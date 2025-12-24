سبعة قتلى بانفجار في مسجد بشمال شرق نيجيريا

- انفجار عبوة ناسفة داخل مسجد في مايدوغوري، نيجيريا، أسفر عن مقتل سبعة أشخاص أثناء صلاة العشاء، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم. - مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو، تعاني من تمرد تقوده جماعة بوكو حرام وفرع تنظيم داعش في غرب أفريقيا، رغم تراجع الهجمات الكبرى في المدينة مؤخراً. - النزاع في نيجيريا منذ 2009 أدى إلى مقتل 40 ألف شخص وتشريد مليوني شخص، وامتد العنف إلى النيجر وتشاد والكاميرون.

قُتل سبعة أشخاص، الأربعاء، بانفجار داخل مسجد في مدينة مايدوغوري بشمال شرق نيجيريا، بحسب ما أفاد قائد في مليشيا محلية مناهضة للمتشددين وكالة فرانس برس. وقال أبو بكر كولو إن الهجوم نُفّذ بواسطة عبوة ناسفة، من دون أن تعلن أي جماعة مسلّحة على الفور مسؤوليتها عنه.

وتشهد مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو، منذ سنوات تمردا تقوده جماعة بوكو حرام وفرع تنظيم داعش في غرب أفريقيا، رغم أن المدينة نفسها لم تشهد هجمات كبرى منذ فترة طويلة. وبحسب شهود عيان، انفجرت العبوة داخل مسجد مكتظ في سوق غامبورو بمدينة مايدوغوري، بينما كان المصلّون المسلمون قد تجمعوا لأداء صلاة العشاء.

وأفاد أحد مسؤولي المسجد، ويدعى مالام أبونا يوسف، بسقوط ثمانية قتلى، رغم أن السلطات لم تعلن بعد حصيلة رسمية للضحايا. لكن كولو قال إن سبعة أشخاص قُتلوا، مضيفا أنه يشتبه في أن العبوة زُرعت داخل المسجد وانفجرت أثناء الصلاة. ووصف شهود الهجوم بأنه تفجير انتحاري.

ولم يُعرف على الفور عدد الجرحى، غير أن شاهدا يُدعى عيسى موسى يوشاو قال لوكالة فرانس برس إنه "رأى العديد من الضحايا يُنقلون لتلقي العلاج". وتُظهر لقطات مصوّرة بعد الانفجار شخصا مغطى بالدماء يتلوّى ألما على الأرض، إضافة إلى ما يبدو أنها جثث مغطاة بملاءات.

وتشهد نيجيريا تمردا منذ عام 2009. ووفقا للأمم المتحدة، أسفر النزاع عن مقتل ما لا يقل عن 40 ألف شخص وتشريد نحو مليوني شخص في شمال شرقي البلاد. ورغم تراجع حدّة العنف خلال السنوات العشر الماضية، فإنه امتد إلى دول مجاورة هي النيجر وتشاد والكاميرون.

(فرانس برس)