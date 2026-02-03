سباق تسلح بين ألمانيا وفرنسا... ونهاية وشيكة لشراكة أوروبية

- تباين السياسات الدفاعية بين ألمانيا وفرنسا يظهر من خلال تعزيز ألمانيا لقدراتها العسكرية وزيادة الإنفاق الدفاعي، بينما تعبر فرنسا عن قلقها من تأثير التعاون مع الشركات الأمريكية على الصناعة الدفاعية الأوروبية. - الخلافات تمتد إلى قضايا الطاقة والاقتصاد، حيث تركز ألمانيا على الطاقة النظيفة، بينما تعتمد فرنسا على الطاقة النووية، مما يعكس اختلافات أعمق في الرؤى الاقتصادية والسياسية. - هذه التوترات تهدد الوحدة الأوروبية، مع مخاوف من تعزيز النزعات القومية وتفكيك البنية العسكرية المشتركة، خاصة مع صعود اليمين المتطرف في بعض الدول الأعضاء.

سباق التسلح بين ألمانيا وفرنسا يدخل مرحلة متقدمة. وتكشف التصريحات الرسمية والخطط والموازنات العسكرية أن البلدين يسيران في اتجاهين متعاكسين، بعد أن كان التعاون والتنسيق والعمل المشترك هو القاعدة التي حكمت علاقاتهما بعد الحرب العالمية الثانية، حتى باتا يشكلان نموذجاً أوروبياً فريداً، أهّلهما ليشكلا محرك قطار الاتحاد الأوروبي لمرحلة تجاوزت نصف قرن.

حفلت وسائل الإعلان في ألمانيا وفرنسا في العامين الأخيرين بنقاش واسع حول مؤشرات الافتراق بينهما، وكانت مسألة الطاقة واحدة من قضايا الخلاف. وطفت الانتقادات الرسمية على السطح بين نهجين مختلفين، على سبيل المثال توليد الكهرباء من المفاعلات النووية في فرنسا، أو اعتماد الطاقة النظيفة في ألمانيا، وهو المشروع الذي اعتمدته برلين منذ ما يزيد على 15 عاماً بتمويل جزء الاتحاد الأوروبي لجزء كبير منه.

مراجعة ألمانية

تباينات لا تقف عند الطاقة، عكست جواً جديداً، يعيد النظر في القواعد القديمة للتعاون، من منظور المصالح الذاتية أولاً قبل الأوروبية، ويشمل ذلك الصناعة والدفاع والاقتصاد. ومن الواضح أن من بدأ عملية المراجعة هو ألمانيا خلال حكومة المستشار السابق أولاف شولتز، والذي باشر خطوات جادة على هذا الصعيد، وأكملت من بعده، بحماس أكبر، حكومة خلفه المستشار فريدريتش ميرز

، بالنظر إلى التطورات الداخلية، وخصوصاً تنامي قوة اليمين المتطرف الانتخابية. تنامت هذه القوة بفضل اعتماد خطاب سيادي ينادي بـ"ألمانيا أولاً"، كما هو حال حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، والذي يتبنى الحماية الاقتصادية وتفضيل المصالح الاقتصادية الألمانية، إلى جانب دعم الصناعات المحلية على حساب العولمة. وقد تمكن الحزب من تحقيق نجاحات كبيرة في العديد من الولايات الألمانية، وأصبح القوة السياسية الثانية بعد الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي يقوده ميرز، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أن "البديل" قد يحصل على أكثر من 20% من أصوات الناخبين في الانتخابات المقبلة.

يمكن اعتبار الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، نقطة البداية التي دفعت ألمانيا وفرنسا إلى إعادة النظر بالكثير من المفاهيم العسكرية الخاصة بمواجهة التهديدات الخارجية، ومنها قدرة الاتحاد الأوروبي على الدفاع عن دوله (الأعضاء)، وحدود تدخل الحلف الأطلسي (حلف شمال الأطلسي "ناتو") من أجل ذلك. وانتهت المراجعات إلى ضرورة العودة إلى مبادئ الدفاع الكلاسيكي، وكانت البداية من ألمانيا التي هددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من مرة بأنه سيجعلها تدفع (ضرر على العلاقات، واعتبارها طرفاً في الحرب) ثمن وقوفها إلى جانب أوكرانيا عسكرياً وسياسياً وإنسانياً.

ومنذ ذلك الحين تشهد العقيدة الأمنية الألمانية تحولاً جذرياً يعكس إدراك برلين لتغير طبيعة التهديدات المحيطة بها. وبعد عقود من الحذر العسكري الذي أعقب الحرب العالمية الثانية، تتبنى ألمانيا نهجاً أكثر واقعية وفاعلية يقوم على "الجاهزية للحرب" وتعزيز الردع والدفاع الذاتي. يأتي هذا التطور ضمن سياسة "نقطة التحول" التي أعلنها المستشار الألماني السابق، والتي تمثل انتقال ألمانيا من الاعتماد على الحماية الأميركية إلى بناء قوة عسكرية مستقلة قادرة على حماية أمنها وأمن أوروبا في مواجهة التهديدات الروسية المتصاعدة.

