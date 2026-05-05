ستارمر يتهم إيران بمحاولة زعزعة استقرار بريطانيا

- في قمة استضافها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، تم اتهام إيران بمحاولة زعزعة استقرار المجتمع البريطاني، مع التركيز على تسريع التشريعات لمواجهة التهديدات ومعاداة السامية. - دعت المعارضة البريطانية إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، مع دعم قمة داونينغ ستريت لمكافحة معاداة السامية، والعمل على سن قانون خاص لتصنيف كيانات تابعة للدول كمنظمات إرهابية. - أشار وزير شؤون المجتمعات، ستيف ريد، إلى إمكانية حظر المسيرات المؤيدة لفلسطين لمواجهة معاداة السامية، مع التركيز على حرية التعبير للجالية اليهودية وانتقاد الشعارات المثيرة للجدل.

اتّهم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، علناً، إيران بـ"محاولة زعزعة استقرار المجتمع البريطاني"، متعهداً بـ"عدم التسامح" مع المحاولة المزعومة. وجاء اتهام ستارمر لإيران في مستهل ما وُصف بقمة استضافها في مقر الحكومة، اليوم الثلاثاء، لبحث "سبل التصدي لمعاداة السامية" في بريطانيا. واستعرض ستارمر الإجراءات الأمنية الإضافية التي اتخذتها حكومته لحماية الجالية اليهودية، واصفاً هذه الإجراءات بأنها "ضرورية"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنها "غير كافية". ودعا إلى ضرورة التعامل، في المقام الأول، مع "القوى التي تغذي الكراهية".

وقال ستارمر: "رسالتنا إلى إيران، أو إلى أي دولة أخرى قد تسعى إلى إثارة العنف أو الكراهية أو الانقسام في المجتمع، هي أن ذلك لن يُتسامح معه". وأضاف أنه لهذا السبب "تسرّع" الحكومة وتيرة سن التشريعات اللازمة "لمواجهة هذه التهديدات الخبيثة". واتهم رئيس الوزراء البريطاني "الإسلاميين واليسار واليمين المتطرفين" بتغذية العداء للسامية. وأكد أن وزراء الحكومة المعنيين "يدركون تماماً أن معاداة السامية لا تنبع من مصدر واحد فقط".

"لا تسامح مع التقاعس"

تأتي هذه القمة، التي حضرها صادق خان، عمدة لندن، قبل يومين فقط من انتخابات محلية تشير التوقعات إلى أن حزب العمال الحاكم سوف يُمنى بخسائر كبيرة فيها، خاصة في العاصمة، بسبب عدم قدرة حكومة ستارمر على الوفاء بوعودها الانتخابية، وكذلك بعد خمسة أيام من رفع حالة التأهب تحسباً لوقوع هجوم إرهابي إلى المستوى الرابع قبل الأخير في بريطانيا، ما يعني أن مثل هذا الهجوم بات أكثر احتمالاً خلال ستة أشهر. ورُفعت حالة التأهب بعد هجوم بسكين وقع، الأربعاء الماضي، في منطقة ذات أغلبية يهودية شمال غربي لندن. وأسفر الهجوم، الذي تعاملت معه الشرطة على أنه حادث إرهابي، عن إصابة رجلين يهوديين. ودُعي إلى قمة 10 داونينغ ستريت، التي حضرها الوزراء، عدد من الشخصيات البارزة في مجالات السياسة والتعليم والأعمال والشرطة والفنون.

وطالب ستارمر قادة التعليم الجامعي بأن "يظهروا إجراءات ملموسة" في التصدي لمعاداة السامية. وقال: "نتوقع بالفعل من الجامعات تحديد عواقب تأديبية واضحة لمعاداة السامية، وتطبيقها"، مؤكداً أن الجامعات سوف "تُحاسَب" على ذلك. وأعلن رئيس الوزراء البريطاني أن حكومته سوف "ترفع مستوى معايير" الحكم على حوادث معاداة السامية. وصعّد نبرة الوعيد، قائلاً إنه يتوقع من إدارات الجامعات نشر حجم مشكلة العداء للسامية لديها والخطوات التي تتخذها للحدّ منها. وهدّد بأنه "لن يكون هناك أي تسامح مع التقاعس عن التصرف" بشأن العداء للسامية. وفي ما يتعلق بالمدارس، أشار ستارمر إلى استثمار الحكومة 7 ملايين جنيه إسترليني في التوعية بالهولوكوست.

حملة لتجريم الحرس الثوري

في السياق، دعت المعارضة إلى الإسراع بوضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب، معلنة مواصلة الضغط لتحقيق هذا الهدف. وعبّر سير إد ديفي، زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار، عن اعتقاده بأن "كان ينبغي حظر الحرس الثوري الإيراني" منذ زمن طويل. وفي تصريحات إذاعية، انتقد الحكومة لعدم إسراعها "بالقدر الكافي" في حظر الحرس، وهو جزء من الجيش الإيراني. وأكد "الدعم الكامل" لقمة داونينغ ستريت بشأن مكافحة معاداة السامية، ووصفها بأنها "بالغة الأهمية".

غير أن ديفي ألمح إلى أن هذا لا يكفي، وقال: "أريد أيضاً أن نرى حظراً للمنظمات التي تُؤجج الكراهية ضد اليهود". واعتبر أن الحرس الثوري "جماعة إرهابية مدعومة من إيران، كان ينبغي حظرها باعتبارها منظمة إرهابية منذ زمن طويل". وتعهّد بأن يواصل حزب الديمقراطيين الأحرار حملته لضمان حظر الحرس الثوري في بريطانيا. وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لـ"العربي الجديد"، أوائل الشهر الماضي، أن وزارة الداخلية تعمل حالياً على سن قانون خاص يتيح للحكومة تصنيف كيانات تابعة للدول، مثل الحرس الثوري، منظمات إرهابية.

دعوة لحظر مسيرات فلسطين

في غضون ذلك، صرّح ستيف ريد، وزير شؤون المجتمعات، بأن هناك إمكانية لحظر المسيرات المتكررة المؤيدة لفلسطين. وفي تصريحات لشبكة سكاي نيوز، أشار ريد إلى أن الحظر ضروري للتصدي لمعاداة السامية. وقال الوزير إن قانون الجريمة وأعمال الشرطة، الذي أقرّه البرلمان أخيراً، يمنح وزارة الداخلية صلاحيات جديدة لمراعاة "الأثر التراكمي" لتكرار المسيرات "على الترهيب الموجه ضدّ فئة معينة من المجتمع"، في إشارة إلى الجالية اليهودية في بريطانيا.

وعبّر الوزير عن اعتقاده بأنه "ينبغي أن يتمتع اليهود بحرية التعبير عن دينهم، تماماً كالمسيحيين والمسلمين". وقال إنّه "من غير المقبول تماماً" أن اليهود "يخشون ارتداء الكِبّة (القلنسوة)، ويخشون إظهار نجمة داود في هذا البلد (ونحن في) عام 2026". وقال إنّ الصلاحيات الجديدة الممنوحة للشرطة تعني إمكانية حظر مسيرة مؤيدة لفلسطين إذا نُظمت كل عطلة نهاية أسبوع في منطقة معينة. وانتقد بعض الشعارات المستخدمة في تلك المسيرات، وضرب مثالاً بشعار "عولمة الانتفاضة"، التي قال إنها "تُثير جدلاً واسعاً". ويقول أنصار فلسطين إن الشعار يعبّر عن الحق في المقاومة السلمية للاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني.