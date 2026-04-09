ستارمر يلتقي بن سلمان في جدة.. لـ"دعم حليف راسخ"

- زار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر السعودية لتعزيز وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، والتقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جدة، مؤكداً دعم السعودية كحليف راسخ. - رغم وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، اعترضت السعودية تسع طائرات مسيّرة، وأكد ستارمر أهمية تحويل وقف إطلاق النار إلى اتفاق دائم وإعادة فتح مضيق هرمز. - شدد ستارمر وقادة دول أخرى على ضرورة التفاوض لإنهاء الحرب دبلوماسياً، مع دعوات لإعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري وغير مشروط.

يزور رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر السعودية، وفق ما أعلنت رئاسة حكومة المملكة المتحدة الأربعاء، وذلك في مستهلّ جولة خليجية ترمي إلى "تدعيم وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط". والتقى ستارمر، في أول زيارة يجريها إلى المنطقة منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/ شباط، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جدة.

وقال مقر رئاسة الوزراء البريطانية، فجر الخميس، إن "ستارمر ملتزم بمواصلة دعم السعودية باعتبارها حليفا راسخا". وبالتزامن مع إعلان وصول رئيس الوزراء البريطاني، قالت وزارة الدفاع السعودية إنها اعترضت تسع طائرات مسيّرة استهدفت الأراضي السعودية في الساعات الأخيرة، رغم وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه ليل الثلاثاء الأربعاء بين الولايات المتحدة وإيران. وفي وقت سابق، رحّب ستارمر باتفاق وقف إطلاق النار، وقال في بيان إن الاتفاق "سيجلب لحظة ارتياح للمنطقة والعالم". وأضاف: "يجب علينا، بالتعاون مع شركائنا، بذل كل ما في وسعنا لدعم وقف طلاق النار هذا والحفاظ عليه، وتحويله إلى اتفاق دائم، وإعادة فتح مضيق هرمز".

وبعد ساعات، أصدر ستارمر بيانا مشتركا مع قادة كندا واليابان ودول أوروبية عدة، شدّد على وجوب أن يكون الهدف في الوقت الراهن التفاوض لإنهاء الحرب "في الأيام المقبلة". وتابع البيان: "لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بالوسائل الدبلوماسية".

وتأتي الزيارة عقب اجتماع افتراضي الثلاثاء استضافته بريطانيا وضمّ مخططين عسكريين من أكثر من 30 دولة. وبحث الاجتماع، وفقا لوزارة الدفاع، في "الإجراءات المناسبة" لجعل مضيق هرمز "متاحا وآمنا" إذا ما جرى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب الشرق الأوسط.

والأسبوع الماضي، أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أن نحو 40 دولة شاركت في اجتماع عبر الفيديو حول أزمة مضيق هرمز، ودعت إلى إعادة فتحه "بشكل فوري وغير مشروط". وقالت كوبر في بيان عقب المحادثات إن "إيران تحاول أخذ الاقتصاد العالمي رهينة في مضيق هرمز. يجب ألا تنجح. ولهذا، دعا الشركاء اليوم إلى إعادة فتح المضيق بشكل فوري وغير مشروط، واحترام المبادئ الأساسية لحرية الملاحة وقانون البحار".

(فرانس برس، العربي الجديد)