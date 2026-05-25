سجال في الكابينت الإسرائيلي بشأن كيفية التصدي لمسيّرات حزب الله

- شهد اجتماع المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية نقاشًا حادًا بين نتنياهو وسموتريتش حول كيفية التصدي للطائرات المسيّرة التي يطلقها حزب الله، حيث اقترح سموتريتش تدمير مبانٍ في الضاحية الجنوبية لبيروت كإجراء ردعي. - نتنياهو طالب بحلول دفاعية سريعة، معبّرًا عن رفضه لفكرة تدمير المباني بشكل عشوائي، مشيرًا إلى ضرورة وضع حد للمشكلة دون تصعيد غير محسوب. - رئيس الأركان زامير أكد على ضرورة خلق معادلة ردع جديدة تشمل استهداف مواقع في بيروت وصور، مشيرًا إلى خطورة التهديدات الحالية بعد مقتل جندي إسرائيلي.

وقع سجال حاد، مساء أمس الأحد، بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بشأن معضلة التصدي للطائرات المسيّرة التي يطلقها حزب الله. وطالب سموترتيش بتدمير عشرة مبانٍ بالضاحية الجنوبية لبيروت مقابل كل مسيّرة، فيما اقترح رئيس أركان جيش الاحتلال، أيال زامير، قصف أهداف في العاصمة اللبنانية.

ووقع السجال، وفق موقع واينت العبري، الذي نشر التفاصيل اليوم الاثنين، خلال اجتماع للمجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية، في جلسة أمنية استمرت نحو خمس ساعات، تناولت التطورات المتعلّقة بالاتفاق الذي يتبلور بين الولايات المتحدة وإيران، وكذلك تهديد المسيّرات المفخخة، الذي أودى بحياة عدد من جنود الاحتلال على جبهة لبنان.

وجاء في التفاصيل، أن نتنياهو طالب بحلول دفاعية، وكرّر مراراً طلبه من الجيش الإسرائيلي للعمل بسرعة لوضع حد للمشكلة الخطيرة. أما سموتريتش فقال لنتنياهو: "لا يمكن أن نُحصّن أنفسنا بلا نهاية. يجب إسقاط (تدمير) عشرة مبانٍ في الضاحية رداً على كل مسيّرة". وبحسب الموقع العبري، فإنّ نتنياهو لم يُعجَب بحلّ وزير المالية وقال له: "ماذا تقترح؟ أنه في كل مرة تكون هناك مسيّرة ندمّر عشرة مبانٍ؟ وعندما تكون مسيّرة في غزة نسقط عشرة مبانٍ في غزة؟ وعندما تكون مسيّرة من يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) نسقط عشرة مبانٍ هناك؟ ثم عندما تكون مسيّرة من عائلة إجرامية نسقط عشرة مبانٍ في الرملة (في الداخل)؟".

وردّ سموتريتش على نتنياهو: "بالتأكيد نعم. الحروب تُحسم بالردع وجباية ثمن. أن نُحصّن أنفسنا بلا نهاية، هذا هو 6 أكتوبر (في إشارة إلى الوضع الذي سبق السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023). ارسم لي أين تريد أن تمدّ شبكات الحماية في سماء البلاد. فوق كفار سابا؟ وهل تشمل رعنانا أيضاً أم فقط الرملة واللد؟".

وخلال النقاش، أطلع رئيس الأركان نتنياهو ووزراء الكابينت، على مقتل الجندي، الذي أعلن جيش الاحتلال صباح اليوم مقتله وإصابة آخر بجراح خطيرة، جرّاء مسيّرة مفخخة استهدفت قوة إسرائيلية في جنوب لبنان. وبخصوص مسألة استهداف المباني، قال زامير: "لا يمكن الرد بضربات موضعية. يجب خلق معادلة مختلفة تشمل أيضاً ضرب مبانٍ في بيروت وصور من أجل تحقيق الردع".