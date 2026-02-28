س/ج| ما نعرفه عن الهجوم الإسرائيلي الأميركي على إيران

- شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجوماً مشتركاً على إيران تحت اسم "زئير الأسد"، مستهدفةً مواقع عسكرية ومنشآت صاروخية، وردت إيران بإطلاق صواريخ بالستية. - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن "عملية قتالية كبيرة" مبرراً الهجوم بإعادة بناء إيران لبرنامجها النووي، وأكد نتنياهو أن الهدف هو إزالة التهديد الإيراني. - اتسعت المواجهة لتشمل مناطق أخرى في الشرق الأوسط، مع وقوع انفجارات في أبوظبي والبحرين، وإغلاق مجالات جوية كإجراء احترازي.

شنّت إسرائيل والولايات المتحدة، صباح اليوم السبت، عدواناً مشتركاً واسع النطاق على إيران، أطلقت عليه إسرائيل اسم "زئير الأسد"، وطاولت ضرباته العاصمة طهران ومدناً إيرانية عدة، مستهدفةً مواقع عسكرية ومنشآت صاروخية وشخصيات في القيادة، بحسب الإعلانات الإسرائيلية. وسارع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الإعلان عن العملية متوعداً طهران بـ"قوة تدميرية هائلة"، فيما لم تتأخر إيران في الرد، إذ أطلقت عشرات الصواريخ البالستية باتجاه إسرائيل.

متى بدأ الهجوم؟

في الساعة الثامنة وإحدى وعشرين دقيقة من صباح اليوم السبت بتوقيت القدس المحتلة، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن إسرائيل بدأت هجوماً "استباقياً" على إيران. وسرعان ما تبين أن العملية مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة، إذ أكد مصدر أمني إسرائيلي لـ"رويترز" أن التخطيط للعملية استغرق أشهراً، وجرى تحديد موعد تنفيذها قبل أسابيع.

ما الذي استُهدف في إيران حتى الآن؟

طاولت الضربات عدة مواقع موزعة على مساحة واسعة من الأراضي الإيرانية؛ ففي طهران، سُمعت انفجارات ضخمة في شارعي "دانشغاه" و"جمهوري" وسط العاصمة، كما تصاعد دخان كثيف من محيط شارع باستور القريب من المقر الرئاسي.

وأفادت وكالة تسنيم، بأن سبعة صواريخ أصابت منطقة قريبة من القصر الرئاسي ومجمع المرشد الإيراني. وأكد مسؤول إيراني لـ"رويترز" أن عدة وزارات في جنوب طهران تعرضت للاستهداف. وامتدت الضربات إلى مدن إيرانية أخرى، شملت أصفهان وكرمانشاه وقم وتبريز، فيما تعرضت مدينة بوشهر الساحلية لهجوم لم يتضح في البداية ما إذا كانت محطتها النووية قد أصيبت. أما على الصعيد العسكري، فقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الضربات المشتركة مع أميركا استهدفت "عشرات الأهداف العسكرية"، تضمنت مصانع للصواريخ البالستية، وشخصيات كبيرة في القيادة الإيرانية.

ماذا قال ترامب؟

عند الساعة التاسعة وسبع ثلاثين دقيقة 9:37، بتوقيت القدس المحتلة، خرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخطاب مصور أعلن فيه أن الجيش الأميركي بدأ "عملية قتالية كبيرة ومستمرة" في إيران، تنفذ جواً وبحراً. وبرّر ترامب العملية بأن إيران أعادت بناء برنامجها النووي وتطور صواريخ بعيدة المدى تهدد الولايات المتحدة ودولاً أخرى، مؤكداً أن هدفه "الدفاع عن الشعب الأميركي والقضاء على التهديدات الوشيكة". ووجّه رسالة مباشرة إلى الحرس الثوري الإيراني قال فيها "ألقوا أسلحتكم وإلا فستواجهون الموت"، قبل أن يتوجه بخطاب مثير للجدل إلى الشعب الإيراني داعياً إياه إلى البقاء في المنازل، وقال: "ستتساقط القنابل في كل مكان، وعندما ننتهي استولوا على الحكومة".

