ستارمر يستضيف اليوم زيلينسكي وماكرون وميرز لبحث دعم أوكرانيا

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07 يونيو 2026
ستارمر وميرز وماكرون في ميونخ، 13 فبراير 2026 (فرانس برس)
ستارمر وميرز وماكرون في ميونخ، 13 فبراير 2026 (فرانس برس)
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يستضيف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الأحد، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرز في لندن، في اجتماع يهدف إلى تنسيق المواقف الأوروبية وبحث سبل مواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية، وفق ما أعلنته رئاسة الوزراء البريطانية.

ويأتي ذلك بعد هجوم واسع النطاق بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدف سانت بطرسبرغ، ثاني أكبر مدينة في روسيا، يوم أمس السبت، ما يؤكد قدرة كييف المتزايدة على الضرب في عمق روسيا، ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع ضحايا. كذلك يأتي بعد رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، اقتراحًا من زيلينسكي لإجراء محادثات مباشرة بشأن الحرب المستمرة منذ أربع سنوات، مدعيًا أنه لا يرى "أي فائدة" من الاجتماع.

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وتعد مجموعة الدول الثلاث، المعروفة باسم مجموعة "إي 3"، التي تلتقي الزعيم الأوكراني، من أشد حلفاء كييف، إذ تقود المملكة المتحدة وفرنسا مبادرة ما يسمى بـ"تحالف الراغبين" لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا في إطار عملية السلام.

وتأتي هذه اللقاءات في وقت تتواصل فيه الحرب الروسية على أوكرانيا للعام الخامس على التوالي، وسط تعثر جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار، رغم جولات متعددة من الاتصالات والمبادرات الدبلوماسية. وتضغط كييف وحلفاؤها الأوروبيون من أجل تعزيز الدعم العسكري والأمني لأوكرانيا، فيما تتمسك موسكو بشروطها لإنهاء الحرب، ما يبقي آفاق التسوية السياسية محدودة رغم تصاعد الدعوات الدولية إلى استئناف المفاوضات.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)

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