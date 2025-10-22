سجال إسرائيلي بعد إسقاط مقترح لتشكيل لجنة تحقيق بشأن إخفاق 7 أكتوبر

- رفض الكنيست الإسرائيلي اقتراح تشكيل لجنة تحقيق رسمية حول إخفاقات 7 أكتوبر 2023، مما أثار غضب أهالي الضحايا الذين طالبوا بالعدالة والمساءلة. - انتقد مجلس أكتوبر، الذي يمثل عائلات الضحايا، قرار الكنيست واعتبره محاولة لدفن الحقيقة، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود لتشكيل لجنة تحقيق رسمية. - تفضل الحكومة تشكيل لجنة حكومية بدلاً من رسمية، مع توجيه التحقيق نحو دور الاحتجاجات والمحاكم، مما يعكس التوترات السياسية المستمرة.

أسقط ممثلو الائتلاف الحكومي في لجنة مراقبة الدولة في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اقتراح نواب من المعارضة لتشكيل لجنة تحقيق رسمية حول إخفاق 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أثار ردات فعل ساخطة من قبل المؤيدين للجنة وأهالي القتلى الإسرائيليين. وبعد التصويت، واجه ممثلو العائلات القتلى أعضاء الكنيست الذين صوّتوا ضد الاقتراح بعبارات غاضبة، من قبيل "انظروا في أعيننا، واشعروا بالخجل".

ونقلت وسائل إعلام عبرية، قول ريعوت إدري، والدة أحد قتلى 7 أكتوبر، في اللجنة: "بعد حوالي شهر من الكارثة، بدأنا نأتي بشكل منتظم إلى الكنيست، إلى العديد من المكاتب، بما في ذلك مكاتب وزراء حزب شاس. وُعدنا بوضوح بأنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق رسمية فور انتهاء الحرب. والآن، مراراً وتكراراً، نرى محاولات لتشكيل لجان تحقيق ليست وفق القانون. نحن في مجلس أكتوبر (مجلس مدني يضم عائلات قتلى يطالب بلجنة تحقيق)، نمثّل أكثر من 200 عائلة، وفي الآونة الأخيرة، نتلقّى المزيد من الطلبات من عائلات تطالب بالعدالة".

وأضافت إدري ساخرة من تغيير رئيس الوزراء الإسرائيلي اسم الحرب إلى حرب النهضة: "أي نهضة؟ لا يمكن أن تكون هناك نهضة دون مسؤولية وتحقيق حقيقي. النهضة ستأتي فقط بعد تشكيل لجنة تحقيق رسمية. بالنسبة لي، لا توجد نهضة أخرى. لن نقبل أي بديل لا يكون لجنة تحقيق رسمية. سنخرج الشعب إلى الشوارع (للاحتجاج) ولن نتنازل".

من جهته، علّق مجلس أكتوبر على اسقاط مقترح تشكيل لجنة تحقيق رسمية، بالقول: "747 يوماً بعد الكارثة الكبرى في تاريخ دولة إسرائيل، وبدلاً من تشكيل لجنة تحقيق رسمية، يواصل أعضاء الكنيست بذل كل جهد ممكن لدفن الحقيقة. أعضاء الكنيست الذين صوّتوا اليوم ضد تشكيل لجنة تحقيق رسمية، يرون فينا، أي العائلات الثكلى، وسكان الجنوب، ضحايا 7 أكتوبر، أعداءً. بدلاً من الانضمام إلى معركتنا من أجل الحقيقة، يختارون مرة بعد مرة محاربتنا ومحاربة دولة إسرائيل".

وأضاف المجلس: "أيام التساهل مع الكنيست انتهت. الآن، مع عودة المختطفين (الأسرى الإسرائيليين) واحداً تلو الآخر من الأسر، حان الوقت لتتحد دولة إسرائيل حول نضال واحد، هو النضال من أجل لجنة تحقيق رسمية. النضال من أجل الحقيقة. النضال من أجل مستقبلنا جميعاً". ووصف عضو اللجنة، النائب أوشير شكاليم (الليكود)، رئيس المحكمة العليا إسحاق عميت بالمجرم، مضيفاً أنه لا يمكن السماح للجهاز القضائي باختيار أعضاء لجنة التحقيق الرسمية، ما أثار غضب المشاركين المؤيدين لإقامة لجنة رسمية، والرافضين للإساءة لقضاة المحكمة العليا من قبل أقطاب الحكومة.

ونشرت كتلة حزب "يش عتيد" (هناك مستقبل) الذي يتزعمه رئيس المعارضة يئير لبيد، بياناً بعد التصويت في اللجنة جاء فيه: "رغم انتهاء الحرب، أسقط أعضاء الائتلاف الاقتراح لتشكيل لجنة تحقيق رسمية حول إخفاقات 7 أكتوبر". ويرفض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو

، تشكيل لجنة تحقيق رسمية، ويفضل لجنة حكومية يؤثر فيها وفي نتائجها. وأشارت تقارير عبرية في الأيام الأخيرة، إلى أن نتنياهو ومن حوله، يدفعون نحو تشكيل لجنة تحقيق تركز على "دور الاحتجاجات" (ضد الحكومة) في إخفاقات 7 أكتوبر، وكذلك في دور المحاكم، والتي، بحسب مزاعمهم، قيدت على مدار السنوات قدرة المنظومة الأمنية على العمل.