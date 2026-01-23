- أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد روسيا للتبرع بمليار دولار من أصولها المجمدة في الولايات المتحدة إلى "مجلس السلام" الذي أسسه دونالد ترامب، مع تعهد بمبلغ غير محدد لإعادة إعمار أوكرانيا. - يمتلك البنك المركزي الروسي حوالي 67 مليار دولار من احتياطياته في أصول مقومة بالدولار، مع تجميد حوالي 300 مليار دولار من الأموال السيادية الروسية لدى دول غربية. - تتطلب خطوة التبرع رفع الحظر الأميركي عن الأصول المجمدة، وتظل المناقشات جارية حول تنظيم العملية قانونيًا، مع تأكيد روسيا على إنفاق جزء من الأموال في المناطق التي تسيطر عليها.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

إنّ روسيا مستعدة للتبرع بمليار دولار من أصولها السيادية المجمّدة في الولايات المتحدة إلى "مجلس السلام" الذي أسسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وللتعهد بمبلغ لم يحدّده لإعادة إعمار أوكرانيا. وذكر بوتين أنه ينظر في أمر دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام"، التي أرسلها إلى العشرات من زعماء العالم، بما في ذلك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأطلق ترامب المبادرة بالفعل بحضور عدد من الزعماء أمس الخميس، وقال إنّ آخرين سينضمون إليها لاحقاً. واقترح ترامب المبادرة لأول مرة في سبتمبر/ أيلول عندما أعلن عن خطته لإنهاء الحرب في قطاع غزة. وطلبت إدارة ترامب من الدول الراغبة في الحصول على مقعد دائم في مجلس السلام دفع ما يصل إلى مليار دولار، وفقاً لميثاق المجلس، الذي سيترأسه ترامب ما دام على قيد الحياة. وكان الهدف المعلن من إنشاء هذا المجلس الإشراف على عملية إعادة إعمار قطاع غزة، غير أن الميثاق لا يقيّد مهامه بالأراضي الفلسطينية، ما يفتح الباب أمام أدوار أوسع.

يجب أن تتلقى الدول الأعضاء دعوة من الرئيس الأميركي، وسيمثلها رئيس دولتها أو حكومتها. وينصّ الميثاق على أن "مدّة عضوية كل عضو لا تتجاوز ثلاث سنوات"، لكن "مدّة العضوية التي تبلغ ثلاث سنوات لا تنطبق على الدول الأعضاء التي تساهم بأكثر من مليار دولار أميركي نقداً في مجلس السلام خلال السنة الأولى من دخول الميثاق حيّز التنفيذ"، كما جاء في الميثاق، وعرض بوتين استخدام مليار دولار من أصول بلاده المجمدة في المحادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الخميس.

ماذا قال بوتين؟

ذكرت تصريحات نقلها الكرملين من اجتماع مجلس الأمن الروسي الأربعاء، أن بوتين قال إن روسيا قد تتبرع بالمال للمبادرة؛ بسبب "العلاقة الخاصة التي تربط روسيا بشعب فلسطين".

ما حجم أموال روسيا المجمّدة في الولايات المتحدة؟

قال البنك المركزي في أحدث تقرير شامل عن حيازاته من بداية 2022 إنّ حوالى 11% من احتياطياته من الذهب والعملات الأجنبية التي تبلغ قيمتها نحو 613 مليار دولار، أي حوالى 67 مليار دولار، محفوظة في أصول مقوّمة بالدولار. ولا يمكن الاحتفاظ بأصول مقومة بالدولار إلّا لدى جهات إيداع مقرها الولايات المتحدة.

ويقدر البنك المركزي أن حوالى 300 مليار دولار من الأموال السيادية الروسية مجمدة لدى دول غربية، وأغلبها مجمدة في أوروبا ومحتجزة لدى يوروكلير في بلجيكيا. وقدّر فريق عمل شكلته مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا في 2023، ليكون معنياً بالنظر في شؤون النخب والوكلاء وأقطاب الأعمال الروس، أن قيمة الأصول السيادية الروسية المجمدة تبلغ نحو 280 مليار دولار.

وذكر موقع أكسيوس الأميركي، في سبتمبر/ أيلول 2023، أنّ فريق العمل رصد وجود خمسة مليارات دولار فقط من الأصول السيادية الروسية المجمدة في الولايات المتحدة. وأحجمت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا عن التعليق على التوزيع الجغرافي للأصول المجمدة.

كيف سيجري ذلك؟

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الخميس، إن هذه الخطوة ستتطلب رفع السلطات الأميركية الحظر عن تلك الأصول، وإنّ روسيا لا تزال تعتبر تجميد أصولها غير قانوني، وأضاف بيسكوف "لا يزال من غير الواضح كيف سيجري تنظيم ذلك قانونياً. كل هذا يحتاج إلى مناقشة".

ورفع البنك المركزي الروسي دعوى قضائية في موسكو، في ديسمبر/ كانون الأول، مطالباً بتعويضات بقيمة 230 مليار دولار من يوروكلير رداً على تحرك الاتحاد الأوروبي لتمديد التجميد لأجل غير مسمى ومقترحات لمصادرة الأصول من أجل تمويل أوكرانيا.

وقالت وكالة رويترز، في تقرير سابق العام الماضي، إنّ روسيا منفتحة على فكرة استخدام أصولها السيادية المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا في إطار اتفاق السلام، لكنها ستصر على إنفاق جزء من الأموال على المناطق التي تسيطر عليها. وتضمنت بعض المقترحات الواردة في مسودات مسربة لخطة السلام فكرة استخدام ثلث إجمالي الأصول المجمدة لروسيا لتمويل جهود تقودها الولايات المتحدة لإعادة الإعمار والاستثمار في أوكرانيا، في حين سيذهب الباقي إلى صندوق استثمار أميركي روسي.

(رويترز، العربي الجديد)