س/ج | ما نعرفه عن مقاتلة "إف 35" التي وافقت واشنطن على بيعها للرياض

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه وافق على بيع المقاتلة الأكثر تقدّماً في البلاد "إف 35" إلى المملكة العربية السعودية، رغم المخاوف من إمكانية حصول الصين على التكنولوجيا الأميركية المتطورة الخاصة بالطائرة. وجرى تأكيد عملية البيع للمملكة، التي تُعدّ الصين شريكها التجاري الأكبر، أمس الثلاثاء، خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

لماذا يسعى الجميع لامتلاكها؟

إلى واشنطن. كما أعرب بعض أفراد الإدارة الجمهورية عن حذرهم من أن بيع طائرة "إف 35" للسعودية قد يخلّ بالتفوق العسكري النوعي لإسرائيل على جيرانها، خصوصاً في وقت يعتمد فيه ترامب على الدعم الإسرائيلي لإنجاح خطته لوقف الحرب في غزة.

يُنظر إلى طائرة "إف 35" على نطاق واسع باعتبارها أفضل وأكثر المقاتلات الأميركية تقدّماً، بحسب برادلي بومان، مدير مركز القوة العسكرية والسياسية في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات. وأشار بومان إلى أنّ الأنظمة العسكرية الأميركية يجري تحديثها باستمرار، ما يُبطل مفعول أي أسرار ربما تكون قد سُرقت قبل سنوات، وقال: "لهذا السبب نجد 19 دولة شريكة تمتلكها بالفعل، ولهذا ترغب السعودية في الحصول عليها. لو كانت الطائرة مخترَقة تماماً بسبب التجسس الصيني، لما سعت السعودية لشرائها".

وقال بومان: "ما يجعل إف 35 قوية للغاية هو صعوبة اكتشافها من قبل خصومنا. فإذا لم تتمكن من رؤيتها، فلن تتمكن من إسقاطها". وأضاف أن الطائرة مزوّدة أيضاً بأجهزة استشعار متقدمة لرصد العدو بشكل أفضل، وكذلك قدرات شبكية للتواصل مع الطائرات الحليفة والقوات البرية أثناء القتال.

متى طرحت فكرة طائرة "إف 35" لأول مرة؟

حدث ذلك في التسعينيات، حيث طُرحت فكرتها لتكون بديلة لعدة مقاتلات قديمة، بما فيها العمود الفقري لطيران سلاح الجو الأميركي "إف 16"، وصممت الطائرة بحيث تتيح للطيارين التحول بسهولة من مهام القصف إلى القتال الجوي ضمن المهمة نفسها. ويتم وصفها بأنها مقاتلة من الجيل الخامس، وتشمل تقنياتها طبقات التخفي بالإضافة إلى رادارات وأجهزة استشعار متقدمة، وفق خدمة الأبحاث بالكونغرس. ومنذ ما يقرب من 20 عاماً، خرجت أول مقاتلة "إف 35" لايتنينغ من خط التجميع في فورت وورث بولاية تكساس. وتنتج الطائرة شركة لوكهيد مارتن، وهي أكبر شركة للصناعات العسكرية في العالم.

هل تكاليف برنامج الطائرة مرتفعة؟

نعم، يُعد برنامجها الأكثر كلفة في تاريخ وزارة الحرب الأميركية، إذ وصل سعر الطائرة الواحدة إلى نحو 77 مليون دولار في عام 2023 وفق خدمة الأبحاث بالكونغرس، كما اشتهرت بتجاوزات هائلة في التكاليف وتأخيرات متكررة. وبحسب تقرير صادر في سبتمبر/ أيلول الماضي عن مكتب المحاسبة الحكومي، فإنّ تقديرات وزارة الحرب الأميركية تشير إلى أن كلفة صيانة وتشغيل وتحديث 2470 طائرة مخطط لها على مدى عمر تشغيلي يبلغ 77 عاماً ستتجاوز تريليوني دولار. كما ذكر التقرير أن شركة لوكهيد مارتن سلّمت 110 طائرات العام الماضي، لكنها جميعاً كانت "متأخرة بمتوسط 238 يوماً، ارتفاعاً من 61 يوماً في عام 2023".

ما هي الدول التي تُشغل "إف 35" أوتعاقدت لشرائها؟

تشمل الدول التي تشغّل أو تعاقدت لشراء طائرات "إف 35" كلاً من: الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، إيطاليا، هولندا، كندا، أستراليا، الدنمارك، النرويج، اليابان، كوريا الجنوبية، إسرائيل، بلجيكا، بولندا، سنغافورة، فنلندا، سويسرا، ألمانيا، جمهورية التشيك، اليونان، رومانيا، وأخيراً السعودية.

ما هي إجراءات عملية بيعها؟

طبقاً للإجراءات القانونية، يحتاج الرؤساء الأميركيون إلى إخطار الكونغرس رسمياً من أجل بيع نظام أسلحة رئيسي مثل طائرات "إف 35"، ويمكن عرقلة عملية البيع إذا أقرّ كل من مجلسي النواب والشيوخ قراراً بالرفض، وحتى في حال الرفض يمكن للرئيس استخدام حق "الفيتو" ضد هذا الإجراء، وفي هذه الحالة يمكن فقط لمجلس النواب والشيوخ إلغاء القرار إذا وافق ثلثا الأعضاء. ولم ينجح الكونغرس تاريخياً على الإطلاق في عرقلة أي صفقة بيع أسلحة من خلال هذا الإجراء، وذلك طبقاً لدائرة أبحاث الكونغرس.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)