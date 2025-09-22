ستارمر يخاطب الإسرائيليين مبرراً دوافع اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين

- أكد كير ستارمر في مقاله على أن اعترافه بدولة فلسطينية يهدف لتحقيق السلام ولا يشكل تهديداً لإسرائيل، مشدداً على ضرورة الإفراج عن المختطفين الإسرائيليين في غزة والتفاوض لوقف إطلاق النار. - دعا ستارمر الحكومة الإسرائيلية لوقف الهجوم وتقديم المساعدات لغزة، مشيراً إلى أن السلام الدائم يتطلب وجود إسرائيل آمنة ودولة فلسطينية مستقرة، مع رفض أي دور لحركة حماس. - أوضح ستارمر أن الاعتراف بدولة فلسطينية هو جزء من حل الدولتين، مشدداً على ضرورة أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح، مع تبني السياسة غير العنيفة.

شرح رئيس الوزراء البريطاني

كير ستارمر في مقال موجّه للإسرائيليين عبر صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الاثنين، دوافع اعترافه بدولة فلسطينية ، وطبيعة وشكل الدولة التي يتحدث عنها، وكيف أنها لن تشكل أي تهديد عليهم، بل ستخدم إسرائيل. وخاطب ستارمر الإسرائيليين بصفته "صديقاً لإسرائيل، حريصاً على مصالحها"، ومستثنياً حركة حماس التي يصفها بالإرهابية من أي دور مستقبلي، ومحدداً الجهات التي يمكنها المشاركة في انتخابات فلسطينية مستقبلية.

وكتب ستارمر "أعلم أن قراري بالاعتراف بدولة فلسطينية سيثير قلقاً وغضباً لدى كثيرين في إسرائيل. لذلك، وبصفتي صديقاً لإسرائيل، أود أن أشرح هذا القرار، ولماذا أعتقد أنه خطوة ضرورية نحو السلام وتطبيع العلاقات بين إسرائيل وجيرانها والمنطقة بأسرها. أولاً، أود أن أقول إن وضع المختطفين (المحتجزين الإسرائيليين في غزة) يشغل تفكيري باستمرار. لقد التقيت بعائلات المختطفين البريطانية، وأرى العذاب الذي تمر به يوماً بعد يوم. ومن خلال عائلتي الموسّعة في إسرائيل، أنا مدرك للألم العميق والمعاناة النفسية التي تميّز العامين الماضيين، منذ الفظائع المروعة لهجوم حماس البغيض في السابع من أكتوبر. لذلك، أكرر مطالبتي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المختطفين. سنواصل دعم كل جهد لإعادتهم إلى ديارهم. وأعتقد أن التفاوض بشأن وقف إطلاق النار واتفاق سلام طويل الأمد سيقرّب اليوم الذي ينالون فيه حريتهم".

وأضاف ستارمر: "الوضع الذي تستمر فيه المنطقة في المسار الحالي من العنف والمعاناة المتزايدة لا يخدم أحداً. الألم والمعاناة في إسرائيل لا يُحتملان. الموت والدمار والجوع في غزة لا تُطاق. هذا الوضع يجب أن ينتهي. أنا أناشد الحكومة الإسرائيلية أن توقف الهجوم وتغمر غزة بالمساعدات. الأبرياء من جميع الأطراف يستحقون فرصة لإعادة بناء حياتهم". وتابع: "علينا أن نغيّر الاتجاه. من وجهة نظري، لا يمكن تحقيق سلام دائم إلا عندما تكون إسرائيل آمنة ومحمية، وإلى جانبها دولة فلسطينية مستقرة. في الوقت الحالي، ليس لدينا لا هذا ولا ذاك. لهذا السبب نحن نبني توافقاً مع قادة في المنطقة وخارجها، حول إطار خطتنا للسلام. هذه ليست خطة سلام منافسة، بل خطة أوسع تهدف إلى توحيد الناس - إسرائيل، الدول العربية، الولايات المتحدة وغيرها - حول رؤية مشتركة وسلسلة من الخطوات التي يمكن أن تقودنا من وقف إطلاق النار في غزة، إلى مفاوضات حول إنهاء دائم للصراع".

وبحسب رئيس الوزراء البريطاني، فإنه "في إطار هذه الخطة، اعترفنا بدولة فلسطينية. لا يمكن إحراز تقدّم نحو السلام والتطبيع دون الاعتراف بدولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل. يجب أن يكون واضحاً: هذا الاعتراف لا يعني فقط دعم مبدأ الدولتين، بل أيضاً رفض أولئك المتطرفين الذين يحلمون بتدمير دولة إسرائيل، وأولئك الذين يسعون إلى طرد السكان الفلسطينيين. ولمن يدّعي أن هذا الحل هو مكافأة لإرهابيي "حماس" (على حدّ قوله)، أود أن أوضح لماذا هذا غير صحيح". وشرح أن "دعوتنا لحل حقيقي يقوم على دولتين، هي النقيض التام لرؤيتهم المليئة بالكراهية. معناها أن "حماس" لن يكون لها أي دور في المستقبل، لا في الحكم ولا في الأمن". مذكّراً بأن "بريطانيا أخرجت حركة حماس عن القانون، وفرضت عليها عقوبات باعتبارها منظمة إرهابية، ونحن لا نكتفي بذلك. لقد أمرت بالعمل على فرض عقوبات إضافية على كبار قادة حماس في الأسابيع المقبلة".

ومضى ستارمر في مقاله، برسائل طمأنة للإسرائيليين: "لمن يخشون أن تشكّل الدولة الفلسطينية تهديداً لإسرائيل، اسمحوا لي أن أؤكد لكم أننا سنعمل مع شركاء حول العالم لضمان ألا يحدث ذلك. موقفنا واضح، يجب أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح. لن يكون لديها جيش ولا سلاح جو. الرئيس (الفلسطيني محمود) عباس نفسه دعم هذا المبدأ، وكذلك الإصلاح الجذري في السلطة الفلسطينية. ولمن يخافون من فوز "حماس" في الانتخابات وسيطرتها على الضفة الغربية، موقفنا واضح، لن يُسمح لأي حزب بالمشاركة في الانتخابات الفلسطينية ما لم يتبنَّ مبدأ السياسة غير العنيفة".

ورأى أن "هذا هو الوقت لتغيير الاتجاه - العودة إلى طريق السلام. نحن نريد أن نرى مستقبلاً يعيش فيه الناس العاديون دون عنف أو إرهاب، مستقبلاً تتمتع فيه إسرائيل بعلاقات طبيعية مع جميع جيرانها، بما في ذلك دولة فلسطينية مستقرة ومحبة للسلام، مستقبلاً تستطيع فيه إسرائيل أن تزدهر بأمان وسلام. أريد أن أعمل مع إسرائيل للحفاظ على هذا الأمل حياً. وبروح هذا التوجّه، أتمنى للجميع سنة (عبرية) جديدة مليئة بالسلام، والصحة، والسعادة".