س/ج | ما أبرز ملامح اتفاق واشنطن وطهران بناءً على تصريحات ترامب؟

- الاتفاق الأميركي الإيراني المرتقب: سيتم التوقيع على الاتفاق يوم الجمعة المقبل، ويتضمن رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية وفتح مضيق هرمز دون رسوم، مع إدراج لبنان كجزء من الصفقة. - تغييرات في شروط ترامب: تراجع ترامب عن شرط "صفر تخصيب لليورانيوم"، مما يفتح الباب لتخصيب بنسبة لا تتجاوز 3.67%، كما طرح خيار تدمير اليورانيوم المخصب داخل إيران تحت إشراف دولي. - التزامات إيران النووية: وافقت إيران على عدم تطوير أو شراء سلاح نووي، مع إمكانية تمديد مدة الاتفاق المحتمل إلى 20 عاماً.

مع تضارب تصريحات المسؤولين الأميركيين حول فحوى الاتفاق الأميركي الإيراني، ذكر الرئيس دونالد ترامب في تصريحات متفرقة له خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة أبرز الملامح التي يريدها سواء في المرحلة الأولية للاتفاق أو في المرحلة الثانية من المفاوضات التي سيحسم فيها البرنامج النووي، كما تراجع عن بعض الاشتراطات، وصمت عن بعضها الآخر.

متى سيتم التوقيع على الاتفاق؟

سيتم التوقيع على الاتفاق يوم الجمعة المقبل، كما ذكر ترامب في منشور له أمس وتتضمن المرحلة الأولى رفع الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية، وبدء فتح مضيق هرمز، على أن يكون لبنان جزءاً من الصفقة في هذه المرحلة. وضمّن ترامب لبنان بوصفه جزءاً من الاتفاق عندما انتقد الهجوم الإسرائيلي على بيروت.

ما أهم شروط ترامب التي أسقطها أخيراً؟

تجاهل الرئيس ترامب خلال الأسبوع الماضي، شرطه الضروري الذي كان وضعه سابقاً لتوقيع صفقة مع إيران، وهو عدم تخصيب اليورانيوم نهائياً، حيث كان قد أكد طوال أكثر من ثلاثة أشهر وبضعة أيام أنه يشترط "صفر تخصيب لليورانيوم". وأخيراً عندما تحدث ترامب عن ملف السلاح النووي الإيراني لم يتناول مطلقاً أن إيران يجب أن تلتزم بعدم تخصيب اليورانيوم. تبدو أهمية هذا الأمر لأن إيران حسب التصريحات الرسمية أكدت أكثر من مرة أنها لن تتنازل عن حقها في تخصيب اليورانيوم، مما قد يفتح الباب لتخصيب اليورانيوم بنسبة لا تتجاوز 3.67% وهي النسبة التي كانت مقررة خلال الاتفاق الأميركي الإيراني عام 2015 والذي انسحب منه ترامب في ولايته الأولى.

ماذا عن مضيق هرمز والرسوم؟

يصر ترامب على فتح مضيق هرمز دون رسوم، وهو ما عبّر عنه في تصريحات متكررة، كان آخرها أمس، حين أكد لصحيفة نيويورك تايمز أن الاتفاق سيضمن في النهاية فتح مضيق هرمز "دون فرض رسوم بشكل دائم". أي حتى بعد مرحلة التفاوض التي ستمتد لـ60 يوماً وتبدأ الجمعة المقبل.

كم مدة الاتفاق النووي المحتمل في فترة المفاوضات؟

كان مدة الاتفاق الذي انسحب منه ترامب، 15 عاماً، وخلال الشهر الماضي، ذكر ترامب في تصريحات للصحافيين أنه لا يمانع أن تكون مدة الاتفاق المحتمل مع طهران 20 عاماً، بعدما كان قد اشترط سابقاً أن تكون "للأبد".

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هل سيتم تدمير اليورانيوم المخصب داخل إيران؟

خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أصر ترامب على ضرورة إخراج اليورانيوم المخصب وتدميره داخل الولايات المتحدة، غير أنه في نهاية الشهر الماضي، طرح على منصة تروث سوشال خياراً آخر وهو تدمير المخزون من اليورانيوم المخصب داخل إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة. وكان مسؤولو الوكالة قد أشاروا أخيراً إلى استحالة نقله من مكانه وطرحت فكرة تدميره أو خفض نسبة التخصيب.

ماذا بشأن تطوير سلاح نووي أو الحصول عليه؟

ذكر ترامب الأسبوع الماضي أن إيران وافقت على التأكيد أنها لن تطور سلاحاً نووياً، وأنه طلب إضافة أنها "لن تشتري أو تحصل على سلاح نووي بأي شكل من الأشكال". كان اتفاق أوباما يتضمن عدم أحقية إيران في تطوير أو شراء سلاح نووي.