ستارمر عن مجلس السلام في غزة: نتحدث مع الحلفاء بشأن البنود

- أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن استعداد بريطانيا للمشاركة في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، مشيراً إلى مباحثات جارية مع الحلفاء حول بنود الاتفاق. - أعلن البيت الأبيض عن تشكيل "مجلس السلام" في غزة، بمشاركة شخصيات بارزة مثل توني بلير ونيكولاي ملادينوف، لدعم إدارة غزة واستقرارها، مع تعيين الجنرال جاسبر جيفيرز قائداً لقوة الاستقرار الدولية. - أكد ستارمر أهمية الحوار الهادئ بين الحلفاء بشأن غرينلاند، منتقداً تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية، مشدداً على أن مستقبل غرينلاند يجب أن تقرره الدنمارك وحدها.

عبّر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الاثنين، عن استعداد بريطانيا للمشاركة في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، وذلك رداً على سؤال حول "مجلس السلام" الذي تشكله الولايات المتحدة. وفي مؤتمر صحافي، قال ستارمر إن بريطانيا تجري مباحثات مع حلفائها بشأن بنود وقف إطلاق النار. ونقلت صحيفة هآرتس عن مصدرين لم تسمّهما، اليوم الاثنين، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، دُعي إلى مجلس السلام. ووفقاً لأحد المصادر، كان نتنياهو يعلم بأن تركيا وقطر ستُدعيان للمشاركة في مجلس السلام وفي اللجنة الإدارية الخاصة بغزة. ومع ذلك، وبحسب أحد المصادر، فإن حقيقة دعوة مسؤولين رفيعي المستوى من الدولتين، هما وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ومستشار رئيس الوزراء القطري للشؤون الاستراتيجية، علي الذوادي، للانضمام إلى اللجنة التي ستدير غزة، فاجأت نتنياهو.

وأعلن البيت الأبيض في بيان، ليل الجمعة - السبت، تركيبة "مجلس السلام" في غزة، وذلك بعد إعلان بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، وبدء اجتماعات اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة برئاسة علي شعث. وتضمن الإعلان أسماء أعضاء في المجلس التنفيذي التأسيسي لـ"مجلس السلام"، وذكر أسماء أخرى في المجلس التنفيذي لغزة الذي يُعمل على إنشائه ـ بحسب البيان ـ لدعم مكتب الممثل السامي نيكولاي ملادينوف واللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة.

وجرى رسمياً تعيين وزير الخارجية ماركو روبيو ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير عضوين مؤسّسين في "مجلس السلام". كذلك سيشغل نيكولاي ملادينوف، بحسب إعلان البيت الأبيض، منصب "الممثل السامي لغزة" إلى جانب عضويته في المجلس التنفيذي لـ"مجلس السلام"، فيما عُيّن الجنرال جاسبر جيفيرز قائداً لقوة الاستقرار الدولية، وآرييه لايتستون وجوش غروينباوم مستشارَين كبيرين لإدارة الاستراتيجية والعمليات اليومية.

ستارمر: نشجع الحوار الهادئ بشأن غرينلاند

وبالعودة إلى تصريحات ستارمر، قال رئيس الوزراء إن الحوار الهادئ بين الحلفاء بشأن غرينلاند" ضروري لضمان استمرار التحالفات التاريخية"، وذلك بعد أن هدد ترامب الحلفاء بفرض رسوم جمركية بسبب موقفهم من مساعيه لضم الجزيرة.

وأوضح ستارمر في مؤتمر صحافي أن تحالف بريطانيا مع الولايات المتحدة وفر الأمن والازدهار لعقود، وأكد عزمه على الحفاظ على هذه العلاقات. لكنه قال إن تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على بريطانيا وحلفائها الأوروبيين حتى تتمكن الولايات المتحدة من شراء غرينلاند خاطئة. وأكد أن مستقبل غرينلاند يجب أن تقرره الدنمارك وحدها.

وأوضح ستارمر أن "التحالفات تدوم لأنها تُبنى على الاحترام والشراكة، لا على الضغط". وأضاف "لهذا السبب قلت إن استخدام الرسوم الجمركية ضد الحلفاء خطأ محض. إنها ليست الطريقة الصحيحة لحل الخلافات داخل التحالف".

(العربي الجديد، رويترز)