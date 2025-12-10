- دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى رفع الصوت لعدم نسيان الوضع المأساوي للفلسطينيين، مؤكداً على ضرورة حل الدولتين كحل وحيد للنزاع، ودعم السلطة الفلسطينية في دورها المركزي. - شدد سانشيز على أهمية وقف حقيقي لإطلاق النار ووقف الهجمات ضد الفلسطينيين، مؤكداً أن السلام الحقيقي يجب أن يستند إلى العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الإبادة الجماعية. - شكر محمود عباس إسبانيا على اعترافها بدولة فلسطين ودورها في توسيع الاعترافات، داعياً لوقف العنف في غزة والضفة الغربية، ومناقشة إدخال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار.

دعا رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي، بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، إلى "رفع الصوت" لكيلا يُنسى "الوضع المأساوي للفلسطينيين"، وذلك لدى استقباله في مدريد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبّاس. وأكّد سانشيز مجدّداً ضرورة المضي قدماً بحل الدولتين بصفته "الحل الوحيد الممكن" لإنهاء النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وتعهّد سانشيز بالدفع قدماً بحل الدولتين، عبر "رفع الصوت لكيلا يُنسى الوضع المأساوي للشعب الفلسطيني". وتابع: "نعم، هناك اتفاق لوقف إطلاق النار، لكن هذا الاتفاق يجب أن يكون حقيقياً، لا يمكن أن يكون شكلياً، لذلك لن نستكين ما دامت لم تتوقف الهجمات ضد السكان، ويتوقف تالياً سقوط الضحايا". وأكّد رئيس الوزراء الإسباني "دعمه" السلطة الفلسطينية التي ينبغي أن "تؤدي دوراً مركزياً وأساسياً" على مستوى تصوّر "آليات الحكم التي ستحدّد مستقبل الشعب الفلسطيني".

وتابع: "إن هذا العام الذي شارف على نهايته كان فظيعاً بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني". وأضاف: "من أجل إحياء الأمل، نحتاج إلى سلام حقيقي. وهذا السلام الحقيقي يجب أن يستند إلى العدالة. لذلك أود أن أقول بكل وضوح (...) إن المسؤولين عن هذه الإبادة الجماعية سيُحاسَبون عاجلاً أم آجلاً، لكي ينال الضحايا العدالة والتعويض وشيئاً من السكينة".

من جهته، شكر عبّاس إسبانيا التي اعترفت بدولة فلسطين في مايو/ أيار 2024 "على دورها الريادي، وبذل الجهود من أجل إنشاء التحالف الدولي الهادف إلى توسيع دائرة الاعترافات بدولتنا"، داعياً كذلك إلى وضع حد للعنف بكل أشكاله في قطاع غزة والضفة الغربية.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأنه جرت خلال اللقاء "مناقشة إدخال المساعدات الإنسانية وعودة العملية التعليمية والخدمات الصحية والمياه والكهرباء وغيرها، ومنع التهجير، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها، وبدء عملية إعادة الإعمار". وإسبانيا داعمة بقوة للقضية الفلسطينية، وتعد من أشد الدول الأوروبية انتقاداً لحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

(فرانس برس، قنا)