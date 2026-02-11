- تعهّد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار حوادث القطارات، مؤكداً على التزام الدولة بمرافقة الضحايا وتحقيق العدالة من خلال تحقيق صارم ودقيق. - دافع سانشيز عن سياسة تحديث البنية التحتية للسكك الحديدية، مشيراً إلى أن إسبانيا تستثمر في البنية التحتية ثلاثة أضعاف ما كان يُستثمر سابقاً، مما يجعل شبكة السكك الحديدية من بين الأكثر موثوقية في أوروبا. - دعا سانشيز إلى عدم استغلال المأساة سياسياً في مواجهة انتقادات المعارضة، التي اتهمت الحكومة بسوء الإدارة، مشيراً إلى التحديات السياسية المتزايدة التي تواجهها الحكومة.

تعهّد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز اليوم الأربعاء، باتخاذ "جميع الإجراءات اللازمة" لضمان عدم تكرار حوادث القطارات، وذلك خلال أولى الجلسات البرلمانية المخصّصة لمناقشة تداعيات حادث أداموث في إقليم قرطبة، الذي أدى إلى مقتل 46 شخصاً وأعاد ملف سلامة السكك الحديدية إلى صدارة الجدل السياسي في البلاد.

وأكد ساشيز أمام مجلس النواب أن الدولة "ستفعل كل ما في وسعها لمرافقة الضحايا ومساعدتهم، وتحديد أسباب الحادث، وإذا لزم الأمر وكان ذلك مناسباً، تحقيق العدالة". وشدد على أن التحقيق سيكون "صارماً ودقيقاً"، وأن الحكومة ستباشر فور اتضاح أسباب الخلل تنفيذ التدابير الضرورية لمنع تكرار مثل هذه المآسي.

ودافع رئيس الحكومة عن سياسة تحديث البنية التحتية، موضحاً أن أعمال "التجديد الشامل" للخطوط - مثل تلك التي أُنجزت عام 2025 على خط مدريد إشبيلية - لا تعني استبدال جميع مكونات الخط، بل تجري وفق معايير فنية محددة. واستند إلى تعريف الوكالة الأوروبية للسكك الحديدية، التي تعتبر التجديد عملية مخططة لاستبدال العناصر التي بلغت نهاية عمرها الافتراضي بهدف الحفاظ على ظروف تشغيل آمنة وموثوقة. وأكد أن الأشغال جرت وفق "إجراءات اعتيادية ومتوافقة مع المعايير الوطنية والأوروبية والدولية".

وفي مواجهة انتقادات المعارضة، دعا ساشيز إلى عدم "استغلال المأساة لإثارة التوتر أو نشر معلومات مضللة"، رافضاً ما وصفه بمحاولات تصوير الشبكة الإسبانية على أنها "متدهورة أو غير آمنة". وقال إن الادعاء بأن الحكومة خفّضت الاستثمار في الصيانة "كذبة جسيمة"، مشيراً إلى أن إسبانيا تستثمر اليوم في البنية التحتية للسكك الحديدية ما يقارب ثلاثة أضعاف ما كان يُستثمر بين عامي 2012 و2018.

واستعرض رئيس الحكومة أرقاماً لتعزيز موقفه، موضحاً أن شبكة السكك الحديدية الإسبانية تمتد على نحو 15,700 كيلومتر، ما يجعلها الخامسة من حيث الطول في أوروبا، بينها 4,500 كيلومتر من خطوط السرعة العالية، لتحتل إسبانيا المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين في هذا المجال. ووفق بيانات عام 2025، اعتبر ساشيز أن النظام الإسباني كان "الأكثر موثوقية في الاتحاد الأوروبي" والخامس من حيث الالتزام بالمواعيد، إضافة إلى كونه من بين الأنظمة "الأكثر تنافسية في الأسعار".

وأشار إلى أن أجهزة الدولة تحركت "في غضون دقائق" عقب وقوع الحادث، حيث أعلن مركز الحماية والأمن التابع لشركة البنية التحتية للسكك الحديدية (Adif) حالة الطوارئ عند الساعة 19:55 بعد التأكد من وجود مصابين في القطارين، مؤكداً أن التنسيق بين مختلف الإدارات "ساعد في إنقاذ أرواح" رغم هول الكارثة.

في المقابل، شن زعيم الحزب الشعبي المعارض، ألبرتو نونيث فيخو، هجوماً لاذعاً على الحكومة، متهماً إياها بسوء الإدارة ومحاولة "الخلط بين الملفات" عبر تقديم جلسة شاملة تتناول حوادث القطارات إلى جانب ملفات سياسية ودولية أخرى. واعتبر أن ما جرى "يتجاوز حدود المسؤولية السياسية"، في وقت تطالب فيه المعارضة بمحاسبة واضحة عن أسباب الحادث.

وتأتي هذه المواجهة في أجواء سياسية متوترة، إذ إنها الجلسة الأولى لسانشيز أمام البرلمان منذ 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وخلال هذه الفترة وقعت أيضًا حادثة قطار في جليدا قرب برشلونة، كذلك جرت انتخابات إقليمية في أراغون وإكستريمادورا زادت من حدة الاستقطاب بين الحزب الاشتراكي الحاكم والحزب الشعبي، مع صعود ملحوظ لحزب "فوكس" اليميني المتطرف. وتعكس جلسة البرلمان حجم الضغط الذي تواجهه حكومة سانشيز، إذ تحولت كارثة أداموث من حادث مأساوي إلى اختبار سياسي حقيقي لمستقبل الحكومة، بين تعهدات رسمية بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة، ومطالب معارضة بتحمل المسؤولية السياسية الكاملة.

ويرى مراقبون أن السجال المحتدم حول الحادث يتقاطع مع لحظة سياسية دقيقة يمر بها المعسكر التقدمي، بعد الخسارة التي مُني بها الحزب الاشتراكي وحلفاؤه من اليسار في انتخابات أراغون الأخيرة. وقد أعادت تلك النتائج طرح أسئلة داخل صفوف اليسار بشأن الحاجة إلى مراجعة الخطاب والأولويات وآليات التنسيق بين مكوناته، في ظل تقدم اليمين. وفي هذا السياق، يُنظر إلى إعلان تحالف يساري أوسع باعتباره محاولة لإعادة ترتيب البيت الداخلي وتفادي مزيد من التراجع وفق المبادرة التي أُعلِنَت، حيث سيُعقَد الاجتماع في الحادي والعشرين من الشهر الجاري لتجميع قوى اليسار، غير أن المعارضة ترى في ذلك تحركاً دفاعياً يهدف إلى احتواء تداعيات سياسية متراكمة.