يرى خبراء الجيش الألماني، في ضوء التهديد الذي تشكله روسيا، أسباباً وجيهة لزيادة الإنفاق الدفاعي، وإعادة توجيه استراتيجيات ألمانيا وخططها الدفاعية بشكل متسارع، وتعزيز جاهزيتها وتحديث قدراتها لمواجهة هذا التهديد المتوقع، وكذلك استثمار المزيد من الأموال في القوات المسلحة التي أُهملت لعقود من الزمن. وتشير التقديرات إلى أن الجيش الألماني يعمل، بحلول عام 2035، إلى زيادة قوامه إلى 260 ألف جندي عامل ممن أمضوا ستة أشهر على الأقل في الخدمة، بالإضافة إلى 200 ألف جندي احتياط. ويبلغ تعداد القوات حتى عام 2025 حوالي 182 ألف جندي عامل، مع حوالي 100 ألف جندي احتياط على أهبة الاستعداد، وبذلك ستصبح ألمانيا أكبر قوة عسكرية في أوروبا (تعهّد ميرز العام الماضي ببناء أقوى جيش في أوروبا). يعد ذلك انقلاباً استراتيجياً، لأن هذه الدولة كانت حتى وقت قريب محكومة بعدد من الاتفاقيات التي جرى توقيعها في نهاية الحرب العالمية، تلزمها بحدود تسلح تؤمن الحد الأدنى، وتكون مخصصة لمواجهة التهديدات الداخلية، وغير موجهة للخارج.

من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الدفاعي الألماني إلى 3.5% من الناتج المحلي بحلول عام 2029

في السنوات الماضية ارتفعت موازنة الدفاع ومصروفات التسليح الألمانية، إذ في عام 2024، بلغ الإنفاق الدفاعي حوالي 90 مليار يورو، أي حوالي 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الإنفاق إلى 3.5% من الناتج المحلي بحلول عام 2029، وذلك من 95 مليار يورو في 2025 إلى 162 مليار يورو في 2029. أقرّ البرلمان الألماني (البوندستاغ)، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، موازنة 2026، بإجمالي إنفاق 524.5 مليار يورو (نحو 607.5 مليارات دولار) للعام الحالي، وبزيادة بنحو 21.5 مليار يورو عن ميزانية عام 2025. وتشمل نحو 108 مليارات يورو للإنفاق العسكري، وهي الأكبر منذ نهاية الحرب الباردة.

وقد أطلقت ألمانيا مشروع تحديث خلال الأعوام الثلاثة الماضية، تمثل في إنشاء صندوق طارئ بقيمة 100 مليار يورو مليار يورو لتحديث الجيش، وأغلبها يركز على التسليح. وجرى حصر ذلك بعدة أهداف، منها تعويض الأسلحة التي قدمتها ألمانيا لأوكرانيا، وتعزيز حضورها داخل "الأطلسي" برفع مساهمتها في موازنة الحلف إلى حدود 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، وهو ما يتجاوز هدف "ناتو" الـ2%، وإعادة تسليح الجيش وفق ما تمليه التحولات الجيوستراتيجية.

وقد شهدت الفترة الماضية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، شراء معدات دفاعية بقيمة 59 مليار يورو ومنها تزويد الجيش الألماني بمدرعات "بوما" (مركبة قتال المشاة وهي من الأكثر تطوراً في العالم حالياً، العمود الفقري لمشاة الجيش الألماني)، ويجري العمل على تصنيع 400 مدرعة جديدة بقيمة 7 مليارات يورو، و365 مركبة استطلاع و82 دبابة. وتسلّم الجيش في شهر ديسمبر الماضي، أول منظومة تشغيلية من صواريخ "حيتس 3" (لاعتراض الصواريخ الباليستية طويلة المدى) التي اشتراها من إسرائيل، في الوقت الذي يجري فيه العمل على تزويد الجيش الألماني بنظام الأقمار الاصطناعية الرادارية التكتيكية، هذا بالإضافة إلى مبادرة الدرع السماوي (مبادرة درع السماء الأوروبية، التي أطلقتها ألمانيا عام 2022 من أجل تعزيز الدفاع الجوي الأوروبي) ذات الكلفة العالية جداً.

يعود ذلك إلى أن المشروع الدفاعي الألماني المتعدد الطبقات يهدف لتغطية أوروبا، بتبنيه استخدام المعدات الأميركية والإسرائيلية، وهو ما يمثل تحدياً تقنياً، ومصدراً للتوترات السياسية رغم انضمام 21 دولة إليه، بعد أن أطلقته برلين بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا. ويقوم على فكرة تبدو بسيطة وفعالة، وهي مظلة منتشرة بشكل جيد فوق النمسا، قادرة على إيقاف المسيّرات والصواريخ والطائرات القادمة من الشرق. ومن المتوقع أن يشهد العام الحالي تسريعاً في دمج أنظمة الذكاء الاصطناعي داخل البنية العسكرية الألمانية، مع تنامي التعاون الصناعي الأوروبي لتأمين إنتاج مرن وفعال للطائرات بدون طيار.

