ستارمر وماكرون وميرز يلتقون زيلينسكي في لندن

- يستضيف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اجتماعًا في لندن مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي والرئيس الفرنسي ماكرون والمستشار الألماني ميرز، بهدف تنسيق المواقف الأوروبية ودعم أوكرانيا ضد الحرب الروسية. - تأتي هذه الاجتماعات بعد هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة على سانت بطرسبرغ ورفض بوتين اقتراح زيلينسكي لإجراء محادثات مباشرة، مما يعكس تعقيد الوضع السياسي والعسكري. - تواصل مجموعة "إي 3" دعمها لأوكرانيا، مع التركيز على تعزيز التعاون الدفاعي والأمني، وسط استمرار الحرب الروسية الأوكرانية للعام الخامس وتعثر جهود وقف إطلاق النار.

يستضيف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأحد، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرز في لندن، في اجتماع يهدف إلى تنسيق المواقف الأوروبية وبحث سبل مواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية، وفق ما أعلنته رئاسة الوزراء البريطانية.

ويأتي ذلك بعد هجوم واسع النطاق بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدف سانت بطرسبرغ، ثاني أكبر مدينة في روسيا، يوم أمس السبت، ما يؤكد قدرة كييف المتزايدة على الضرب في عمق روسيا، ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع ضحايا. كذلك يأتي بعد رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، اقتراحاً من زيلينسكي لإجراء محادثات مباشرة بشأن الحرب المستمرة منذ أربع سنوات، مدعياً أنه لا يرى "أي فائدة" من الاجتماع.

وتعد مجموعة الدول الثلاث، المعروفة باسم مجموعة "إي 3"، التي تلتقي الزعيم الأوكراني، من أشد حلفاء كييف، إذ تقود المملكة المتحدة وفرنسا مبادرة ما يسمى بـ"تحالف الراغبين" لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا في إطار عملية السلام.

من جانبه، قال زيلينسكي، اليوم الأحد، إنه موجود في بريطانيا لإجراء محادثات ثنائية مع ستارمر، بالإضافة إلى لقاء مع ماكرون وميرز وستارمر في إطار صيغة "الترويكا الأوروبية زائد أوكرانيا". وكتب على موقع إكس: "ينصب التركيز الرئيسي على دفاعنا في الحرب وزيادة التعاون من أجل أمن أوروبا بأسرها في مجال الدفاع الجوي ورؤيتنا المشتركة للآفاق الدبلوماسية". وأضاف: "يجب أن تكون أوروبا جزءاً من المفاوضات ويجب أن تكون قوية".

Today I am in Britain. We will have our bilateral talks with Keir and a meeting in the E3 plus Ukraine format: President of France Emmanuel Macron, Chancellor of Germany Friedrich Merz, and Prime Minister of the United Kingdom Keir Starmer. Our teams have already done substantive… pic.twitter.com/tZrdxqh4Pp — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 7, 2026

وتأتي هذه اللقاءات في وقت تتواصل فيه الحرب الروسية على أوكرانيا للعام الخامس على التوالي، وسط تعثر جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار، رغم جولات متعددة من الاتصالات والمبادرات الدبلوماسية. وتضغط كييف وحلفاؤها الأوروبيون من أجل تعزيز الدعم العسكري والأمني لأوكرانيا، فيما تتمسك موسكو بشروطها لإنهاء الحرب، ما يبقي آفاق التسوية السياسية محدودة رغم تصاعد الدعوات الدولية إلى استئناف المفاوضات.

(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)