ستارمر يرفض الاستقالة رغم خسارة حزب العمال في الانتخابات المحلية

- تحدى كير ستارمر الضغوط للاستقالة بعد خسائر حزب العمال في الانتخابات المحلية، متعهداً بإجراء تغييرات سريعة لتحسين حالة بريطانيا، ومواجهة التحديات الكبرى. - أكد ستارمر التزامه بالوفاء بتفويض انتخابات 2024، مشيراً إلى ضرورة إصلاح الفوضى وبناء بريطانيا أفضل، معترفاً بغضب البريطانيين من الوضع الحالي ومنه شخصياً. - شن ستارمر هجوماً على حزب "الإصلاح" اليميني، محذراً من خصوم خطرين، وأعلن منع تدفق أنصار اليمين المتطرف إلى لندن، وسط مطالبات 35 نائباً من حزبه باستقالته.

تحدّى رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الضغوط الرامية لإجباره على الاستقالة، رغم خسائر حزب العمال الفادحة في الانتخابات المحلية، متعهداً بـ"مواجهة التحديات الكبرى"، عبر إجراء تغييرات سريعة لتحسين "حالة بريطانيا المثيرة للإحباط".

وجاءت تصريحات ستارمر وسط تزايد عدد نواب حزب العمال المطالبين بتغيير قيادة الحزب والحكومة. وقال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، إنه "يشعر بمسؤولية شخصية عميقة تجاه الوفاء بالتزامات التفويض الذي حصلنا عليه في انتخابات عام 2024"، مضيفاً أن على حكومة العمال "أن تتولى زمام الأمور وتُصلح الفوضى، وتبني بريطانيا أفضل".

وفي رسالة مباشرة إلى البريطانيين، قال ستارمر إنّه يدرك غضبهم من الظروف التي تعيشها بريطانيا منذ عقود، مضيفاً: "أعلم أن الناس محبطون من حالة بريطانيا، ومحبطون من السياسة". كما اعترف بأن بعض البريطانيين "محبطون منه شخصياً".

وأضاف: "لن أتجاهل حقيقة وجود بعض المشككين بي، بمن فيهم أعضاء في حزبي، ولن أتجاهل حقيقة أن عليّ إثبات خطأهم، وسأفعل ذلك". وشنّ ستارمر هجوماً حاداً على حزب "الإصلاح" اليميني بقيادة نايجل فاراج، محذّراً البريطانيين بالقول: "لا نواجه أوقاتاً عصيبة فحسب، بل نواجه خصوماً خطرين، خصوماً في غاية الخطورة". وأضاف: "إذا لم نُحسن التصرّف، فإن بلدنا سينزلق في مسار مظلم للغاية". وفي سياق هجومه على اليمين، أعلن ستارمر أن الحكومة ستمنع تدفق أنصار اليمين المتطرف إلى لندن يوم السبت المقبل للمشاركة في مسيرة مرتقبة.

ويستعد اليمين لتنظيم مسيرة، بموافقة الشرطة البريطانية، تحت شعار "لتتوحد المملكة المتحدة.. لتتوحد أوروبا". وكان قادة اليمين قد أكدوا أنهم قادمون إلى لندن "ليس للتلويح بالأعلام"، وقالوا إن "لندن تتغير يوم 16 مايو". ووصف ستارمر المسيرة بأنها "مصممة لمواجهة هذا التنوع وهذا البلد المتنوع وترهيبه"، مؤكّداً أنّ "حكومة حزب العمال ستمنع هؤلاء المحرضين من اليمين المتطرف من السفر إلى بريطانيا للمشاركة في هذا الحدث، لأننا لن نسمح لأشخاص بالقدوم إلى المملكة المتحدة لتهديد مجتمعاتنا ونشر الكراهية في شوارعنا".

وفي الوقت نفسه، ارتفع إلى 35 عدد نواب حزب العمال في البرلمان، الذين يطالبون علناً رئيس الوزراء بالرحيل. ويُذكر أنه، وفقاً لقواعد حزب العمال، لا بد من موافقة 81 نائباً من نواب الحزب في البرلمان لبدء عملية تغيير زعيم الحزب.