ستارمر يتمسّك بمنصبه بعد استقالة وزيرة وسط دعوات لرحيله

قدّمت وزيرة الدولة البريطانية مياتا فانبوليه، اليوم الثلاثاء، استقالتها من الحكومة، داعية رئيس الوزراء كير ستارمر إلى التنحي، في أول استقالة من هذا النوع داخل الحكومة البريطانية الحالية. وقالت فانبوليه، في رسالة استقالتها التي نشرتها عبر منصة إكس، مخاطبة ستارمر: "أحثّكم على فعل ما هو صحيح للبلاد وللحزب، ووضع جدول زمني لانتقال منظّم حتى يتمكّن فريق جديد من تنفيذ التغييرات التي وعدنا بها البلاد". وفي المقابل، أكد ستارمر تمسّكه بمنصبه واستمرار حكومته في أداء مهامها، قائلاً خلال اجتماع لوزرائه في داونينغ ستريت إنّ "الشعب يتوقع منا الاستمرار في الحكم، وهذا ما أفعله، وهذا ما يجب على الحكومة فعله"، وفق بيان حكومي.

ويواجه رئيس الوزراء البريطاني ضغوطاً متزايدة بعد الخسائر الكبيرة التي مني بها حزب العمال في الانتخابات المحلية، وسط مطالبات داخل الحزب بإجراء تغيير في القيادة. وكان ستارمر قد تعهد، خلال مؤتمر صحافي، الاثنين، بـ"مواجهة التحديات الكبرى" عبر تغييرات سريعة لتحسين "حالة بريطانيا المثيرة للإحباط"، مؤكداً أنه يشعر "بمسؤولية شخصية عميقة" تجاه تنفيذ تعهدات حكومته.

كما أقرّ بوجود حالة من الإحباط الشعبي تجاه الأوضاع السياسية والاقتصادية، قائلاً: "أعلم أن الناس محبطون من حالة بريطانيا، ومحبطون من السياسة"، مضيفاً أن بعض البريطانيين "محبطون منه شخصياً". وشنّ ستارمر هجوماً على حزب "الإصلاح" اليميني بقيادة نايجل فاراج، محذراً من ما وصفه بـ"الخصوم الخطرين"، ومؤكداً أن حكومته ستمنع تدفق أنصار اليمين المتطرف إلى لندن للمشاركة في مسيرة مرتقبة نهاية الأسبوع.

وفي الوقت ذاته، ارتفع عدد نواب حزب العمال الذين يطالبون علناً برحيل ستارمر إلى 35 نائباً، فيما تنص قواعد الحزب على ضرورة موافقة 81 نائباً لبدء إجراءات تغيير زعيم الحزب.

(فرانس برس، العربي الجديد)