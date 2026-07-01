س/ج | ما نعرفه عن الانتخابات النيابية في الجزائر

- تُجرى الانتخابات النيابية في الجزائر على 407 مقاعد موزعة على 69 ولاية وثماني دوائر للجالية بالخارج، مع تخصيص 12 مقعدًا للجالية، منها ستة لفرنسا، وتراجع عدد اللوائح الانتخابية إلى 739 مقارنة بـ2200 سابقًا. - تُشرف السلطة المستقلة للانتخابات بالتعاون مع وزارة الداخلية على العملية الانتخابية، مع اعتماد آلية اللائحة المفتوحة، والسماح بالتصويت المبكر للجالية بالخارج والبدو الرحل. - يشارك 33 حزبًا في الانتخابات، مع بروز ثمانية أحزاب رئيسية، وتراجع اللوائح المستقلة إلى 125، وتوزع الخريطة السياسية على ثلاث كتل رئيسية، مع عدم إمكانية وصول المعارضة لرئاسة الحكومة.

تجري الخميس الانتخابات النيابية (التشريعية) في الجزائر؛ هي ثاني انتخابات نيابية بعد الحراك الشعبي الذي شهدته البلاد عام 2019. ويختلف سياق هذه الانتخابات النيابية مقارنة بتلك التي جرت عام 2021، من حيث طبيعة المشاركة السياسية، والتراجع الكبير لعدد اللوائح الانتخابية ومجموع المترشحين، وتبرز فيها ثمانية أحزاب، خمسة من كتلة الموالاة وثلاثة من صف المعارضة. فيما يلي أبرز ما ينبغي معرفته حول الانتخابات النيابية في الجزائر.

ما إجمالي مقاعد البرلمان المتنافس عليها؟

تتنافس في هذه الانتخابات الأحزاب واللوائح المستقلة على 407 مقاعد في البرلمان، موزعة على 69 ولاية في الداخل، وثماني دوائر انتخابية خاصة بالجالية الجزائرية في الخارج. وبرغم أنه تمت إضافة 11 ولاية جديدة إلى التقسيم الإداري للبلاد مقارنة بانتخابات 2021، ظل عدد المقاعد في البرلمان هو نفسه، بعد رفع معدل تمثيل السكان إلى مقعد واحد لكل 150 ألف نسمة. ومن بين 407 مقاعد، يوجد 12 مقعداً خاصاً بالجالية في الخارج، ستة منها خاصة بفرنسا وحدها.

إجمالي المقاعد المتنافس عليها

كم لائحة تخوض الانتخابات؟

تتنافس في انتخابات الخميس 739 لائحة انتخابية، حيث يُسجَّل تراجع كبير في عدد اللوائح مقارنة بالانتخابات السابقة التي بلغت فيها 2200 لائحة. وقدّمت الأحزاب السياسية 613 لائحة، إلى جانب 125 لائحة مستقلة، ولائحة واحدة لتحالف بين حزبين. وقدّم 17 حزباً أقل من عشر لوائح فقط من بين 77 لائحة مطلوبة. وتتنافس 54 لائحة في الخارج على المقاعد الـ12 المخصصة للجالية الجزائرية.

اللوائح الانتخابية المتنافسة

ويبلغ مجموع المترشحين 9854 مترشحاً، بينهم 2032 مترشحة، بما يمثل 21% من إجمالي المترشحين. وتقل أعمار خمسة آلاف مترشح عن 40 عاماً، بنسبة 54%، فيما يبلغ عدد المترشحين من حملة الشهادات الجامعية 4673 مترشحاً، بما يمثل 47% من إجمالي المترشحين.

توزيع المترشحين في الانتخابات

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من يُشرف على سير الانتخابات النيابية؟

تُشرف السلطة المستقلة للانتخابات للمرة السادسة على الاستحقاق الانتخابي، بعد الانتخابات الرئاسية عامَي 2019 و2024، والاستفتاء على الدستور عام 2020، والانتخابات النيابية والمحلية عام 2021. لكن النظام الانتخابي الجديد أعاد هذه المرة وزارة الداخلية إلى المشاركة في تنظيم الانتخابات، بعد استبعادها من خمسة استحقاقات انتخابية جرت منذ عام 2019، حيث باتت تتقاسم الصلاحيات مع سلطة الانتخابات التي تحتفظ بصلاحيات الإشراف والرقابة والتصويت والفوز والنتائج، بينما باتت وزارة الداخلية تتولى الجانب اللوجستي، وهو ما أثار بعض المخاوف لدى القوى السياسية من إمكانية العودة إلى التأثيرات الإدارية السابقة لعام 2019.

كيف تجري آلية التصويت؟

اعتُمدت في هذه الانتخابات آلية اللائحة المفتوحة التي تسمح للناخب بالتصويت الاختياري على المرشحين الذين يختارهم من قائمة واحدة فقط، ويجب أن يختار عدداً من المرشحين بحسب عدد المقاعد المخصصة لدائرته الانتخابية، لأنه في حال تجاوز ذلك ستصبح الورقة الانتخابية ملغاة. غير أنه يمكنه أن يصوّت بورقة واحدة من دون اختيار أي مترشح، حيث تُحتسب الورقة لصالح الحزب. وبعد عملية الفرز الأولية تُحدَّد عدد المقاعد التي فاز بها كل حزب، ثم تجري عملية فرز ثانية داخل أوراق كل حزب لمعرفة مَن حاز من مرشحي اللائحة بالترتيب أكبرَ عددٍ من الأصوات لشغل المقعد النيابي، وهو ما فرض منح سلطة الانتخابات 72 ساعة لإعلان النتائج الأولية.

التصويت المبكر؟

يضم أكثر من 24 مليون ناخب، بينهم أكثر من 800 ألف ناخب من أفراد الجالية الجزائرية المسجلين في السجل الانتخابي الوطني. وتستفيد الجالية في الخارج من آلية التصويت المبكر التي يمكن أن تبدأ خمسة أيام قبل الاقتراع العام، وتجري عملية التصويت في 125 مركزاً قنصلياً في الخارج، كما توفر السفارات والقنصليات الجزائرية مكاتب انتخابية متنقلة لصالح الجالية. وتتيح فترة التصويت الممتدة لأيام للناخبين التصويت في الوقت الذي يرونه مناسباً لهم. وفي السياق، تستفيد فئة أخرى من نظام التصويت المبكر، وهم البدو الرحّل في الداخل الجزائري وعلى الحدود، حيث يسمح القانون ببدء تصويتهم قبل 72 ساعة من الاقتراع العام، ويبلغ تعدادهم أكثر من 150 ألف ناخب، تتحرك إليهم المكاتب الانتخابية لتمكينهم من أداء حقهم السياسي.

السجل الوطني للناخبين

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كم عدد الأحزاب المتنافسة؟

تتميز انتخابات الثاني من يوليو المقبل بعودة لافتة لجميع الأحزاب السياسية التي قاطعت الانتخابات السابقة عام 2021 إثر الحراك الشعبي. واختارت "جبهة القوى الاشتراكية" و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" و"حزب العمال" المشاركة في هذه الانتخابات. وفي المجموع، تشارك في هذه الانتخابات 33 حزباً سياسياً، لكن ثمانية أحزاب فقط تبرز بشكل أوسع بعد تقدمها بأكبر عدد من اللوائح في كل الولايات، وهي: "جبهة التحرير الوطني"، و"التجمع الوطني الديمقراطي"، و"حركة مجتمع السلم"، و"جبهة المستقبل"، و"حركة البناء الوطني"، و"صوت الشعب"، إضافة إلى "جبهة القوى الاشتراكية" و"حزب العمال".

ما موقع اللوائح المستقلة؟

ما هو ملاحَظ في الانتخابات النيابية المقبلة هو تراجع حضور اللوائح المستقلة مقارنة بانتخابات عام 2021، حيث كانت قد بلغت 1107 لوائح، بينما بلغت هذه المرة 125 لائحة فقط. ويعود ذلك إلى تخلي السلطة عن خيار دعم اللوائح المستقلة، بعدما كانت ترى فيها إطاراً بديلاً للأحزاب السياسية. غير أن النظام الانتخابي أقرّ، من جانب آخر، دعماً مالياً بقيمة تعادل ألفَي دولار للمترشحين الشباب دون سن الأربعين، لتمويل حملتهم الانتخابية، في إطار توجّه السلطة لتشجيع الشباب على اقتحام العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات وتأهيلهم إلى مناصب المسؤولية.

حضور اللوائح المستقلة

كيف تتوزع الخريطة الانتخابية في الجزائر ؟

تتوزع الخريطة السياسية في الانتخابات الجزائرية على ثلاث كتل سياسية متباينة في توجهاتها:

كتلة التيار المحافظ، وهي كتلة موالية بالكامل للسلطة وتمثل الحزام الداعم للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وتضم أساساً "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي" و"جبهة المستقبل" و"صوت الشعب". كتلة التيار الإسلامي الممثَّلة في أربعة أحزاب هي "حركة مجتمع السلم" و"حركة البناء الوطني" و"جبهة العدالة والتنمية" و"حركة النهضة". كتلة القوى التقدمية والديمقراطية، تتصدرها "جبهة القوى الاشتراكية" و"حزب العمال" و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" و"جيل جديد".

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ما المآلات السياسية؟

ينص الدستور الجزائري على أنه في حال جاءت نتائج الانتخابات النيابية لصالح قوى الموالاة لرئيس الجمهورية، يصبح من صلاحياته تعيين وزير أول، سواء كان ينتمي إلى أحد الأحزاب الموالية أو شخصية تكنوقراطية، لتطبيق برنامجه الرئاسي. أما في حال جاءت النتائج لصالح حزب أو تحالف من المعارضة، فتُقدِّم المعارضة مقترح رئيس حكومة إلى رئيس الجمهورية الذي يكلّفه بتشكيل الحكومة لتطبيق برنامج التحالف المعارض. ويميز الدستور من حيث التسمية بين الحالتين: وزير أول في الحالة الأولى، ورئيس حكومة في الحالة الثانية، لكن السياق السياسي الجزائري لا يسمح بعد بوصول قوى معارضة إلى رئاسة الحكومة.