جدل بين ألمانيا وفرنسا

وتشمل التباينات بين ألمانيا وفرنسا في مجال الدفاع، حقيقة أنه في الوقت الذي لا يتوقف وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، عن الإعراب عن سعادته بتسليح الجيش، فإن فرنسا لا تخفي قلقها ومعارضتها بعض المشاريع الألمانية، التي تميل إلى تفضيل نموذج الأعمال الأميركي بالتعاون مع شركة "جنرال ديناميكس"، على حساب الصناعة الأوروبية. وتردد على ألسنة مسؤولين فرنسيين وأوروبيين بأن الدرع الصاروخي مشروع تجاري، وأن اللجوء إلى الشركات الأجنبية سيمنع الاتحاد الأوروبي من تعزيز سيادته في المسائل الدفاعية. وكان اختيار المعدات مدار جدل، لأن صناعة الدفاع الأوروبية تقوم بتسويق أنظمة مماثلة، وهناك نظام فرنسي إيطالي مضاد للصواريخ طورته شركتا "تاليس" (Thales الفرنسية) و"أم بي دي أيه" (MBDA الأوروبية) وتم نشره في رومانيا وأوكرانيا- يقدم أداء مكافئاً لأداء صواريخ "باتريوت" الأميركية. وتقول شركة "أم بي دي أيه" للصناعات الأوروبية إنها "تقدم حلولاً دفاعية كاملة متعددة الطبقات للحماية من مجموعة كاملة من التهديدات الجوية، بدءاً من المسيّرات وحتى الصواريخ الباليستية".

ولا تزال إيطاليا وفرنسا تقاومان المشروع (المبادرة) وإن كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

خطا خطوة باتجاه قبوله، عندما قال في 2024 "يجب على أوروبا أن تعرف كيف تدافع عما هو عزيز عليها. ومن أجل ذلك، هل نحتاج إلى درع مضاد للصواريخ؟ ربما". ولكن ذلك لا يقلل من الانتقادات الفرنسية لتصاعد الإنفاق العسكري الألماني. وهي تتركز في غالبيتها على تجاوز ألمانيا للمعايير الأوروبية، وعلى سبيل المثال فإن ألمانيا ستنفق حتى 2030 ما يعادل ضعف الإنفاق العسكري الفرنسي المرهون بالعجز الكبير للموازنة الفرنسية التي تعاني من تنامي الدين الداخلي.

ويتركز الانتقاد الفرنسي الثاني لبرلين، في ظل الرؤى المختلفة بين ألمانيا وفرنسا في مجال التسلح، في أن ألمانيا لا تساهم في تنمية الاقتصاد الفرنسي من منظور سياسة التكامل الأوروبي، على عكس فرنسا وبقية الدول الأوروبية التي تعتمد بقوة على الصناعات الألمانية التي تحتفظ بتسهيلات، وحضور قوي داخل أسواق دول الاتحاد. وعلى هذا يرى خبراء أوروبيون أن خلافات ألمانيا وفرنسا باتت علنية وتتطور بصورة متسارعة، تهدد بإلحاق ضرر كبير بوحدة الاتحاد الأوروبي، القائمة على الشراكة بين البلدين والتي تحتل الموقع القيادي الأول.

البنية العسكرية الأوروبية مهددة بالتفكيك لصالح العودة إلى الدول الوطنية السيادية ذات الجيوش القوية

وفي ظل الواقع المستجد بين ألمانيا وفرنسا أخيراً، تسود أوروبا هذه الأيام مخاوف من تقدم اليمين المتطرف السيادي الذي يقتدي ببريطانيا للخروج من الاتحاد، ورغبة ببناء جيوش قوية تستعد لنشوب حروب مقبلة داخل أوروبا، وهو ما تكون ضحيته منظومة الاتحاد الأوروبي العسكرية المتمثلة بالفيلق الأوروبي الذي تشكل القوات الألمانية والفرنسية عموده الفقري. وفي حال استمر هذا التنازع، فإن البنية العسكرية الأوروبية مهددة بالتفكيك لصالح العودة إلى الدول الوطنية السيادية ذات الجيوش القوية. تبدو مخاوف باريس جدية، ذلك أن الخلاف وسباق التسلح مع ألمانيا يضعفان علاقة الفرنسيين بدولتهم، التي تتراجع قدراتها العسكرية وحضورها عبر العالم. البداية كانت من أفريقيا، وقريباً داخل أوروبا، ومع ذلك، ورغم كل التهديدات تبقى فرنسا الدولة النووية الوحيدة داخل الاتحاد الأوروبي، ودائمة العضوية في مجلس الأمن، وهو ما تتفوق فيه على ألمانيا.