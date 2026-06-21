س/ج | ما نعرفه عن مفاوضات سويسرا بين طهران وواشنطن

- انطلقت مفاوضات سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورغنشتوك، بمشاركة وفود من البلدين ووسطاء قطريين وباكستانيين، حيث يترأس الوفد الأمريكي نائب الرئيس جاي دي فانس، بينما يقود الوفد الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف. - تتضمن المفاوضات اجتماعات تقنية تهدف إلى تطبيق مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في المنطقة، مع عقد اجتماعين يومياً، أحدهما صباحي بترتيب ثنائي والآخر مسائي بصيغة رباعية. - تركز المفاوضات على إنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتسعى إيران للحصول على ضمانات واضحة بشأن الإنهاء الحتمي للحرب، بينما يركز الجانب الأمريكي على القضية النووية ووقف إطلاق النار.

انطلقت مفاوضات سويسرا بين واشنطن وطهران، اليوم الأحد، بعد وصول وفود الولايات المتحدة وإيران والوسيطين القطري والباكستاني إلى منتجع بورغنشتوك السويسري. ودخلت الأطراف هذه المباحثات وسط ضغوط ميدانية، بعد أقل من أسبوع على توقيع مذكرة تفاهم كان يُؤمل منها إنهاء الحرب في جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، لكنها باتت اليوم الاختبار الأول لمدى جدية الالتزامات المتبادلة بين الجانبين وحرصهما على تنفيذها تمهيداً للانتقال إلى مفاوضات الستين يوماً.

في ما يأتي أبرز ما نعرفه عن مفاوضات سويسرا والمتوقع حدوثه خلال الاجتماعات وكيف تجري.

- متى تنطلق مفاوضات سويسرا؟

نقلت شبكة "سي أن أن" عن مصدر إيراني قوله إن الوفدين الأميركي والإيراني سيبدآن اجتماعهما حوالى الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي - الحادية عشرة بتوقيت غرينيتش) في منتجع بورغنشتوك. ونقلت وكالة "رويترز" عن وزارة الخارجية السويسرية أن وفود الولايات المتحدة وإيران والوسطاء المشاركين في المفاوضات وصلت بالكامل إلى سويسرا، قبيل انطلاق المفاوضات المرتقبة بين الجانبين.

- من يشارك في المفاوضات؟

أرسلت كل من الولايات المتحدة الأميركية وإيران مسؤولين كباراً إلى سويسرا للمشاركة في المحادثات. فعن الجانب الأميركي، وصل نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس إلى سويسرا. والتحق نائب الرئيس الأميركي في سويسرا بالمبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب.

أما عن الجانب الإيراني، فوصل وفد التفاوض الذي يقوده رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وبرفقته وزير الخارجية عباس عراقجي إلى سويسرا في وقت متأخر من مساء السبت. وقالت وزارة الخارجية السويسرية على منصة إكس: "نرحب بوصول الوفد الإيراني إلى سويسرا"، مضيفة أن المحادثات تأتي في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة.

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وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية المحافظة نقلاً عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني بأن الوفد يضم أيضاً محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، ونائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي باقري كني.

- كيف ستجري المفاوضات؟

أعلنت باكستان أمس السبت أن المحادثات التقنية بين إيران والولايات المتحدة لتطبيق مذكرة التفاهم الرامية إلى إنهاء الحرب في المنطقة، ستُعقد الأحد في سويسرا. وقالت وزارة الخارجية في بيان: "متابعة لتوقيع مذكرة تفاهم إسلام أباد، ستُعقد محادثات على المستوى التقني في بورغنشتوك في سويسرا في 21 يونيو/حزيران"، مضيفة أن وسطاء باكستانيين وقطريين سيشاركون في المناقشات مع وفدين، أميركي وإيراني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن مفاوضات اليوم في سويسرا ستتضمن اجتماعين، أحدهما صباحي والآخر مسائي. وأوضح بقائي أن الاجتماع الصباحي سيُعقد على شكل لقاءات ثنائية مع الوفدين، الباكستاني والقطري، فيما سيُعقد الاجتماع المسائي بصيغة رباعية تضم الوفود الإيرانية والأميركية والقطرية والباكستانية.

بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء (قنا)، أنه تم تشكيل مجموعات فنية وتقنية متخصصة للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي الذي سيغطي جوانب مذكرة التفاهم كافة، لافتاً إلى أنه شُكِّلَت مجموعات متابعة تُعنى بتنفيذ المذكرة ومواكبة التقدم المحرز وصولاً إلى إبرام الاتفاق النهائي، بما يعكس التزام جميع الأطراف المضيّ قدماً في العملية التفاوضية بحسن نية، وبهدف التوصل إلى اتفاق شامل ومستدام.

- ما الذي ستجري مناقشته؟

من المنتظر أن يتصدر إنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان أجندة مفاوضات سويسرا. وأكد بقائي، في تصريحات من سويسرا، أن طهران تولي أهمية قصوى لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة في 18 يونيو. وشدد على أن الاجتماعات تعكس جدية إيران في متابعة التزامات الطرف الآخر، موضحاً أن بلاده لا تعتمد على التنفيذ التلقائي للاتفاق، بل تتعامل بحذر استناداً إلى التجارب السابقة.

وأضاف أن البند الثالث عشر من مذكرة التفاهم يربط إطلاق المفاوضات النهائية بتنفيذ خمسة بنود محددة، يتصدرها البند الأول المتعلق بإنهاء الحرب في جميع الجبهات، بما فيها لبنان. وأكد أن هذا البند لم يوضع موضع التنفيذ حتى الآن، لافتاً إلى أن ملف استمرار الانتهاكات الإسرائيلية سيتصدر مفاوضات اليوم.

بدورها، أكدت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية أن مشاركة الوفد الإيراني في مفاوضات سويسرا تهدف حصراً إلى إجراء مباحثات تتعلق بتنفيذ مذكرة التفاهم. وأوضحت الوكالة أن مفاوضات الستين يوماً لم تبدأ بعد، مشيرة إلى أن انطلاقها مرتبط بحصول طهران على "ضمانات واضحة" بشأن الإنهاء الحتمي للحرب في لبنان وتنفيذ جميع بنود مذكرة التفاهم. في المقابل، قال فانس، مساء أمس: "أعتقد أننا سنحرز تقدماً في القضية النووية، ونحرز تقدماً في مسألة وقف إطلاق النار في لبنان. هذان هما الملفان الرئيسيان اللذان سنركز عليهما".