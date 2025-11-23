ستارمر: على أندرو تقديم المعلومات ذات الصلة بشأن تحقيق إبستين

- دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأمير السابق أندرو ماونتباتن-ويندسور لتقديم معلومات حول علاقته بجيفري إبستين، مشددًا على أهمية الإدلاء بأي تفاصيل ذات صلة في التحقيقات الجارية. - انتقد مشرعون أميركيون الأمير أندرو لعدم تعاونه في التحقيقات المتعلقة بإبستين، مطالبين بإجراء مقابلة مسجلة معه حول صداقته الطويلة مع الممول المتهم. - جُرد أندرو من ألقابه الملكية بسبب ارتباطه بإبستين، وينفي ارتكاب أي خطأ، بينما يصر ستارمر على ضرورة مشاركة المعلومات ذات الصلة في مثل هذه القضايا.

دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر العضو السابق في العائلة الملكية أندرو ماونتباتن- ويندسور إلى الإدلاء بما لديه من معلومات بعد أن تجاهل الأخير طلباً للإدلاء بشهادته في تحقيق أميركي بشأن جيفري إبستين. وقال ستارمر: "إذا كانت لديك معلومات ذات صلة، فيجب أن تكون مستعداً للإدلاء بها".

ورفض رئيس الوزراء التعليق على العضو السابق في العائلة الملكية الذي سحبت ألقابه على وجه التحديد، لكنه قال كـ "مبدأ عام" إن أي شخص لديه تفاصيل ذات صلة يجب أن يكون مستعداً للكشف عنها، بحسب وكالة بي أيه ميديا البريطانية. وانتقد مشرعون أميركيون أندرو لما وصفوه بـ"الصمت" وسط تحقيقهم في قضية الممول المتحرش بالأطفال إبستين، الذي انتحر في سجن بنيويورك عام 2019 بينما كان ينتظر المحاكمة بتهم الاتجار بالجنس والتآمر. وطلب أعضاء لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي إجراء "مقابلة مسجلة" مع الأمير السابق في ما يتعلق بـ"صداقته الطويلة الأمد" مع إبستين.

ولكن بعد أن قالوا إنهم لم يتلقوا أي رد منه، اتهم الديمقراطيان روبرت غارسيا وسوهاس سوبرامانيام أندرو بالاختباء. ورداً على سؤال عما إذا كان ينبغي لأندرو مساعدة التحقيق، قال ستارمر للصحافيين المسافرين معه إلى قمة مجموعة العشرين في جوهانسبيرغ: "لا أعلق على قضيته الخاصة".

وتابع "لكن كمبدأ عام ألتزم به منذ فترة طويلة جداً هو أن أي شخص لديه معلومات ذات صلة في ما يتعلق بهذه الأنواع من القضايا يجب أن يقدم تلك الأدلة لمن يحتاج إليها". وعندما سئل مرة أخرى عما إذا كان ذلك ينطبق على أندرو، قال زعيم حزب العمال: "في النهاية سيكون هذا القرار قراره". وأضاف "لكن موقفي العام هو، إذا كانت لديك معلومات ذات صلة، فيجب أن تكون مستعداً لمشاركتها".

وينفي أندرو، الذي جرد من ألقاب أمير ودوق يورك في وقت سابق من هذا الشهر، ارتكاب أي خطأ. وتم طرده من العائلة الملكية وتخفيض درجته إلى مواطن عادي من قبل شقيقه، الملك تشارلز الثالث، بسبب "إخفاقاته الخطيرة في الحكم" في ما يتعلق بارتباطه بالمدان بالاعتداء الجنسي إبستين.

(أسوشييتد برس)