نفى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الخميس ادعاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء، بأن هناك مسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية في لندن، ووصفه بأنه "هراء"، ودافع عن عمدة لندن صادق خان، في انتقاد نادر للرئيس الأميركي.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، وجه ترامب انتقادات لاذعة لسياسات الهجرة في أوروبا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وخص بالذكر العاصمة البريطانية، قائلا: "الآن يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية"، ووصف خان بأنه "رئيس بلدية سيئ للغاية".

وقال ستارمر لقناة "آي.تي.في لندن": "فكرة تطبيق الشريعة الإسلامية هراء، وصادق خان رجل صالح جدا". وأضاف أنه يختلف مع ترامب في بعض الأمور، "لأكون واضحا، هذه القضية من بينها". وأصبح خان، ممثل حزب العمال بزعامة ستارمر، عام 2016 أول مسلم يُنتخب عمدة للندن. وانتخب منذ ذلك الحين في مرتين أخريين بالمنصب ذاته.

وكانت تعليقات ترامب في الجمعية العامة هي الأحدث في الخلاف العلني طويل الأمد بين ترامب وخان والذي نشب في عام 2017 على الأقل، عندما انتقد خان ترامب بعد تعهده بفرض حظر على السفر لعدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة. وتمكن ستارمر وترامب من التغلب على خلافاتهما بشكل عام لتطوير علاقة عمل جيدة.

ورد خان على تعليقات ترامب هذا الأسبوع باتهامه بأنه "عنصري ومتحيز جنسيا وكاره للنساء ويعاني من رهاب الإسلام". وأشار إلى بيانات تُظهر إقامة عدد كبير من الأميركيين في بريطانيا. وقبل زيارة الدولة الأولى التي أجراها ترامب عام 2019، شبّه عمدة لندن الرئيس الأميركي بـ"الدكتاتوريين الذين حكموا في أوروبا في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي".

(رويترز، العربي الجديد)