أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر

، اليوم الجمعة، أن "تحالف الراغبين" أبدى "وضوحاً تاماً" خلال اجتماعه اليوم، في ما يتعلق بضرورة إحراز تقدم سريع في الاستفادة من الأصول الروسية المجمّدة لدعم أوكرانيا. وأضاف ستارمر للصحافيين بحضور زعماء أوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي : "اتخذ الاتحاد الأوروبي أمس خطوة مهمة، وأبدى وضوحاً تاماً في اجتماع اليوم في ما يتعلق بضرورة رؤية هذا التقدم يُترجم إلى نتائج في وقت قصير". وأشار إلى حزمة العقوبات الأوروبية التاسعة عشرة، التي تشمل حظر واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا، واستهداف كيانات تمتد من شركات تكرير صينية إلى بنوك في آسيا الوسطى.

وشدد ستارمر على أنه يتعين على قادة الدول الأوروبية المشاركة في "تحالف الراغبين" الموافقة على استخدام الأصول الروسية المجمدة لتعزيز دفاعات أوكرانيا. وأبلغ ستارمر القادة خلال الاجتماع الذي عُقد في لندن، بأنه "يتعين علينا الاتفاق على إنجاز المهمة المتعلقة بالأصول السيادية الروسية وإطلاق العنان لمليارات الدولارات للمساعدة في تمويل دفاع أوكرانيا". وأكد أن "بريطانيا مستعدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي للمضي قدماً في هذه القضية في أسرع وقت ممكن".

ودعا ستارمر كذلك، خلال لقاء جمعه مع زيلينسكي قبيل اجتماع "تحالف الراغبين"، إلى زيادة تسليم الأسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا. وأضاف: "أعتقد أن بإمكاننا القيام بالمزيد من حيث القدرات، وخصوصاً القدرات بعيدة المدى"، مضيفاً "بالطبع هناك العمل المحوري الذي يقوم به تحالف الراغبين بشأن الضمانات الأمنية اللازمة".

من جانبه، حث زيلينسكي حلفاء كييف ضمن التحالف، على تعزيز قدرات أوكرانيا من الأسلحة بعيدة المدى، للضغط على روسيا للتفاوض بشأن الحرب. وتستخدم أوكرانيا أسلحتها الخاصة لضرب منشآت الطاقة والمنشآت العسكرية في العمق الروسي، وتسعى للحصول على صواريخ توماهوك بعيدة المدى من الولايات المتحدة لزيادة الضغط على موسكو لكنها لم تحصل عليها بعد. وأضاف زيلينسكي في لندن: "بمجرد أن شعر الرئيس الروسي بالضغط وإمكانية ظهور صواريخ توماهوك في أوكرانيا، أعلن على الفور استعداده لاستئناف المحادثات".

وحث زيلينسكي كذلك على فرض عقوبات على كل شركات النفط الروسية، وأسطول الظل التابع لروسيا، ومحطات النفط المملوكة لها، لتعطيل قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا. وقال إن روسيا، التي تهاجم منشآت الطاقة الأوكرانية، تحاول استخدام الشتاء القادم وسيلة للضغط على كييف. وأضاف: "يولد السلام من رحم الضغط على المعتدي"، مشيراً إلى أنه يتعين على أوكرانيا إيجاد طريقة لإنتاج أنظمة الدفاع الجوي محلياً.

ويأتي هذا الاجتماع بعدما فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على أكبر شركتين روسيتين للنفط في تحول دراماتيكي بعدما قال الأسبوع الماضي إنه هو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقدان قمة في بودابست قريباً لمحاولة إنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال ستارمر، في وقت سابق اليوم، إن بوتين أظهر أنه غير جاد بشأن مقترحات إنهاء الحرب. وأضاف ستارمر في بيان: "قدمنا لبوتين أكثر من مرة فرصة لإنهاء غزوه غير المبرر ووقف القتل وسحب قواته، لكنه رفض مرة بعد أخرى هذه المقترحات وأي فرصة للسلام".

وأضاف: "يجب أن نزيد الضغط على روسيا وأن نبني على الإجراءات الحاسمة التي اتخذها الرئيس ترامب". ورحب زيلينسكي، أمس الخميس، بعقوبات ترامب على شركتي الطاقة خلال زيارة لبروكسل، وحث أيضاً القادة الأوروبيين على توفير أسلحة بعيدة المدى لكييف واستغلال الأصول الروسية المجمدة لتسليح أوكرانيا بشكل أفضل.

أوكرانيا تشن هجوماً بالطائرات المسيّرة على ضواحي موسكو

ميدانياً، أصيب خمسة أشخاص بجروح من بينهم طفل في غارات ليلية شنّتها طائرات مسيّرة أوكرانية على مبنى سكني في كراسنوغورسك في ضاحية موسكو، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية الجمعة. وقال المسؤول المحلي دميتري فولكوف على منصة تليغرام: "ضربت مسيّرة معادية ليلاً مبنى سكنياً"، محدداً أن الهجوم استهدف الطابق الرابع عشر. وأضاف "أصيب خمسة أشخاص بجروح" من بينهم طفل.

وقال حاكم موسكو أندري فوروبيوف إن إحدى المسيرات "دخلت شقّة في الطابق الرابع عشر"، ونشر صورة لزجاج محطّم وجدران مصدّعة وأثاث محطّم. إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها 111 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية. وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 111 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق عدة مناطق"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأوضح البيان أنه "أُسقطت 34 طائرة مسيرة فوق مقاطعة روستوف، و25 فوق مقاطعة بريانسك، و11 فوق مقاطعة كالوغا، وعشر فوق مقاطعة نوفغورود، وسبع فوق كل من مقاطعة بيلغورود والقرم، وخمس فوق مقاطعة تولا، وأربع فوق إقليم كراسنودار، وطائرتان دون طيار فوق كل من مقاطعتي فولغوغراد وأوريول، وطائرة دون طيار واحدة فوق كل من مقاطعتي ليبيتسك وتفير ومنطقة موسكو وبحر آزوف".