ماذا قال نتنياهو؟

حوالي الساعة العاشرة والنصف تقريباً 10:30، خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكان قبيل ذلك يجري مشاورات أمنية محدودة في مكان محصن تحت الأرض، ليعلن أن إسرائيل وأميركا "أطلقتا عملية لإزالة التهديد الوجودي الذي يشكله النظام الإرهابي في إيران"، مشدداً على ضرورة عدم السماح لإيران بتسليح نفسها بأسلحة نووية.

متى ردّت إيران وكيف؟

بعد أقل من ساعتين من بدء الهجوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان رسمي بدء "أولى موجات الهجمات الصاروخية الواسعة" باتجاه الأراضي المحتلة رداً على "عدوان العدو المجرم"، وذلك عند الساعة العاشرة وتسع وثلاثين دقيقة 10:39. وأفاد التلفزيون الإيراني بإطلاق عشرات الصواريخ البالستية باتجاه إسرائيل، فيما رصد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الساعة العاشرة وخمس دقائق إطلاق صواريخ من الأراضي الإيرانية. وادعت وسائل إعلام إسرائيلية أنه جرى اعتراض جميع الصواريخ الإيرانية حتى تلك اللحظة، بينما سمعت انفجارات في الجليل ووادي عارة ومناطق واسعة من الضفة الغربية.

أين دوت صفارات الإنذار في إسرائيل؟

دوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة من الأراضي المحتلة، شملت تل أبيب والقدس والجليل الأعلى ومرج ابن عامر ووادي عارة وبيسان والجولان والمستوطنات القريبة من الحدود مع لبنان وشمال فلسطين المحتلة عموماً. وكان جيش الاحتلال قد فعّل الصفارات بشكل عام في وقت مبكر "لرفع الجاهزية لاحتمال إطلاق صواريخ"، داعياً الإسرائيليين إلى التوجه إلى الملاجئ.

كيف اتسعت رقعة المواجهة؟

لم تقتصر تداعيات الهجوم على إيران وإسرائيل؛ إذ أفادت تقارير بوقوع انفجار هائل في أبوظبي، وتصاعد دخان من منطقة الجفير في البحرين التي تضم قاعدة بحرية أميركية، بينما أعلنت البحرين رسمياً وقوع هجمات على أراضيها وفعّلت صفارات الإنذار. كما دوت صفارات الإنذار قرب قاعدة العُديد الجوية الأميركية في قطر، وأجلت واشنطن بعض أفراد القاعدة وأصدرت سفارتها تحذيرات لرعاياها. وأعلنت قطر عن تصدّيها للصواريخ وإسقاطها جميعاً. وبالتوازي مع ذلك، أعلن الحوثيون استئناف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر، ورصدت هيئة بحرية بريطانية نشاطاً عسكرياً كبيراً في الخليج وخليج عمان وبحر العرب ومضيق هرمز.

ما المواقف الداخلية في إسرائيل وإيران؟

في إسرائيل، سارع زعيم المعارضة يائير لبيد إلى إعلان دعمه للعملية، في مشهد يكشف الإجماع السياسي الداخلي على الهجوم. أما على الجانب الإيراني، فقد حذر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان قائلاً: "بدأتم مساراً لن تكون نهايته بيدكم"، فيما أكد عضو اللجنة ذاتها علاء الدين بروجردي، أن إيران لن تضع "خطاً أحمر" في ردها وستجعل العدو "يندم". بالمقابل، أفاد مسؤول إيراني لـ "رويترز" بأن المرشد خامنئي غادر طهران إلى مكان آمن.

ما الدول التي أغلقت مجالها الجوي؟

أفضت الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى موجة واسعة من إغلاق المجالات الجوية في المنطقة؛ فقد أغلقت إيران مجالها الجوي بالكامل حتى إشعار آخر، فيما أقدم العراق على الخطوة ذاتها بعد إفراغ أجوائه من جميع حركة الطيران، وتبعه مطار أربيل الدولي بتعليق رحلاته كإجراء احترازي. وعلى الجانب الإسرائيلي، أصدرت وزيرة المواصلات ميري ريغيف تعليمات بإغلاق المجال الجوي أمام الرحلات المدنية، طالبةً من المسافرين عدم التوجه إلى المطارات حتى إشعار آخر. أما الكويت فأوقفت جميع رحلاتها المتجهة إلى إيران، فيما علقت قطر حركة الطيران مؤقتاً، وأوقفت روسيا رحلاتها إلى كل من إيران وإسرائيل معدةً مسارات بديلة أطول نحو دول الخليج.