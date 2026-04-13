ستارمر: لن ندعم السيطرة على مضيق هرمز

- أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بريطانيا لن تنجر إلى حرب مع إيران ولن تدعم السيطرة على مضيق هرمز، مشددًا على أهمية إعادة فتح المضيق بالكامل. - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تنظيم مؤتمر بالتعاون مع بريطانيا لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن المهمة ستكون دفاعية بحتة وبعيدة عن الأطراف المتحاربة. - صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن البحرية الأميركية ستفرض سيطرتها على مضيق هرمز بعد فشل محادثات السلام مع إيران، مما يزيد التوترات في المنطقة.

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنّ بلاده لن تنجر إلى حرب إيران مهما كانت الضغوط، كما أنها لن تدعم السيطرة على مضيق هرمز. وفي حديث لشبكة "بي.بي.سي"، اليوم الاثنين، قال ستارمر إنّ إعادة فتح المضيق أمر بالغ الأهمية، وأضاف "أرى أنه من الضروري فتح المضيق كلياً، وهذا ما ركزت عليه جهودنا خلال الفترة الماضية، وسنواصل العمل على ذلك".

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنّ باريس ستنظم قريباً، بالتعاون مع بريطانيا، مؤتمراً يركز على استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأضاف أن أي مهمة بحرية من هذا القبيل ستجري على "أساس دفاعي" فقط. وذكر ماكرون على منصة إكس "في ما يتعلق بمضيق هرمز، سننظم في الأيام المقبلة مؤتمراً مع بريطانيا والدول الراغبة في الانضمام إلينا في مهمة سلمية متعددة الجنسيات تهدف إلى استعادة حرية الملاحة في المضيق".

وأضاف "هذه المهمة الدفاعية البحتة، التي ستكون بعيدة عن الأطراف المتحاربة، من المقرر نشرها بمجرد أن تسمح الظروف بذلك". وأظهرت بيانات الشحن أن ناقلات النفط تتجنّب مضيق هرمز قبل فرض أميركا سيطرتها على حركة الملاحة البحرية اليوم، وذلك في أعقاب فشل محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران في مطلع الأسبوع. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأحد، إن البحرية الأميركية ستبدأ في فرض سيطرتها على مضيق هرمز، ما رفع حدة التوتر بعد أن فشلت المحادثات المطولة مع إيران في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، ما يعرض للخطر وقف إطلاق النار الهش الذي يستمر أسبوعين.

وأوضح ترامب: "سنغلق مضيق هرمز"، مشيراً إلى أنّ "حلف شمال الأطلسي يرغب الآن في المساعدة بشأن المضيق، ونعتقد أن العديد من الدول ستساعدنا في ذلك... سنحضر أيضاً المزيد من كاسحات الألغام التقليدية، ونتوقع أن ترسل بريطانيا ودول أخرى كاسحات ألغام أيضاً".

وقالت القيادة المركزية الأميركية إنّ القوات الأميركية ستبدأ في فرض سيطرتها على جميع حركة الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية في الساعة 10 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:00 بتوقيت غرينتش) اليوم الاثنين. وأضافت في بيان على منصة إكس أنه سيجري "تطبيقه بشكل محايد على سفن جميع الدول التي تدخل أو تغادر الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، بما في ذلك جميع الموانئ الإيرانية على الخليج وخليج عُمان".

وذكرت أنّ القوات الأميركية لن تعيق حرية الملاحة للسفن العابرة لمضيق هرمز من وإلى الموانئ غير الإيرانية، وسيجري تزويد البحارة التجاريين بمعلومات إضافية من خلال إشعار رسمي قبل بدء فرض السيطرة على حركة الملاحة. وقال المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية العميد إبراهيم ذو الفقاري، اليوم، إن "قيام أميركا المجرمة بفرض قيود على حركة عبور السفن في المياه الدولية عمل غير قانوني، ويُعدّ مصداقاً للقرصنة البحرية"، مشيراً إلى أن القوات المسلحة "تعلن بصراحة وحزم" أن أمن الموانئ في الخليج وبحر عُمان "إمّا أن يكون للجميع أو لا يكون لأحد".

(رويترز، العربي الجديد)