطرتها على مضيق هرمز، وترى واشنطن أن حصارها الموانئ الإيرانية، هي أهم نقاط نفوذهما. لكن كلا الجانبين يتضرران. فالاقتصاد الإيراني يواجه كارثة، وقد يعني عجزه عن تصدير النفط أزمة تخزين وخفض في الإنتاج. وفي الوقت نفسه، يتسبب حصار الولايات المتحدة مضيق هرمز في أزمة طاقة عالمية قبل أشهر من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وتريد إيران اعترافاً رسمياً بسيطرتها على المضيق رغم أن ذلك سيقابل بمعارضة دولية.

- كيف يجرى التعامل مع ملف الطاقة النووية؟

تعتقد الولايات المتحدة أن إيران تريد صنع قنبلة نووية. ونفت إيران ذلك دائماً قائلة إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط. وينصب التركيز على تخصيب اليورانيوم الذي يولد وقوداً للطاقة النووية، لكنه يمكن أن يصنع أيضاً ما يضاف إلى الرؤوس الحربية. وتريد واشنطن من إيران التخلي عن حقها في التخصيب مدة 20 عاماً وتسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. وتريد إيران الاعتراف بحقها في التخصيب. وقد يكون من الممكن في نهاية المطاف التوصل إلى اتفاق يتضمن وقفاً مدة سنوات للتخصيب وتصدير اليورانيوم عالي التخصيب، لكن ذلك لا يزال بعيد المنال على ما يبدو.

- ماذا عن الصواريخ الباليستية؟

كان أحد المطالب الأميركية الرئيسية قبل الحرب هو أن تحد إيران من مدى صواريخها الباليستية بحيث لا تصل إلى إسرائيل. وتقول الولايات المتحدة إن حربها نجحت في إضعاف مخزون إيران من الصواريخ، وليس من الواضح ما إذا كانت ستستمر في الإصرار على حد أقصى لقدرات الصواريخ في اتفاق سلام أكبر. ولطالما رفضت إيران مناقشة صواريخها الباليستية قائلة إن حقها في الأسلحة التقليدية لا يمكن أن يكون موضوعاً للتفاوض، وإنها لا تزال تمتلك ترسانة كبيرة.

- متى سترفع العقوبات والأصول المجمدة؟

تضرر الاقتصاد الإيراني من العقوبات لسنوات، ما ساهم في الاضطرابات التي عمت البلاد في يناير/كانون الثاني. وتحتاج طهران بشدة إلى رفع هذه العقوبات والإفراج عن الأصول المجمدة، كما تريد تعويضات عن أضرار الحرب، على الرغم من أنه لا يبدو أن هناك أي فرصة الآن لموافقة الولايات المتحدة على ذلك، وليس من الواضح ما إذا كانت ستتمسك بهذا المطلب شرطاً للتوصل إلى اتفاق. وطالبت إيران في السابق بضرورة أن يشمل أي اتفاق سلام وقف إسرائيل الحرب على جماعة حزب الله في لبنان. وترفض إسرائيل ذلك، وليس من الواضح إلى أي مدى ستصر إيران على ذلك في المفاوضات المستقبلية.

- ما رأي إسرائيل ودول الخليج في الاتفاق المرتقب؟

إسرائيل ليست طرفاً مباشراً في جهود السلام. ويحرص نتنياهو على مواصلة الحرب، كما أنه سيكون متردداً في إخضاع حملة إسرائيل ضد حزب الله لاتفاق بين واشنطن وطهران. ودول الخليج ليست متحدة بشأن كيفية إنهاء الصراع. فقد استهدفت إيران هذه الدول طوال الحرب، وستعارض هذه الدول أي اتفاق يتيح لإيران الاستمرار في ضربها أو فرض رقابة على المضيق. وربما تخشى هذه الدول ألا تعطي واشنطن الأولوية لاحتياجاتها ومخاوفها في المحادثات.

- هل هناك دور للدول الأوروبية أو الصين أو روسيا؟

تفرض الدول الأوروبية عقوبات خاصة بها على إيران، وسترغب في المشاركة في أي اتفاق يهدف إلى حل النزاع النووي. وشاركت فرنسا وألمانيا وبريطانيا بشكل وثيق في اتفاق عام 2015. وعرضت الدول الأوروبية أن تلعب دوراً في ضمان حرية المرور في مضيق هرمز بعد الحرب. وتعد الصين مشترياً رئيسياً للنفط الخليجي الذي يمر عبر المضيق، وقد تأمل إيران في أن توافق الصين على أن تكون ضامنة في أي اتفاق، لكنها لم تبد أي مؤشر على رغبتها في لعب مثل هذا الدور. وتتطلع إيران أيضاً لأن تلعب روسيا دوراً في أي اتفاق محتمل بشأن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت واشنطن ستقبل ذلك.

(رويترز)