ستولتنبرغ: الناتو رفض طلب زيلينسكي فرض حظر جوي فوق أوكرانيا في 2022

كشف الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتصل في فبراير/ شباط 2022، من مخبأ في كييف لطلب فرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا، لكن طلبه قوبل بالرفض. وقال ستولتنبرغ: "اتصل بي (زيلينسكي) من مخبأ في كييف، ليس بعيداً عن المكان الذي كانت تتمركز فيه الدبابات الروسية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف ستولتنبرغ: "وقال (زيلينسكي): أقبل أنك لن ترسل قوات برية لحلف شمال الأطلسي، على الرغم من أنني لا أتفق معك. ولكن من فضلك أغلق المجال الجوي". وقال ستولتنبرغ إن زيلينسكي حاول الاستعانة بتجربة إغلاق المجال الجوي فوق البوسنة والهرسك من قبل قوات حلف شمال الأطلسي خلال الصراع في يوغوسلافيا.

وتابع ستولتنبرغ، في مقابلة مع صحيفة "التايمز" البريطانية: "أتفهم سبب طلبه هذا. لكن هذا لن يحدث، لأنه إذا كان الناتو سيغلق المجال الجوي الأوكراني، فإن أول ما علينا فعله، تعطيل أنظمة الدفاع الجوي الروسية في بيلاروسيا وروسيا، لأننا لا نستطيع التحليق فوق المجال الجوي الأوكراني عندما تكون صواريخ الدفاع الجوي الروسية موجهة ضد طائرات الناتو. وإذا كانت طائرة أو مروحية روسية في الجو، فسيتعين علينا إسقاطها، وسنجد أنفسنا حينها في حالة حرب حقيقية بين الناتو وروسيا. ونحن لا ننوي فعل ذلك"، على حد قوله.

واستشهد ستولتنبرغ بموقف الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، قائلاً: "كما قال بايدن، الذي كان رئيساً للولايات المتحدة في ذلك الوقت، لن نخاطر بحدوث حرب عالمية ثالثة من أجل أوكرانيا". ووفقاً لستولتنبرغ، فإن النهج الحالي لحلف شمال الأطلسي تجاه الصراع "صحيح، حيث لا يرسل التحالف قوات إلى أوكرانيا".

